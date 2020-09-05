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05.09.2020 - 06:13 |

Deniz İsminin Anlamı Nedir? Deniz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılması açısından deniz ismi en çok sevilen adlar arasında yer almaktadır. Son dönemlerde daha da ilgi duyulan isim, pek çok ebeveyn tarafından araştırmakta ve anlamı öğrenilmeye çalışılmaktadır. Peki, Deniz isminin anlamı nedir? Deniz ne demek, ne anlama gelir? İşte bu isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Deniz İsminin Anlamı Nedir? Deniz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Türkiye'deki en özel isimler arasında deniz gelmektedir. Unisex bir isim olması nedeniyle ebeveynler kız ve erkek çocukları için kullanma imkanı elde edebilmektedir. Anlamı, adından da anlaşılacağı gibi aynı zamanda değişik anlamlara da sahiptir.

Deniz Ne Demek?

Deniz genel bilinen anlamı ile beraber iki değişik anlama sahiptir.

- Yer kabuğunun çukur kısımlarını kapsayan, birbiriyle bağlantısı olan, tuzlu ve büyük su kütlesi.
- Çok bol.

Masmavi suları anımsatan Deniz ismi bir çocuğa verilecek en güzel ve özel adlar içerisinde yer almaktadır. Umut veren bir yanı olması ile beraber günümüzde pek çok ebeveynin tercih ettiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yukarıdaki anlamlarını değerlendirmek suretiyle Deniz adını kullanabilirsiniz.

Deniz ismi tek başına kullanılması ile ayrıca başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir. Kız ya da erkek çocukları için kullanma imkanı veren bu güzel isim, aynı zamanda hoş telaffuzu üzerinden de beğeni topluyor. Okyanusları ve muhteşem mavilikleri anımsatması üzerinden minik yavrunuz için listeye ekleyebileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Deniz İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Merak edilen durumlardan biri de deniz isminin Kur'an'da geçip geçmemesidir. Bakıldığı zaman deniz adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kökeni Türkçeden gelen ve önemli tarihi ile beğeni toplayan Deniz adını, güzel anlamı üzerinden isim olarak değerlendirebilirsiniz. İster tek başına kullanabilirsiniz ister değişik isimlerle uyumlu hale getirebilirsiniz.

 

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