Demir Yüksekliği Neden Olur, Nasıl Geçer? Ferritin Yüksekliği Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Demirin normal değerinden yüksek veya az çıkması bazı sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Bu durumda mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.

Demir Yüksekliği Neden Olur?

Kırmızı kan hücreleri tarafından kullanılan demir vücut için gerekli bir mineral olmaktadır. Özellikle kana kırmızı rengini veren hemoglobin hücrelerinde bulunan proteinin de önemli parçalarından birisidir. Vücutta normal değerden daha fazla demir bulunması demir yüksekliğine sebep olmaktadır. Demir yüksekliğinin nedenleri şunlardır:

- Demir yüksekliğinin nedenlerinden birisi kan hastalığıdır. Kan hastalığı olan anemi, vücut içerisinde demir miktarını yükseltmektedir. Yüksek miktarda demirin olması da dengelerin bozulmasına sebep olmaktadır.

- Kan naklinin çok sık yapılması kandaki demir miktarını arttırmaktadır. Demirin bu şekilde yükselmesi ise flebotomi tedavisi uygulanması gerekir.

- Kalıtsal hemokromatozis vücut içerisindeki demirin yükselmesine neden olmaktadır.

- Demirin yükselmesinin diğer bir nedeni de demir ilaçlarının bilinçsiz kullanılmasıdır. Demir ilaçlarının gereğinden fazla kullanılması kandaki demir miktarını arttırmaktadır. Bu nedenle doktor önerisi olmadan bu ilaçlar kullanılmamalıdır.

Demir Yüksekliği Nasıl Geçer?

Demir yüksekliğinin oluşması durumunda mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bu tedavi fazla demir miktarının vücuttan uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca demir birikimine bağlı olarak gelişen organ hasarının da önüne geçilmesi sebebiyle bu tedavi uygulanır. Demir yüksekliği için şu yöntemler izlenmektedir:

- Vücuttan kanı geri alma işlemi olan Terapötik Filebotomi işlemi uygulanır. Toplardamara iğne sokularak steril bir torba kan alınır. Bu işlem düzenli olarak yapılır ise demir normal seviyeye düşecektir.

- Diğer bir yöntem ise demir kolasyon tedavisidir. Bu tedavide amaç vücuttaki fazla demirin alınmasıdır. Burada ilaç ağız yolu ile alınır ve demir kolasyon tedavisi ilaçları kullanılır.

- Demir seviyesinin azaltmada en önemli etken diyet değişikliğidir. Demir hapları, demir iğneleri gibi demir içeren tüm ilaçlar kesilir ve C vitamini alımı sınırlandırılır.

Ferittin Yüksekliği Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Demirin düşük olması bazı sıkıntılara yol açsa da demirin yüksek olması da bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle demirin yükselmesi durumunda bir uzman doktora danışılması gerekmektedir. Demir yüksekliğinin sebep olabileceği hastalıklardan bazıları ise şunlardır:

- Demir toksisitesi

- Demir zehirlenmeleri

- Kalıtsal hemokromatoz

- Hemokromatozis