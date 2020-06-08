MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler
08.06.2020 - 22:25 |

Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler

Günümüzde taşların kullanımının artmış olduğunu belirtmek mümkündür. Daha çok aksesuar şeklinde satılan ve satın alınan değerli ve doğal taşların faydalarının bilinmesi sayesinde taş kullanımın daha fazla olduğunu görmek kesin olacaktır. Değerli ve doğal taşlar, fiziksel ve ruhsal problemlerin minimum seviyeye indirilmesi için kullanılmaktadır. Doğal taşlar, yeryüzünde uzun zaman önce oluşmuştur ve bilimsel olarak da insanın sağlığına olumlu faydalar sağladığı kanıtlanmıştır. Peki, doğal taşlar nelerdir? Faydaları nelerdir? Nerelerde bulunur? İşte doğal taşlara dair tüm ayrıntılar.

Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler
ABONE OL

Değerli ve doğal taşlar, çok uzun zamana bağlı olarak oluşup yeryüzüne çıkan taşlardır. Bununla beraber her taş kendine özgü faydayı ve anlamı bünyesinde bulundurmaktadır. Taşların rengi, özellikleri, anlamları da değişmektedir.

Değerli ve Doğal Taşların İsimleri Nelerdir?

Değerli ve doğal taşlar; elmas, yakut, zümrüt, safir şeklinde tanımlanabilir. Bu taşların altından sonra en çok tercih edilen değerli taşlar olduğunu belirtmek önemlidir. Yarı değerli taşlar; ametist, akumarin, kaplan gözü, turmalin, oniks, akik, kehribar şeklinde sıralanabilir. Bu taşların bazı rahatsızlıklara ve ruhsal problemlere iyi geldiği belirtilebilir. Bu taşların özellikleri hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.

Elmas Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Elmas, saf karbon bileşenlerinden oluşmuştur. Değerli taşların arasında ilk sırada olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Dünya çapında en sert yapıya elmas sahiptir. Bu yüzden de zarar görmesi kesinlikle mümkün değildir. Elmasın en önemli özelliği budur. Elmasın faydaları şu şekilde sıralanabilir; taşıyan kişiye başarı sağlar, kişiyi sakinleştirir, büyülerden ve nazardan korur, insan vücudunu kötü ve negatif enerjiden arındırır. Elmas daha çok Afrika bölgesinde bulunmaktadır. Ancak oldukça bulunması oldukça zor olan bir taştır.

Yakut Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Doğal ve değerli taşlar içerisinde yer alan yakut, diğer değerli taş kategorisinde bulunan elmas, safir ve zümrüt ile aynı kategoride bulunmaktadır. Elmastan sonra yapı olarak sert olan ve ikinci sırada yer alan yakut, saçmış olduğu ışık ve doğada ender bulunmasıyla çok değerlidir. Renk bakımından farklı olup, bordo ve kırmızı renklerinin en güzel tonlarını taşır. Yakut taşı, hem Avrupa hem de Amerika'da çıkarılmaktadır ancak yakut taşının ana vatanı Güneydoğu Asya şeklindedir. Yakut taşı şans taşı olarak da bilinmektedir. Yakutun faydaları ise; kişiye mutluluk verir, kişinin daha özgüvenli olmasına imkan tanır, kişinin bağışıklık sistemini ve kan dolaşımını düzenler, olumsuz ve negatif duygulardan arındırır.

Zümrüt Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Dünyada çapında en değerli taşlar kategorisinde yerini alan Zümrüt, doğal ve değerli taşların dördüncüsüdür. Zümrüt taşının en çok bilinen faydası ise bağışıklık sistemini düzene sokmasıdır. Zümrüt taşının diğer faydaları; sinir sistemine iyi gelmesi, böbrekleri, ciğerleri ve kalbi güçlendirmesi, koruması şeklinde sıralanabilir. Zümrüt taşının en kaliteli olan saf ve şeffaf yeşil tonuna sahip olanı olarak tanımlanabilir. En iyi zümrüt taşı ise Kolombiya'da bulunur.

Safir Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Safir taşının en değerli ve doğal taşların içerisinde yer aldığını belirtmek mümkündür. Safir taşının en önemli yararı ise kalbi, böbrekleri güçlendirmesi şeklindedir. Safir taşı ile kalp ve böbrek rahatsızlıklarının olumsuz etkilerinin azaltıldığına inanılmaktadır. Safir taşı kişinin konsantrasyonunu güçlendirmekle beraber odaklanma sorunu yaşayanlara çözüm olmaktadır. Safir taşı, Hindistan'da çok fazla bulunmaktadır.

Ametist Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Ametist taşı, doğal ve değerli taşlar arasında en çok bilinen taşlardan biridir. Yaydığı enerji, özellikleri, rengi ile pek çok kişi tarafından tercih edilen bu taş çoğu zaman aksesuar şeklinde kullanılır. Ametist taşının en önemli özelliği, vücutta biriken negatif enerjiyi toplayıp, bireyin olumlu hissetmesine destek olmasıdır. Yatıştıran ve sakinleştiren etkisiyle bilinen ametist, dikkat dağınıklığı konusunda da önemli bir yere sahiptir. Zambiya, Afrika, Sibirya, Urugay, Meksika ülkelerinde çokça çıkarılan ametist taşı, ülkemizin belli bölgelerinde de çıkarılıyor.

