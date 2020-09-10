Bu sene hem uzaktan hem de yÃ¼z yÃ¼ze olarak yapÄ±lacak eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve dengeli beslenmesinin daha da Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Dyt. Melike AslÄ±han Kara, Okul beslenmesinde ilk kural, gÃ¼ne kahvaltÄ± ile baÅŸlamak. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, ara Ã¶ÄŸÃ¼nleri ihmal etmemek ve beslenmede her renkten sebze ve meyve bulundurmak son derece Ã¶nemli. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir hafÄ±za iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n gÃ¼ne mutlaka yumurtayla baÅŸlamasÄ± gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n D vitamini seviyesine de baktÄ±rmamÄ±z Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

Magnezyum, Ã§inko, demir ve kalsiyum kaynaklarÄ±nÄ± yeterli ve dengeli ÅŸekilde besinler yolu ile almalarÄ± da oldukÃ§a Ã¶nemli. Kalsiyum iÃ§in sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, susam, koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeleri tÃ¼ketebilirler. En iyi demir kaynaklarÄ± et, balÄ±k ve yumurtadÄ±r. Buna ek olarak kuru baklagiller, kuruyemiÅŸ, kuru Ã¼zÃ¼m ve pekmez de diÄŸer Ã¶nemli demir kaynaklarÄ± arasÄ±nda sayÄ±labilir. En iyi Ã§inko kaynaklarÄ± ise et, balÄ±k, deniz mahsulleri ve yaÄŸlÄ± tohumlardÄ±r. Magnezyum iÃ§in ise koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler, maden suyu ve bitter Ã§ikolata tÃ¼ketilebilir ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Her gÃ¼n 1 yumurta, gÃ¼nde 8 saat uykuÂ

Okul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n hastalÄ±klardan korunmasÄ± iÃ§in alÄ±nmasÄ± gereken en Ã¶nemli tedbirlerin baÅŸÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmenin geldiÄŸini hatÄ±rlatan Diyetisyen Kara, Ã¶nerilerini ise ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±: Okul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n iÅŸlenmiÅŸ besinleri tÃ¼ketmemesi gerekir. Mevsimine uygun meyve sebzeleri yemeleri Ã§ok deÄŸerlidir. Her gÃ¼n Ã§iÄŸ fÄ±ndÄ±k, Ã§iÄŸ badem, ceviz gibi bir avuÃ§ kuru yemiÅŸ tÃ¼ketmelerini Ã¶neriyoruz. UnutmayÄ±n, yumurta kolesterolÃ¼ yÃ¼kseltmez. Her gÃ¼n 1 yumurta tÃ¼ketmeyi ihmal etmemeliler. Åžekerli ve ÅŸeker iÃ§eren yiyecekleri de azaltmalarÄ± ÅŸart. GÃ¼nde 2 litre su iÃ§meliler. GÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n bir baÅŸka olmazsa olmazÄ± kaliteli uykudur. GÃ¼nde 8 saat uyumak ve gece lambasÄ± kullanmamak, kaliteli bir uyku ve gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin anahtarlarÄ± arasÄ±ndadÄ±r.

Uzaktan eÄŸitimde de egzersize zaman ayÄ±rmalÄ±Â

Uzaktan eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n abur cuburlara yÃ¶nelmemesini saÄŸlamak gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izen Diyetisyen Kara, TeneffÃ¼s ve ders aralarÄ±nda fiziksel aktivite azaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, uygun zaman ve mekÃ¢n oluÅŸturularak egzersize de zaman ayÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Mutlaka online ders Ã¶ncesi kahvaltÄ± yapÄ±lmalÄ± ve Ã¶ÄŸÃ¼nler atlanmamalÄ±dÄ±r. Hafta 2 kez balÄ±k tÃ¼ketilmelidir. BalÄ±k, iÃ§eriÄŸindeki Omega-3 sayesinde hafÄ±zayÄ± gÃ¼Ã§lendirir. Her Ã¶ÄŸÃ¼nde sebze-salata, her gÃ¼n 2-3 porsiyon taze-kuru meyve, gÃ¼nlÃ¼k 4-6 porsiyon tam tahÄ±llÄ± ekmek, bulgur ya da makarna,Â badem, fÄ±ndÄ±k, ceviz gibi 1 avuÃ§ kuru yemiÅŸ ve gÃ¼nde 3 porsiyon sÃ¼t ve Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketmek gerekir dedi.

