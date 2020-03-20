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20.03.2020 - 02:53 |

Dansite Nedir? Dansite Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İdrar tahlillerinde dansite olarak belirtilen değer idrarın yoğunluğunu göstermektedir. Dansite ölçümü ile vücudun suya ihtiyacının olup olmadığı anlaşılabilir. Dansitenin yüksekliği ya da düşüklüğü çeşitli hastalıkların varlığının işareti olabilmektedir. İdrarda dansite yüksekliği ile düşüklüğü hangi anlamlara gelmektedir bu sorunun cevabını detaylı olarak hazırladık.

Dansite Nedir? Dansite Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İdrar tahlili genellikle boşaltım sistemi hastalıklarının tespiti için oldukça büyük önem taşımaktadır. İdrar tahlilinin sonucuna göre hasta değerlendirilir ve gerekli teşhisler konularak tedaviye başlanılır. Tedavinin şeklinin belirlenmesinde de idrar tahlilinin sonucu oldukça önemlidir.

Dansite Nedir?

Genel anlamda dansite yoğunluk, kalınlık ve sıklık gibi anlamlara gelmektedir. İdrar dansitesi ise idrar yoğunluğu anlamına gelir. İdrar dansitesi su ile yoğunluğu kıyaslar. İdrarın ne kadar yoğun olduğunun tespiti için bakılan bir değerdir.

Dansite Kaç Olmalı?

İdrar dansitesinin sağlıklı bir bireydeki normal referans aralığı 1,002 ila 1,020 aralığındadır.

Dansite Yüksekliği Hangi Anlama Gelir?

Dansitenin yüksek olması durumu böbreklerin düzgün bir şekilde yeterince çalışmadığının göstergesi olabilmektedir. Bunun yanında ise kişinin yeterince su tüketmediğinin veya vücutta fazla sıvı kaybedildiğinin belirtisi olabilmektedir. Kişinin susuz kalması durumunda dışarıya atılan idrarın renginin koyulaşması görülür. Aşağıda sıralanan hastalıklar ile ilgili kişinin kendisinde bir şüphesi bulunuyorsa doktor idrar ve dansite ölçümü yapılmasını isteyecektir:
- Hipovolemik şok
- Kusma, terleme ve ishal gibi vücudun su kaybetmesine neden olan durumlar
- Dış ya da iç kanama ile fazla sıvı kaybı
- Ciddi yanıklar
- İdrarda şeker bulunması ve diyabet
- Kalp yetmezlikleri
- Böbrek yetmezlikleri
- Böbrek damarlarının daralması
- Böbrek enfeksiyonları
- Hepatorenal sendromlar
- Sodyum seviyesinde yükseklik veya düşüklük

Dansite Düşüklüğü Hangi Anlamlara Gelmektedir?

İdrarda dansite düşüklüğü vücuttaki su miktarının artması ile oluşmaktadır. Normal koşullara sahip olan ve sağlıklı yaşayan kişilerin fazla miktarlarda su tüketmesi vücuduna zarar vermektedir. Kandaki veya vücuttaki su miktarındaki artış idrarın dansitesini düşürür. Vücudun suya ihtiyacının olup olmadığı dansite ölçümü ile anlaşılabilir. Dansitenin normal referans aralıklarının altında bir değere sahip olması idrar yolarındaki sorunlar, böbrek sorunları, diyabet gibi sebepler ile vücutta olması gerekenden daha fazla sıvı olduğu ve bu şekilde ciddi sağlık sorunlarının oluşabileceğini göstermektedir.

Dansite Düşüklüğüne Neden Olan Hastalıklar

- Pyelonefrit
- İnterstisyel nefrit
- Böbrek yetmezlikleri
- Gromerulonefrit
- Şekersiz diyabet

Bu hastalıklar yanında kişi doğrudan fazladan sıvı alıyor olabilir. Bunun yanında kötü huylu olan yüksek tansiyon veya kafa içi basıncının herhangi bir neden ile yükselmesi de dansite değerini normal referans aralığından daha da düşürebilir.

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