Damar Genişlemesi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Damar Genişlemesinin Zararları Nelerdir?

Damar genişlemesi yüksek tansiyon, kolesterol ve aşırı sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Damar genişlemesinin nedenleri tespit edildikten sonra uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.



Damar Genişlemesi Nedir, Belirtileri Nelerdir?



En önemli hastalıklardan birisi olan damar genişlemesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Özellikle aşırı kilo, fazla sigara kullanımı ve yüksek tansiyon gibi sebepler vücutta damar genişlemesine neden olabilir. Damarlar, kalbin vücudun her kısmına kan göndermesini sağlayan kanallar olarak ön plana çıkar. Bazı nedenlere bağlı olarak kalbin damarlara kan göndermesinde artış meydana gelebilir. Bu genişleme neticesinde ise çeşitli çatlama ve yırtılmalar meydana gelir. Damar genişlemelerinde bacaklarda ve sırtta aniden ağrı başlayabilir. Ayrıca kişide sersemlik hali ve ani terlemeler de olur.



Damar Genişlemesinin Zararları Nelerdir?



Damar genişlemelerinin birbirinden çok zararı olabilir. Özellikle de damarın iyice genişleyip patlaması sonucu kan kaybı yaşanır. Kan kaybının fazla olması durumunda ölüm bile gerçekleşebilir. O nedenle damarın küçük genişlemeleri görüldüğü anda mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Basit tedaviler ile damar genişlemesinin de önüne geçilir. Damarlardaki büyük genişlemelerde cerrahi müdahaleler oluşabilir.



Damar Genişlemesi Nedenleri Nelerdir?



Damar genişlemelerinin pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. Özellikle de damar genişlemesi için en önemli etken yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncı yükselerek kalbin daha çok kan pompalaması sağlanır. Bu şekilde damarlarda da genişlemeler meydana gelir. Doğum kontrol haplarını kullanan kadınlarda da damar genişlemeleri görülmektedir.



Aktif olarak sigara kullanan kişilerde ve pasif içici olan kişilerde de damar genişlemeleri ortaya çıkar. Göğüs kısmında travma yaşanması ile birlikte ileri yaşlardaki kişilerde de damar genişlemeleri ortaya çıkmaktadır. Bazı insanlarda kolesterol ve trigliserid oranı kanda yükselebilir. Bu gibi durumlarda da damar genişlemeleri oluşur. Damar genişlemeleri genetik etkenler ile ortaya çıkmaktadır.



Damar Genişlemeleri İle İlgili Bilinmeyenler



Günümüzde hareketsiz yaşam ve düzenli egzersiz yapmamak nedeni ile damar genişlemeleri oluşuyor. Ayrıca aşırı yağlı gıda tüketmek ve sağlıksız beslenmek de damar genişlemelerine neden oluyor. Damar genişlemeleri patladığında şiddetli karın ve göğüs ağrısı oluşur. Ayrıca bacak ve sırtta şiddetli ağrılar hissedilir. Nabzın yükselmesi ile tansiyon da hızla düşecektir. Damar genişlemesi yaşayan kişiler nefes almada zorluk yaşarken bazen bilinç kaybı da yaşayabilirler.