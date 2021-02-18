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18.02.2021 - 16:15 |

Dalak Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Dalak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dalak ağrısı neden olur, nasıl geçer? Dalak ağrısına ne iyi gelir? Dalak ağrısı ne gibi hastalıkların belirtilerinden biridir? Dalak ağrısı ve dalak ağrısına sebep olan rahatsızlıklar hakkında detaylı bilgileri derledik.

Dalak Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Dalak Ağrısına Ne İyi Gelir?
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 Yemekten sonra sol tarafta aerofaji veya aerokol nedeniyle ağrı olabilir. Dalağın sindirim organı olmadığı için bununla hiçbir ilgisi yoktur. 

  Dalak Ağrısı Neden Olur?

  Sol omzuna yayılan şiddetli ağrı, dalak enfarktüsünün veya dalağın enfarktüsünün bir işareti olabilir. Splenik arterin tıkanması ile ilgilidir. Bu bölümün tekrarı hastanın düzgün çalışmasını etkileyebilir. Bu patoloji çoğunlukla kan pıhtılaşma bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir.

  Karaciğer hasarı yoluyla alkol, dalak tarafından tahrip edilen kan hücrelerini (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler) değiştirir, bu nedenle hipersplenizmden bahsediyoruz. Dalak daha sonra karaciğer gibi boyut olarak büyüyebilir. 

 Dalak Ağrısı Nasıl Geçer?

Dalağın büyümesi başlı başına bir hastalık değildir, altta yatan bir rahatsızlığın sonucudur. Çeşitli hastalıklar splenomegali oluşturabilir. Enfeksiyonlar, anemi ve kanser dahil birçok hastalık dalağın boyutunun artmasına (splenomegali) neden olabilir. Semptomlar genellikle çok spesifik değildir ve şunları içerebilir, karnın sol üst kısmında veya sırtta şişkinlik veya ağrıdır.

 Sol tarafta keskin ve tekrarlayan ağrı, tekrarlayan enfeksiyonlar ve yorgunluk durumlarında doktorunuzdan randevu alın. Bazı travmalar (şiddetli şoklar) veya belirli hematolojik patolojiler sırasında dalağı çıkarmak gerekir (splenektomi). Bu müdahale laparoskopi altında yapılabilir ve yaklaşık 5 gün hastanede kalış ve yaklaşık bir ay koruyucu antibiyotik tedavisi gerektirir.

 Dalak kendi kanını alamayacak kadar büyüyebilir. Dalağın bazı kısımları artık yeterince su ile beslenmediğinde, bunlar hasar görebilir ve kanamaya veya doku ölümüne neden olabilir.

  Dalak Ağrısına Ne İyi Gelir?

 Splenomegali hastaları temas sporlarından kaçınmalıdır çünkü genişlemiş bir dalağın yırtılma olasılığı daha yüksektir, bu da kontrol edilemeyen kanamalara neden olur. Hipersplenizm ciddi sorunlara neden oluyorsa, bazen dalağı çıkarmak için ameliyat gerekir. Dalağın cerrahi olarak çıkarılmasından (splenektomi) mümkün olduğunca kaçınılmalıdır çünkü bu, belirli bakterilerle enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık dahil olmak üzere sonuçlara yol açabilir.

  Bir kişi karnın sol üst kısmında veya sırtında bir gerginlik hissi veya ağrı hissettiğinde splenomegaliden şüphelenilir. Splenomegali genellikle fizik muayenede ele gelir. Başka nedenlerle alınan batın röntgeni de dalağın boyutunun arttığını gösterebilir. Splenomegalinin, boyutunu ve diğer organların olası sıkışmasını belirlemek için genellikle bir ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması gerekir. Bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) içindeki bilgi sağlar ve aynı zamanda dalak, kan akışını görselleştirmek sağlar.

 

 

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