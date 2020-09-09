Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Favori köpek ırklarından olan Dalmaçya köpekleri, sahip oldukları ilgi çekici fiziksel özellikleri yanında karakteristik yanları ile de büyük bir merak uyandırıyorlar. Bu özel köpek ırkının temeli, kesinlik olmamakla beraber Hırvatistan'da bulunan Dalmaçya bölgesine dayanıyor. Tarihte 1800'lü yıllardan sonra İngiltere'de yetiştirildiği görülmekte olup günümüzde refakati olarak yetiştirildikleri sıklıkla gözlemlenmektedir.



Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir?



Dalmaçyalılar, tarihte savaş ve bekçi köpeği olarak önemli hizmetlerde bulunmuştur. İnsanlara yardımcı olan önemli köpek ırkları arasında öne çıkarlar. İtfaiyeci köpekleri olarak da tanınırlar. Günümüzde pek çok modern itfaiye istasyonlarında bu özel köpeklere rastlanmaktadır. Kedi gibi fare kovalamaları ile ünlü Dalmaçyalılar, istasyonlardaki fareleri kovalamaları için ilk olarak itfaiye teşkilatına dahil edilmişlerdir. Sadece fare değil, haşere avlama konusunda yeteneklidirler. Dalmaçyalıların yavruları da oldukça sevimlidir. Büyük beğeni kazanan yavrular, sanıldığının aksine dünyaya beneksiz olarak gelirler. Dünyaya beyaz olarak gelirler ve beneklerinin ortaya çıkması için yaklaşık olarak 4 haftalık olmaları beklenir. Dalmaçyalı köpeklere ait şaşkınlık verici özelliklerden biri ise vücutlarının her yerinde beneklerin olması hatta ağız içlerinde dahi beneklerin bulunmasıdır.



Dalmaçyalı Köpek Fiziksel Özellikleri



- Boy uzunlukları bakımından erkeklerde 60 cm, dişilerde ise 55 cm uzunlukta olabilmektedir.

- Genel olarak ağırlıkları ise 25-30 kilogram civarındadır.

- Dalmaçyalı köpeklerin benekleri kahverengi ya da siyahtır.

- Tamamen beyaz olarak dünyaya gelirler ve sonrasında benekleri çıkar.

- Erkek Dalmaçyalılar, dişilerine kıyasla daha iri ve ağırdır.

- Avcılık yetenekleri gelişmiştir.

- Tüyleri kısadır.

- Göz yapıları yuvarlaktır.

- Dalmaçyalıların burunları, benekleri ile aynı renktedir.



Dalmaçyalı Köpek Karakter Özellikleri



Dalmaçyalı köpekler, neşeli ve oyuncudur. Canlı, hareketli ve yerinde duramayan bir yapıya sahiplerdir. Bununla birlikte oldukça duygusaldırlar. Yalnız kalmak onlara göre değildir. Sosyal ortamlardan hoşlanırlar. Yalnız kaldıkları zaman ise içe kapanık tavırlar sergileyebilirler. Bu içe kapanık tavırlardan bazıları küsmek, trip atmak ve mutsuzca durmak olarak sıralanabilir. Bu karakteristik özellikleri nedeni ile bahçede kulübelerde yaşamak onlara hitap etmez.



Dalmaçyalı köpeklerin belleklerinin son derece güçlü olduğu belirtilir. Kendisine iyi davranmayanları kesinlikle unutmazlar. Bu yönleri ile kinci oldukları düşünülmektedir. Çocuklarla oyun oynamaktan büyük bir keyif alırlar. Zeki ve inatçı Dalmaçyalılar, yabancı köpeklerle pek anlaşamazlar. Ev hayvanları ile araları ise gayet iyidir. Yüzmek en sevdikleri aktiviteler arasında yer alır. Yüksek zekaları ile kolaylıkla eğitilebilirler.



Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler



Dünyaya bembeyaz gelen yavru Dalmaçyalılar, dört hafta sonra benekleri ile klasik Dalmaçya köpeklerine benzemeye başlar. Yavru iken diğer evcil hayvanlarla bir arada tutulmalıdır. Erken yaşlarda sosyalleşmeye başlamaları ileride bu konuda bir sıkıntı yaşamamaları için oldukça önemlidir. Aksi takdirde diğer köpeklere ve canlılara karşı çekingen bir davranış sergileyebilirler. Bu da onların stresli ve gergin olmasına yol açabilir.



Yavru Dalmaçya Köpeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?



Yavru Dalmaçyalı köpeklerin bakım ritüellerine özen gösterilmelidir. İlgi, sevgi ve sosyalleşme ihtiyaçları kadar sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için bakımları son derece önemlidir. Temizlikleri düzenli olarak yapılmalı, yaşlarına uygun mamalarla beslenmeli ve sağlık kontrolleri veteriner gözetiminde aksatılmamalıdır. Çok fazla taranma ihtiyacı duymamakla birlikte hafta bir kere tüylerinin taranması öneriliyor. Titiz bir ırk oldukları için mama ve su kapları her gün mutlaka temizlenmeli ve tazelenmelidir.