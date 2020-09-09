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09.09.2020 - 16:12 |

Dakhund Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dachshund (Daksund) Cinsi Hakkında Bilgiler

Sosis köpek ismi ile de bilinen Dakhund köpek cinsi, karakteri, görüntüsü ve sevimliliği ile çok iyi bir dosttur. Kuşa bacakları ve uzun gövdesi nedeni ile sosis köpek ismi ile bilenen Dakhund cinsi köpekler kalabalık av köpeği grubundaki tazıların bir üyesidir. Bu ırk, tilkiler, tavşanlar ve porsuklar başta olmak üzere avlanmak için yetiştirilmiş bir tazı cinsidir. Dakhund cinsine ait tüm detayları sizler için derledik.

Dakhund Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dachshund (Daksund) Cinsi Hakkında Bilgiler
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Dakhund köpek cinsinin kökeninin Eski Mısır’a uzandığını söyleyenler olsa da bu ırk Alman yetiştiricilerinin eseridir.

 Yavru Dachshund (Daksund) Cinsi Hakkında Bilgiler

 Dachshund ırkına benzet çizimler 15. Yüzyıldan kalma çizimlerde yer alıyor. Alman ormancılar, 18. Ve 19. Yüzyıllarda Porsuk yuvalarına girebilecek korkusuz ince ve uzun gövdeli bir köpek cinsi yetiştirmeyi amaçladı. Uzun yıllar büyük çabalar sonucunda ise Dachshund için 1879 yılında bir ırk standardı yazıldı. Kısa bir süre içinde de Almanya’da en çok sevilen ve beslenen köpek cinsleri arasında yer aldı. Kısa ve minik yapıları sayesinde bu köpekler, apartman yaşamına uygundur. 

 Dachshund Cinsi Köpeğin Fiziksel Özellikleri

 Dachshund köpek cinsinin, toy (oyuncak), minyatür ve standart olmak üzere iç farklı boyu vardır. Bu köpeklerin en büyük fiziksel özelliği kısa bacaklı ve uzun gövdeli oluşudur.

Toy köpek cinsinin boyu dişi ve erkeklerde 30 cm ve ağırlığı ise, ortalama 3,5 kilodur.

Minyatür Dachshund köpek cinsinin boyu dişi ve erkeklerde 30-35 cm ağırlıkları ise ortalama 4 kilodur.

Standart Dachshund köpek cinsinin boyu dişi ve erkeklerde 35-40 cm ve ağırlıkları ise ortalama 9 kilodur.

Dachshund köpekleri tüy yapılarına göre de smooth, longhaired ve wirahaired olmak üzere üçe ayrılır.

Kocaman ve sarkık kulakları vardır.

Gözleri biçimli ve oval şeklindedir. Göz rengi ise, kahverengi-siyah, koyu kızıl, yeşil ve amber açık kahverengi olabilir.

Uzun kuyrukları vardır ve sırtları ile aynı hizada taşırlar.

Dachshund Cinsi Köpeğin Karakteri

 Dachshund cinsi köpekler, porsuk avcısı olduğu için aynı zamanda çok iyi bir kalıcıdır ve kazmaya karşı aşırı ilgileri vardır. Bu köpekler çok akıllıdır ama eğitime çok hevesli değildir. Aynı zamanda çok inatçı oldukları için bu köpekleri eğitmek için sabırlı olmak gerekir. Bağımsız bir ırk olan bu cins, sahibine aşırı bağımlıdır. Bu bağımlılık sayesinde diğer insanlara karşı saldırgan ve korumacı bir tavır sergilerler. Bu nedenle bu köpeklerin daha yavruyken sosyalleştirilmesi gerekir.

 Sosyalleştirilmeyen Dachshund ırkının agresiflik eğilimi ortaya çıkar. Diğer köpeklerle çok iyi anlaşamazlar ve diğer insanlarla ilişkileri ortalama düzeydedir. Dachshund cinsi köpekleri, havlamaya meyillidir. Bu nedenle komşularınızın da sabırlı olması gerekir. Bu köpekler oyun oynamayı çok sever. Aşırı oyuncudurlar.

 Dachshund Cinsi Köpeği Bakımı

 Dachshund cinsi köpeğin bakımı oldukça kolaydır. Apartmanda yaşamaya uygun olan bu cinsin tek sorunu fazla havlamasıdır. Fazla havladığı için komşularınızın rahatsız olabileceğini unutmamanız gerekir. Kısa tüylü olanları haftada bir defa, uzun tüylü olanları ise haftada iki defa taramak yeterli olacaktır. Bu köpekler kilo almaya meyillidir. Fakat bacakları kısa olan bu köpeklerin kilo alması kötü sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle bu köpeklerin kilo almasını önlemek gerekir.

 Kilo alan Dachshund köpeklerinde şişmanlık, damar hastalıkları, şeker hastalığı, kanser ve kalp hastalığı gibi pek çok hastalık görülebilir. Bu köpeklerin ortalama yaşam süresi 12-15 yıl arasıdır. Bu köpeklerin sağlıklı yaşam sürmeleri için kilo almalarını önlemeniz gerekir. Uzun gövdesi nedeni ile kas ve iskelet hastalıklarına çok kolay yakalanabilirler. Bunun için bu köpeklerin kontrollerini düzenli olarak yaptırmanız gerekir.




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