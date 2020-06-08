Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler

Değerli ve doğal taşlar, çok uzun zamana bağlı olarak oluşup yeryüzüne çıkan taşlardır. Bununla beraber her taş kendine özgü faydayı ve anlamı bünyesinde bulundurmaktadır. Taşların rengi, özellikleri, anlamları da değişmektedir.



Değerli ve Doğal Taşların İsimleri Nelerdir?



Değerli ve doğal taşlar; elmas, yakut, zümrüt, safir şeklinde tanımlanabilir. Bu taşların altından sonra en çok tercih edilen değerli taşlar olduğunu belirtmek önemlidir. Yarı değerli taşlar; ametist, akumarin, kaplan gözü, turmalin, oniks, akik, kehribar şeklinde sıralanabilir. Bu taşların bazı rahatsızlıklara ve ruhsal problemlere iyi geldiği belirtilebilir. Bu taşların özellikleri hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.



Elmas Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Elmas, saf karbon bileşenlerinden oluşmuştur. Değerli taşların arasında ilk sırada olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Dünya çapında en sert yapıya elmas sahiptir. Bu yüzden de zarar görmesi kesinlikle mümkün değildir. Elmasın en önemli özelliği budur. Elmasın faydaları şu şekilde sıralanabilir; taşıyan kişiye başarı sağlar, kişiyi sakinleştirir, büyülerden ve nazardan korur, insan vücudunu kötü ve negatif enerjiden arındırır. Elmas daha çok Afrika bölgesinde bulunmaktadır. Ancak oldukça bulunması oldukça zor olan bir taştır.



Yakut Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Doğal ve değerli taşlar içerisinde yer alan yakut, diğer değerli taş kategorisinde bulunan elmas, safir ve zümrüt ile aynı kategoride bulunmaktadır. Elmastan sonra yapı olarak sert olan ve ikinci sırada yer alan yakut, saçmış olduğu ışık ve doğada ender bulunmasıyla çok değerlidir. Renk bakımından farklı olup, bordo ve kırmızı renklerinin en güzel tonlarını taşır. Yakut taşı, hem Avrupa hem de Amerika'da çıkarılmaktadır ancak yakut taşının ana vatanı Güneydoğu Asya şeklindedir. Yakut taşı şans taşı olarak da bilinmektedir. Yakutun faydaları ise; kişiye mutluluk verir, kişinin daha özgüvenli olmasına imkan tanır, kişinin bağışıklık sistemini ve kan dolaşımını düzenler, olumsuz ve negatif duygulardan arındırır.



Zümrüt Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Dünyada çapında en değerli taşlar kategorisinde yerini alan Zümrüt, doğal ve değerli taşların dördüncüsüdür. Zümrüt taşının en çok bilinen faydası ise bağışıklık sistemini düzene sokmasıdır. Zümrüt taşının diğer faydaları; sinir sistemine iyi gelmesi, böbrekleri, ciğerleri ve kalbi güçlendirmesi, koruması şeklinde sıralanabilir. Zümrüt taşının en kaliteli olan saf ve şeffaf yeşil tonuna sahip olanı olarak tanımlanabilir. En iyi zümrüt taşı ise Kolombiya'da bulunur.



Safir Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Safir taşının en değerli ve doğal taşların içerisinde yer aldığını belirtmek mümkündür. Safir taşının en önemli yararı ise kalbi, böbrekleri güçlendirmesi şeklindedir. Safir taşı ile kalp ve böbrek rahatsızlıklarının olumsuz etkilerinin azaltıldığına inanılmaktadır. Safir taşı kişinin konsantrasyonunu güçlendirmekle beraber odaklanma sorunu yaşayanlara çözüm olmaktadır. Safir taşı, Hindistan'da çok fazla bulunmaktadır.



Ametist Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Ametist taşı, doğal ve değerli taşlar arasında en çok bilinen taşlardan biridir. Yaydığı enerji, özellikleri, rengi ile pek çok kişi tarafından tercih edilen bu taş çoğu zaman aksesuar şeklinde kullanılır. Ametist taşının en önemli özelliği, vücutta biriken negatif enerjiyi toplayıp, bireyin olumlu hissetmesine destek olmasıdır. Yatıştıran ve sakinleştiren etkisiyle bilinen ametist, dikkat dağınıklığı konusunda da önemli bir yere sahiptir. Zambiya, Afrika, Sibirya, Urugay, Meksika ülkelerinde çokça çıkarılan ametist taşı, ülkemizin belli bölgelerinde de çıkarılıyor.



