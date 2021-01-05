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05.01.2021 - 13:09 |

Damar tıkanıklığına ne iyi gelir? Damar açıcı bitkiler nelerdir?

Damar tıkanıklığını iyileştirmek, tıkanık damarları açmak için yaşam tarzınıza ve beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Damar tıkanıklığını açmak için kullanılabilecek bazı şifalı bitkiler ve doğal yöntemler bulunuyor. Damar tıkanıklığı, çok ciddi pek çok rahatsızlığı beraberinde getirir. Bu nedenle damar tıkanıklığına ne iyi gelir sizler için derledik.

Damar tıkanıklığına ne iyi gelir? Damar açıcı bitkiler nelerdir?
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Damar tıkanıklığı, kolesterol artışı ve damarlarda aşırı yağ birikimi nedeni ile tıkanan damarlar, yeterli oranda kan akışını engeller. Kan akışının azalması damar tıkanıklığı, kalp, beyin ve diğer hayati organlara yeterince oksijen gitmemesine neden olur.

Damar tıkanıklığı nedir?

Kötü yaşam biçimi, kolesterol ve damarlarda aşırı yağ birikimi damarlarda yeterli kan akışını engeller. Damar tıkanıklığı, pek çok ciddi hastalığın nedeni olarak görülüyor. Özellikle de inme, kalp krizi gibi hayatı doğrudan etkileyen hastalıklar, damar tıkanıklığı sonucunda meydana geliyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve doğru bir yaşam tarzı ile damar tıkanıklığının önüne geçebilirsiniz.

Damar tıkanıklığına ne iyi gelir?

Damar tıkanıklığı, ilerlediği durumlarda cerrahi müdahale ile düzeltilebilir. Aynı zamanda düzenli egzersiz, doğru beslenme ve doğal yöntemler de damar tıkanıklığı açılabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda tıkanan damarları, yaşam tarzınızı ve hareketliliğinizi değiştirerek kolaylıkla açabilirsiniz. Damar tıkanıklığını iyileştirmek ve hayati organlarınız için sorun olmasını önlemek için doğal yöntemleri tercih etmeniz gerekir.

Bu sayede daha sağlıklı ve daha dinç bir vücuda sahip olabilirsiniz. C vitamini eksikliği nedeni ile damar çeperleri zarar görebilir. Ülkemizde pek çok insan her yıl damar tıkanıklığı nedeni ile by-pass ve stent takılması gibi tedavi yöntemlerini olmak zorunda kalıyor. Risk taşıyan bu ameliyatlar sonucunda damarlarınız açılsa bile beslenme alışkanlıklarınız değişmezse yine damar tıkanıklığına yol açar.

Damar tıkanıklığına neden olan faktörler

Damar tıkanıklığına neden olan çeşitli faktörler vardır. Yanlış beslenme sonucunda damarlarda yağ birikimi çoğalır. Aynı zamanda yüksek kolesterol, kötü alışkanlıklar, sigara, alkol, hareketsizlik gibi nedenler damar tıkanıklığına neden olur. Damar tıkanıklığı sonucunda kalp, beyin ve diğer hayati organlar da zarar görür. Damar tıkanıklığını en aza indirmek için kolesterolünüzü düşük seviyelerde tutmaya dikkat etmeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Düzenli egzersiz ve yürüyüş yaparak hayat kalitenizi arttırabilir ve daha dinç hissedebilirsiniz. Doymuş yağ içeren besinlerden olabildiğince uzak durmanız gerekir.

Damar açıcı bitkiler nelerdir?

Damar açıcı pek çok bitki ve gıdaları tüketerek damarlarınızı koruyabilir ve sağlığınız için yatırım yapabilirsiniz. Kepekli tahıl, yulaf ezmesi, fasulye ve bolca meyve, sebze tüketmek damar tıkanıklığı olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Yüksek lif oranına sahip olan besinler, damar tıkanıklığına neden olan kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Bunun yanında somon, keten tohumu ve tuna balığı gibi omega 3 deposu olan besinleri bolca tüketerek kolesterolün oksidasyonunu engelleyebilir ve kan pıhtılaşmasının önüne geçebilirsiniz.

Aynı zamanda domatesin içinde bulunan likopen kolesterolün oksidasyonunu düzenlemeye yardımcı olur. Ay çiçeği gibi E vitamini bakımından zengin pek çok gıda, damar duvarlarının iltihaplanmasını azaltır. Badem, ceviz, fındık, zeytinyağı, balık, kanola yağı, fıstık gibi doğal ürünler aracılığı ile vücudunuzun yağ ihtiyacını önemli ölçüde karşılayabilirsiniz. Doymuş yağ içeren cips, hamburger, kızartma ve yağlı besinlerden uzak durmanız gerekir.

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