Akumarin Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Akumarin taşı, görünüşü itibariyle zümrüt taşına benzerlik göstermektedir. Bu yüzden çoğu insanın dikkatini çeker. Akumarin taşının rengi, açık mavi ile açık yeşil arasındadır. Bu taşın en güzelleri genel olarak Rusya'da çıkarılmakta. Akumarin taşının faydaları ise; hafızanın güçlenmesine olumlu etkide bulunma, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olma, astım gibi ciddi rahatsızlıkların etkilerini en aza indirme şeklindedir.

Kaplan Gözü Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Güney Afrika, Burma ve Avustralya'da yoğun bir şekilde çıkarılan ve bulunan kaplan gözü, oldukça faydalı bir taştır. Görünümü itibariyle oldukça etkileyici bir görüntüye sahip olan bu taşın faydaları arasındaki en önemli yarar; kişiye özgüven vermesidir. Bunun yanı sıra güneş enerjisini toplayan kaplan gözü, negatif enerjiyi yok eder. Konsantre olma konusunda olumlu etkiler sağlar. Alkol, sigara bağımlıkları gibi bağımlılıkların bırakılmasında önemli rol üstlenir.

Turmalin Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Turmalin taşı, gerek rengi gerek faydaları konusunda oldukça eşsiz bir taştır. Turmalin taşı; uyku düzensizliğini ortadan kaldırır ve hormon sistemini dengeye sokar. Zihni güçlendiren turmalin taşı, duyarlı olma konusunda oldukça güzel etkilere sahiptir. Pozitif enerji verir. Birleşik Devletler, İtalya, Sri Lanka, Afganistan, Avusturalya gibi yerlerde çokça bulunur.

Oniks Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Oniks taşı; Çin, Meksika, Almanya, Mısır, İtalya, Madagaskar ve Hindistan’da bulunan bir taştır. Oniks taşı içinde oldukça fazla sayıda mineral bulundurmaktadır. Pek çok taşta olduğu üzere fosil kalıntıların senelerde yer altında kalması sonucunda oluşmuştur. Oniks taşının işlenebilir olmasından ve oldukça estetik şekilde durmasından ötürü eski zamanlardan beri türlü süs ve takılarda kullanılmıştır.

Akik Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Akik taşı; dünya çapında en fazla bulunan doğal ve değerli taşların başında yer almaktadır. Faydaları içerisinde en güçlü taşlardan birisi olan akik taşının, bilimsel yönden de faydalarının kanıtlandığını söylemek mümkün. Akik taşı, Sicilya'da bulunan doğal taştır. Akik taşının şifaları çoktur. Akik taşının en önemli faydası; ruhsal problemlere iyi gelmektedir. Bununla beraber strese iyi gelmektedir. Akik taşının yaymış olduğu enerji kişiye çok iyi gelmektedir. Akik taşı gerginliğin de önüne geçen bir taştır.

Kehribar Özellikleri, Anlamı, Faydaları ve Bulunduğu Yerler

Kehribar taşı, etkilerinden ötürü şifalı taş şeklinde tanımlanabilir. İnsan sağlığı konusunda oldukça olumlu etkileri bulunan kehribar taşı, faydalarından ötürü şifalı taştır. Kehribar taşı daha çok, takı aksesuarı olarak çok sık bir biçimde kullanılır. Kehribar taşından yapılan kolyeler; boğaz enfeksiyonlarının oluşmasını önlemekle beraber tiroid bezini düzenlemektedir. Kehribar taşından yapılan kolyenin takılması sayesinde guatr hastalığının oluşmasını engellemektedir.

Bronşit ve astım türü solunum yolu hastalıklarının oluşmasını önlenmesi ve iyileşmesi adına kehribar taşı çok faydalı olmaktadır. Kehribar taşının en çok bulunduğu yerler; Hollanda, İsveç, Romanya, Ukrayna, İngiltere şeklindedir. Bununla beraber Polonya, İskandinav ülkelerinde de kehribar taşı çokça çıkarılmaktadır. Kehribar taşının en önemli özelliklerinden birisi; diş çıkaran bebeklerin ağrılarını azaltmasıdır. Bu yüzden kehribar taşından yapılmış olan kolyeler çok fazla tercih edilmektedir. Kehribar taşı açık sarı ve kahve tonlarında bulunabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gün içinde bu durum sizin yorulmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.  İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin. İkili ilişkilerinizde denge de kalmaya çalışın. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir.  Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.  Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluUyanma Zamanı Geldi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanŞanslı Olmak
Deniz Tunca
Deniz TuncaAyça Yılmaz Doğan organik gıdaların önemini anlatıyor
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaKaç çeşit burç var?
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİlk dans
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTürk mutfağına ne kadar sahip çıkıyoruz?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAromatik bitkinin önemi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBoyun germe estetiği
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEvliliğe hakim müdahalesi
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliSözler
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler

Değerli Ve Doğal Taşlar - İsimleri, Özellikleri, Anlamları, Faydaları Ve Bulunduğu Yerler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri ve semptomları nelerdir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri ve semptomları nelerdir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Sigara kullanımı sinir sistemini çökertiyor!

Sigara kullanımı sinir sistemini çökertiyor!

Ölüm riski var: Uyku apnesinin asıl nedeni belli oldu!

Ölüm riski var: Uyku apnesinin asıl nedeni belli oldu!

Sıradaki Haber