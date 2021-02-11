Dehidratasyon Nedir, Neden Olur? Dehidtatasyona Karşı Ne Yapılmalıdır?

Su, vücudun ana bileşenidir ve bir insan ağırlığının yaklaşık% 60'ını oluşturur. Su eksikliği bu nedenle ciddi sonuçlara yol açabilir.

Dehidratasyon Nedir?

Dehidrasyon çoğunlukla kişinin telafi edemeyeceği artan su kaybından kaynaklanır. Örneğin yorucu egzersiz, ateş, ishal veya şiddetli kusmadan sonra veya yetersiz su tüketiminin bir sonucu olabilir.

Vücut ağırlığının% 1 ila 2'si kadar az bir kayıpla sonuçlanan dehidrasyon hali hazırda semptomlara neden olabilir. Vücut ağırlığının% 15-20'sini kaybetmesi ölüme neden olabilir.

Bir kişinin hidrasyon durumunu tahmin etmenin basit ve etkili bir yolu, idrarının rengini gözlemlemektir. Hidrasyon yeterli olduğunda, idrar genellikle berrak veya çok açık sarıdır.

Dehidratasyon Neden Olur?

Dehidrasyon dünyadaki tüm popülasyonları etkiler. Dehidrasyon küçük çocukları ve yaşlıları etkilediğinde tehlike daha da artmaktadır. Ek olarak, bunlar en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelerdir. İshal, kusma, ağız kuruluğu tüm görünen dehidrasyon belirtileridir.

Dehidrasyon, tam anlamıyla bir "hastalık" değildir, az ya da çok önemli sonuçları olan fizyolojik bir durumdur. Bu fizyolojik durum daha sonra vücut içindeki sıvının azalmasından kaynaklanır.

Dehidrasyon yetersiz beslenme ve hatta şiddetli ishalden kaynaklanabilir. Dehidrasyon durumunda normalden daha az miktarda olan bu sıvı, esas olarak su ve mineral tuzlarından oluşur. Dehidrasyon herkesi etkileyebilir ancak küçük çocuklara ve yaşlılara özel dikkat gösterilmelidir.

Dehidratasyona Karşı Ne Yapılmalı?

Durumunda, hafif veya orta derecede su kaybı, ağızdan sıvı, sık sık ve küçük miktarlarda, gecikmeden başlanmalıdır. Semptomları hafifletmek ve idrarı temizlemek etkili rehidrasyonun belirtileridir. Kişi normal kilosuna kavuşana kadar buna devam edilmelidir. Durumunda ciddi dehidratasyon (vücut ağırlığının% 10'dan fazla kaybı), tıbbi müdahale yapılması gerekmektedir.

Şiddetli vakalarda (ağızdan sıvı alımını engelleyen bilinç bozuklukları, şiddetli bulantı veya kusma) intravenöz rehidrasyon ve bu nedenle hastaneye yatış gereklidir.

Ne kadar sıvıya ihtiyaç duyulduğunu tam olarak belirlemek zordur, çünkü birçok parametre devreye girer. Tüm dehidratasyon belirtileri tamamen ortadan kalkıncaya kadar sıvı tüketilmesi önerilir.

Dehidrasyon en yaygın olarak gelişmekte olan ülkelerde mevcuttur. Bu gerçek, içme suyuna erişim eksikliğinden veya temel sanitasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Bu dehidrasyon durumu, yaşına, cinsiyetine ve hatta nerede yaşadıklarına bakılmaksızın herkesi etkileyebilir. Bununla birlikte, çocuklar ve bebekler kadar yaşlılar da daha dikkatle ele alınması gereken kategorilerdir.