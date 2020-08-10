Değişikliğe odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Boğa burcunda Uranüs’e doğru ilerliyor. Bugün stres yaratıcı olsa da değişim ve yenilenme yönünde çalışmak faydalı olacak. Düşüncelerimizi daha beğenilir hale getirebiliriz. Somut konularda, toprakla, para ile ilişkimizde daha kararlı ama aynı zamanda yaratıcı davranabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak bir yandan da tek yönlü, tek boyutlu düşünmemeye bakalım. İnatçılık etmek sonuçta zarar verebilir. Bugün işle ve hedeflerimizle ilgili konularda oldukça gayret içindeyiz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlginç ve yeni fikirleri de uygulamaya koyabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Su Sonuçlar ve değerlendirmeler içindeyiz. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.