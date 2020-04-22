Dalgıç Kumaş Nedir? Dalgıç Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Dalgıç kumaş güzel bir yapıya sahip ve pek çok alanda kullanılan özel bir kumaştır. Esnek bir yapıda olmasının yanı sıra oldukça güzel bir görüntü sağlar. Aynı zamanda baskı ve boyama yapılabilen bir kumaş olarak öne çıkıyor. Sıkı örgü yapısına sahip olmasının yanı sıra, genelde kabarık elbiseler giysiler için tercih edilir.



Dalgıç Kumaş Nedir?



Sıkı ve esnek bir yapıya sahip olmasıyla ayrıca kalitesiyle dalgıç kumaş pek çok alanda kullanılan kumaş türleri arasında yer alıyor. Örme makineleri ile beraber çok sıkı ayarda üretimi gerçekleştirilen kumaşlar içerisinde bulunmaktadır. Daha çok gündelik kıyafetler için değerlendirilen, dayanıklı ve sıkı ayardaki ürünü kumaş türüne dalgıç kumaş denmektedir.



Dalgıç Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Farklı özelliği ve ayrıcalığı ile beraber dalgıç kumaş günümüzde yaygın olarak kullanılan türler arasında yer almaktadır.



- Kolayca şekil alır.

- Vücuda yapışmaz.

- Aynı zamanda vücudu etkin şekilde toplar.

- Genelde bir beden küçük gösterir.

- Ütüye ihtiyaç duymadan rahatlıkla kullanılabilir.

- Dayanıklıdır ve vücudu sarar.

- Baskı boyama için rahatlıkla kullanılabilir.

- Esnektir.



Bu gibi özellikleri ile beraber gündelik kıyafet için dalgıç kumaş türü tekstil dünyasında sıkça kullanılır.