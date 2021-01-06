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06.01.2021 - 10:42 |

Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nedir?

Damar tıkanıklığı, halk arasında bilindiği gibi sadece kalp ve beyinde değil, vücudun her yerinde görülebilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle de son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur. Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır, tedavisi nedir? Damar tıkanıklığı neden olur? Damar tıkanıklığından korunmanın yolları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nedir?
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Damar tıkanıklığı, kalp, beyin, böbrek, kol ve bacaklarda görülebilecek bir hastalıktır. Damar tıkanıklığı, kanlarda oluşan aterom ve kalıntıların damar ağını kan dolaşımını etkileyecek şekilde tıkanması anlamına gelmektedir. Beyin ve kalp damarlarındaki tıkanıklar ölümle sonuçlanabilmektedir.

Damar Tıkanıklığı Neden Olur?

Damar tıkanıklığının pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerden birçoğu dış etkenlerden ötürü gelen zararlardan ötürü gelişmektedir. Damar tıkanıklığının genel sebepleri şu şekilde sıralanabilir;
- İleri yaşlarda sık görülebilmektedir.
- Ailede gelen genetik rahatsızlıklardan ötürü damar tıkanıklığı görülebilmektedir. Ailede daha önce özellikle kalp rahatsızlıkları geçirmiş birinci ve ikinci dereceden akrabalar varsa mutlaka belirtilerin görülmesi durumunda doktora başvurulmalıdır.
- Sağlıksız beslenme, yağlara dayalı olarak beslenme. Bunların yanı sıra fast food olarak tabir edilen yiyeceklerin özellikle sıkça tüketilmesi. Asitli ve şeker bazlı içecekler.
- Hareketsiz kalma. Egzersiz yapmama. Bunların yanı sıra gün içerisinde de sabırlı olarak hareketsiz uzun zaman geçirilmesi.
- Şeker hastalığı.
- Kolesterol.
- Hipertansiyon
- Sigara içme ve alkol tüketimi. Sigara ve alkol içerdikleri zararlı maddelerle damar tıkanıklıklarının başlıca sebepleri arasında gelmektedir.
- Aşırı kilolu olmak. Aşırı kilolu obez olarak tanımlanan insanlar birinci sıradaki risk gurubu içerisinde yer almaktadır.

Damar Tıkanıklığının Belirtileri Nelerdir?

Damar tıkanıklığının belli başlı belirtileri vardır. Ancak bu belirtilerden herhangi bir tanesi görülmesi durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunun nedeni de damar tıkanıklığının fark edilmesinin zor olmasıdır. Damar tıkanıklığının belirtileri ise;
- Göğüs, boyun, çene, kol, bacak ve sırt bölgelerinde ağrı,
- Nefes darlığı,
- Kalp krizi,
- Ani görme kaybı, bulanık görme,
- Vücutta uyuşma, karıncalanma ve kuvvet kaybı,
- İştah kaybı,
- Yürüme güçlüğü, denge bozuklukları,
- Hafıza problemleri, sıkça temel bilgileri unutmak, (isim, adres, numara gibi)
- Baş ağrıları, özellikle baş kısmının arka bölümünde oluşan ağrılar,
- Konuşma bozuklukları, temel ifade becerisinin kaybolması,
- Görme kaybı, görme de bulanıklık,
- Baş dönmesi şeklinde sıralanabilir.

Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nedir?

Damar tıkanıklarının belirtilerinin olması durumunda yapılacak olan muayenelerde kalp damar cerrahlarına başvurulmalıdır. Bu durumda anjiografi adı verilen damar testleri yapılır. Anjiografi kesin tanı için kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca yürüme de güçlük, kol ve bacaklarda belirgin morarmalar ve kangren şeklinde de anlaşılabilir.

Damar tıkanıklığının en büyük tedavisi hastalığın seyri normalleşene kadar istirahattir. Bunların yanı sıra damarlardaki pıhtılaşmayı engellemek için kan sulandırıcı iğneler ve haplar tedavide kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra anjioplasti cerrahi müdahalesi ile de damar tıkanıklıkları giderilebilmektedir. Anjioplasti genel olarak ileri seviyelerde uygulanan bir müdahaledir.

Damar Tıkanıklığından Korunmanın Yolları Nelerdir?

Damar tıkanıklığından korunmanın yolları oldukça basittir ve daha uzun bir yaşam için yapılması gerekenlerdir. Damar tıkanıklığından korunmanın en temel yollarından bir tanesi sağlıklı beslenmedir. Genel olarak doğal beslenme yoluna gidilerek, meye ve sebzelerin kararında tüketilmesi damar tıkanıklığının önüne geçmek için önemlidir.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor ve düzenli egzersiz yapılmalıdır. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerekmektedir. Bunların yanı sıra hipertansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıkların kontrol altında tutulması gerekmektedir. Doktor kontrollerine düzenli olarak gidilmeli, hastalıkların ilerlemesine müsaade edilmemelidir.

 

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