D vitamini hafÄ±za iÃ§in Ã¶nemli!Â

Ã‡ocuklar iÃ§in yerinde vitamin alÄ±mÄ±nÄ±n da saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu iÅŸaret eden Diyetisyen Kara, ÅŸÃ¶yle devam etti: D vitamini hafÄ±za ve beyin fonksiyonlarÄ± iÃ§in Ã¶nemlidir. D vitamini eksikliÄŸi olan Ã§ocuklarda kÄ±sa sÃ¼reli hafÄ±za kayÄ±plarÄ± gÃ¶rÃ¼lebilir. En iyi D vitamini kaynaÄŸÄ± gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. B vitaminleri de ihmal edilmemelidir. B vitamini yetersizliÄŸinde konsantrasyon kaybÄ± ve depresyon gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. En iyi B vitamini kaynaklarÄ± ise bulgur, esmer pirinÃ§, balÄ±k, yulaf ezmesi, sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleridir. Kalsiyum da beyin fonksiyonlarÄ± iÃ§in Ã¶nemlidir. SÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri, susam, humus, koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler ve kemik suyundan alÄ±nabilir. Demir eksikliÄŸinde ise duygu durum ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceler bulanÄ±r. En iyi demir kaynaklarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± et, yumurta ve balÄ±ktÄ±r. Kurubaklagiller ve kuruyemiÅŸler de eÅŸlik edebilir.

HazÄ±r gÄ±dalardan uzak tutunÂ

Uzaktan eÄŸitim dÃ¶neminde Ã§ocuklarÄ±n hazÄ±r gÄ±dalara, yaÄŸ ve ÅŸeker iÃ§eriÄŸi yÃ¼ksek yiyeceklere yÃ¶nelimlerinin artabileceÄŸini hatÄ±rlatan Diyetisyen Kara ÅŸu uyarÄ±larda bulundu: Ã–zellikle uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinde Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n ebeveyn kontrolÃ¼ altÄ±nda olmasÄ± gerekmektedir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde en bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan biri Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ± obezitesidir. Yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi, hareketliliÄŸin azalmasÄ±, pandeminin de etkisiyle televizyon ve bilgisayar karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irilen sÃ¼renin daha da artmasÄ±yla birlikte gÃ¼n geÃ§tikÃ§e Ã§ocuklar ÅŸiÅŸmanlÄ±yor. YÃ¼zyÄ±lÄ±n gizli tehlikesi obezite, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± da esir alÄ±yor.

Ã‡ocukluk Ã§aÄŸÄ±ndaki obezite ile birlikte karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±, kan yaÄŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi, Tip 2 diyabet ve insÃ¼lin direnci ile kilolu Ã§ocuklar da toplumda normal kabul edilmeye baÅŸlandÄ±. Bu nedenle ÅŸiÅŸmanlÄ±k ortaya Ã§Ä±kmadan doÄŸru yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±rabilmek iÃ§in 7-8 yaÅŸÄ±ndan itibaren Ã§ocuklara doÄŸru beslenmenin Ã¶ÄŸretilmesi gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocukluk dÃ¶neminde kazanÄ±lan alÄ±ÅŸkanlÄ±klar sonraki yaÅŸamda da devam ediyor. Bu nedenle yaÅŸam tarzÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte deÄŸiÅŸtirmek, Ã§ocuÄŸa uymasÄ±nÄ± istediÄŸimizi kurallara kendimiz de uyarak hayatÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak algÄ±lamayÄ± Ã¶ÄŸretmemiz bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

Ã‡ocuklar iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k saÄŸlÄ±klÄ± beslenme menÃ¼sÃ¼

Diyetisyen Melike AslÄ±han Kara, Ã§ocuklar iÃ§in 1 gÃ¼nlÃ¼k saÄŸlÄ±klÄ± beslenme menÃ¼sÃ¼nde ÅŸu yiyeceklere yer verdi;

Sabah: 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t, 1 yumurta, 1 dilim peynir, 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±k bal, 1 dilim tam buÄŸday ekmeÄŸi, domates-salatalÄ±k (mevsimine gÃ¶re).

Ara: 1 orta boy meyve.

Ã–ÄŸle: 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸlÄ± sebze yemeÄŸi, 1 kÃ¢se cacÄ±k, 1 dilim tam buÄŸday ekmeÄŸi.

Ara: 3-4 adet ceviz + 3-4 adet kuru erik.

AkÅŸam: 4 ev kÃ¶ftesi + salata + 1 bardak ayran + 1 dilim tam buÄŸday ekmeÄŸi.

Â

Â