Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler
09.09.2020 - 15:02 |

Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Dalmaçyalı köpekler, dünya çapında 101 Dalmaçyalı filminin de büyük etkisi ile meşhur olan ve çok sevilen şirin dostlarımız. Bu özel ve popüler ırkı gelin Dalmaçyalı köpek özellikleri nelerdir? Yavru dalmaçya köpeği cinsi hakkında bilgiler gibi konu başlıklarıyla birlikte derledik.

Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler
ABONE OL

Favori köpek ırklarından olan Dalmaçya köpekleri, sahip oldukları ilgi çekici fiziksel özellikleri yanında karakteristik yanları ile de büyük bir merak uyandırıyorlar. Bu özel köpek ırkının temeli, kesinlik olmamakla beraber Hırvatistan'da bulunan Dalmaçya bölgesine dayanıyor. Tarihte 1800'lü yıllardan sonra İngiltere'de yetiştirildiği görülmekte olup günümüzde refakati olarak yetiştirildikleri sıklıkla gözlemlenmektedir.

Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir?

Dalmaçyalılar, tarihte savaş ve bekçi köpeği olarak önemli hizmetlerde bulunmuştur. İnsanlara yardımcı olan önemli köpek ırkları arasında öne çıkarlar. İtfaiyeci köpekleri olarak da tanınırlar. Günümüzde pek çok modern itfaiye istasyonlarında bu özel köpeklere rastlanmaktadır. Kedi gibi fare kovalamaları ile ünlü Dalmaçyalılar, istasyonlardaki fareleri kovalamaları için ilk olarak itfaiye teşkilatına dahil edilmişlerdir. Sadece fare değil, haşere avlama konusunda yeteneklidirler. Dalmaçyalıların yavruları da oldukça sevimlidir. Büyük beğeni kazanan yavrular, sanıldığının aksine dünyaya beneksiz olarak gelirler. Dünyaya beyaz olarak gelirler ve beneklerinin ortaya çıkması için yaklaşık olarak 4 haftalık olmaları beklenir. Dalmaçyalı köpeklere ait şaşkınlık verici özelliklerden biri ise vücutlarının her yerinde beneklerin olması hatta ağız içlerinde dahi beneklerin bulunmasıdır.

Dalmaçyalı Köpek Fiziksel Özellikleri

- Boy uzunlukları bakımından erkeklerde 60 cm, dişilerde ise 55 cm uzunlukta olabilmektedir.
- Genel olarak ağırlıkları ise 25-30 kilogram civarındadır.
- Dalmaçyalı köpeklerin benekleri kahverengi ya da siyahtır.
- Tamamen beyaz olarak dünyaya gelirler ve sonrasında benekleri çıkar.
- Erkek Dalmaçyalılar, dişilerine kıyasla daha iri ve ağırdır.
- Avcılık yetenekleri gelişmiştir.
- Tüyleri kısadır.
- Göz yapıları yuvarlaktır.
- Dalmaçyalıların burunları, benekleri ile aynı renktedir.

Dalmaçyalı Köpek Karakter Özellikleri

Dalmaçyalı köpekler, neşeli ve oyuncudur. Canlı, hareketli ve yerinde duramayan bir yapıya sahiplerdir. Bununla birlikte oldukça duygusaldırlar. Yalnız kalmak onlara göre değildir. Sosyal ortamlardan hoşlanırlar. Yalnız kaldıkları zaman ise içe kapanık tavırlar sergileyebilirler. Bu içe kapanık tavırlardan bazıları küsmek, trip atmak ve mutsuzca durmak olarak sıralanabilir. Bu karakteristik özellikleri nedeni ile bahçede kulübelerde yaşamak onlara hitap etmez.

Dalmaçyalı köpeklerin belleklerinin son derece güçlü olduğu belirtilir. Kendisine iyi davranmayanları kesinlikle unutmazlar. Bu yönleri ile kinci oldukları düşünülmektedir. Çocuklarla oyun oynamaktan büyük bir keyif alırlar. Zeki ve inatçı Dalmaçyalılar, yabancı köpeklerle pek anlaşamazlar. Ev hayvanları ile araları ise gayet iyidir. Yüzmek en sevdikleri aktiviteler arasında yer alır. Yüksek zekaları ile kolaylıkla eğitilebilirler.

Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Dünyaya bembeyaz gelen yavru Dalmaçyalılar, dört hafta sonra benekleri ile klasik Dalmaçya köpeklerine benzemeye başlar. Yavru iken diğer evcil hayvanlarla bir arada tutulmalıdır. Erken yaşlarda sosyalleşmeye başlamaları ileride bu konuda bir sıkıntı yaşamamaları için oldukça önemlidir. Aksi takdirde diğer köpeklere ve canlılara karşı çekingen bir davranış sergileyebilirler. Bu da onların stresli ve gergin olmasına yol açabilir.

Yavru Dalmaçya Köpeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru Dalmaçyalı köpeklerin bakım ritüellerine özen gösterilmelidir. İlgi, sevgi ve sosyalleşme ihtiyaçları kadar sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için bakımları son derece önemlidir. Temizlikleri düzenli olarak yapılmalı, yaşlarına uygun mamalarla beslenmeli ve sağlık kontrolleri veteriner gözetiminde aksatılmamalıdır. Çok fazla taranma ihtiyacı duymamakla birlikte hafta bir kere tüylerinin taranması öneriliyor. Titiz bir ırk oldukları için mama ve su kapları her gün mutlaka temizlenmeli ve tazelenmelidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKoEnzim Q10 nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaGöz kapağı estetiği: Blefaroplasti
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluInfluencer nasıl olunur?
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Dalmaçyalı Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Dalmaçya Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Cocker Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru İngiliz Cocker Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

Cocker Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru İngiliz Cocker Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

Saint Bernard Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru St Bernard Cinsi Hakkında Bilgiler

Saint Bernard Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru St Bernard Cinsi Hakkında Bilgiler

Boxer Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Boksör Cinsi Hakkında Bilgiler

Boxer Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Boksör Cinsi Hakkında Bilgiler

Sıradaki Haber