Akumarin Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Akumarin taşı, görünüşü itibariyle zümrüt taşına benzerlik göstermektedir. Bu yüzden çoğu insanın dikkatini çeker. Akumarin taşının rengi, açık mavi ile açık yeşil arasındadır. Bu taşın en güzelleri genel olarak Rusya'da çıkarılmakta. Akumarin taşının faydaları ise; hafızanın güçlenmesine olumlu etkide bulunma, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olma, astım gibi ciddi rahatsızlıkların etkilerini en aza indirme şeklindedir.



Kaplan Gözü Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Güney Afrika, Burma ve Avustralya'da yoğun bir şekilde çıkarılan ve bulunan kaplan gözü, oldukça faydalı bir taştır. Görünümü itibariyle oldukça etkileyici bir görüntüye sahip olan bu taşın faydaları arasındaki en önemli yarar; kişiye özgüven vermesidir. Bunun yanı sıra güneş enerjisini toplayan kaplan gözü, negatif enerjiyi yok eder. Konsantre olma konusunda olumlu etkiler sağlar. Alkol, sigara bağımlıkları gibi bağımlılıkların bırakılmasında önemli rol üstlenir.



Turmalin Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Turmalin taşı, gerek rengi gerek faydaları konusunda oldukça eşsiz bir taştır. Turmalin taşı; uyku düzensizliğini ortadan kaldırır ve hormon sistemini dengeye sokar. Zihni güçlendiren turmalin taşı, duyarlı olma konusunda oldukça güzel etkilere sahiptir. Pozitif enerji verir. Birleşik Devletler, İtalya, Sri Lanka, Afganistan, Avusturalya gibi yerlerde çokça bulunur.



Oniks Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Oniks taşı; Çin, Meksika, Almanya, Mısır, İtalya, Madagaskar ve Hindistan’da bulunan bir taştır. Oniks taşı içinde oldukça fazla sayıda mineral bulundurmaktadır. Pek çok taşta olduğu üzere fosil kalıntıların senelerde yer altında kalması sonucunda oluşmuştur. Oniks taşının işlenebilir olmasından ve oldukça estetik şekilde durmasından ötürü eski zamanlardan beri türlü süs ve takılarda kullanılmıştır.



Akik Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Akik taşı; dünya çapında en fazla bulunan doğal ve değerli taşların başında yer almaktadır. Faydaları içerisinde en güçlü taşlardan birisi olan akik taşının, bilimsel yönden de faydalarının kanıtlandığını söylemek mümkün. Akik taşı, Sicilya'da bulunan doğal taştır. Akik taşının şifaları çoktur. Akik taşının en önemli faydası; ruhsal problemlere iyi gelmektedir. Bununla beraber strese iyi gelmektedir. Akik taşının yaymış olduğu enerji kişiye çok iyi gelmektedir. Akik taşı gerginliğin de önüne geçen bir taştır.



Kehribar Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler



Kehribar taşı, etkilerinden ötürü şifalı taş şeklinde tanımlanabilir. İnsan sağlığı konusunda oldukça olumlu etkileri bulunan kehribar taşı, faydalarından ötürü şifalı taştır. Kehribar taşı daha çok, takı aksesuarı olarak çok sık bir biçimde kullanılır. Kehribar taşından yapılan kolyeler; boğaz enfeksiyonlarının oluşmasını önlemekle beraber tiroid bezini düzenlemektedir. Kehribar taşından yapılan kolyenin takılması sayesinde guatr hastalığının oluşmasını engellemektedir.



Bronşit ve astım türü solunum yolu hastalıklarının oluşmasını önlenmesi ve iyileşmesi adına kehribar taşı çok faydalı olmaktadır. Kehribar taşının en çok bulunduğu yerler; Hollanda, İsveç, Romanya, Ukrayna, İngiltere şeklindedir. Bununla beraber Polonya, İskandinav ülkelerinde de kehribar taşı çokça çıkarılmaktadır. Kehribar taşının en önemli özelliklerinden birisi; diş çıkaran bebeklerin ağrılarını azaltmasıdır. Bu yüzden kehribar taşından yapılmış olan kolyeler çok fazla tercih edilmektedir. Kehribar taşı açık sarı ve kahve tonlarında bulunabilir.