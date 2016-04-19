Diyabet Hastalarında Ayakların Kesilmesi Bir Kader midir?

Ülkemizde Diyabet hastalarının oranı son 15 yılda %90 oranında arttığı bir ülke olarak oldukça büyük bir tehlike ile yüz yüze olduğu aşikardır.



Diyabet hastalarında regüle edilemeyen şeker seviyesi hastalarda komplikasyonlara neden olabileceği için çok önemli bir hastalıktır. Kontrolsüz diyabet, göz hasarlarına hatta görme kaybına neden olabilir. Böbreklerde yarattığı hasar ile hastaların %40'ında 50 yaşına geldiklerinde diyaliz veya böbrek nakli gerektirebilecek, ağır böbrek hastalığı gelişebilir. Yüksek seviyedeki kan şekeri zamanla sinirlerinize zarar verir. Bu da ayaklarda hissizliğe ve yanmaya neden olur. Kalp ve damarlara hasar verir ayak ve bacaklara kan akışını da zayıflatır.



Yapılan araştırmalar, tüm diyabetlilerin %10-15’inin ayağında halen yara bulunduğunu ve diyabetik hastaların yaşamları boyunca ayaklarında yara açılması olasılığının yaklaşık % 25 olduğunu göstermektedir.



Diyabetiklerde majör bacak amputasyonlarının (dizaltı-dizüstü) en önemli nedeni (% 85) ayakta yara varlığıdır. TURDEP in yaptığı bir çalışmada 500 binden fazla hastanın halen ayağında diyabete bağlı yaraların olduğu söylenebilir. Bu ayaklar amputasyon ve mortalite yönünden yüksek risk taşımaktadırlar ve topluma büyük maddi-manevi yük oluştururlar.



AYAK KESİLMELERİNİN %85 NEDENİ AYAKTA YARA İSE BU KARARI ALMADAN ÖNCE NE YAPILMALI, NASIL BİR TEDAVİ YOLU TERCİH ETMELİYİZ?



Diyabetik ayak yaraları hiçbir sağlık çalışanı ya da birimin tek başına tedavi edebileceği basit bir olay değildir. BİR EKİP İŞİDİR. Yara tedavi protolü kişiye ve hastaya göre farklılık göstermektedir varolan ayak yarası uygun yara bakım örtüleri pansumanı yapılır. Burda kullanacağımız bir sürü yöntem mevcuttur, ultrasonik tedaviler yapılabilir. Diyabet hastalarındaki düzensiz şeker seviyesi yaraların iyileşmesi için gereken epidermal büyüme faktörünün salgılanmasını engellemektedir gerekirse yaranın iyileşmesi için bu içerikler dışardan yaraya verilebilir hatta KÖK hücre bile uygulanarak yara iyileşmesi sağlanabilir.



Diyabetik ayak yaraları multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hastanın diyabet yada endokrin birimi tarafından şekerleri düzene sokulmalı, venöz ve arteriyal doblerleri çekilmeli gerekirse anjio planlanmalı ve bir damar problemi var ise bu cerrahi yolla yada günümüzde ilerlemiş tıbbın kolaylıklarından yararlanarak girişimsel radyoloji ekiplerince uygulanan özel yöntemlerele damarlar açılmalı, hastanın beslenmesi düzenlenmeli.



Enfeksiyon birimince dokuda yada kemikte tesbit edilen bir enfeksiyon var ise uygun antibiyotik tedavisi düzenlenmeli. Plastik Cerrahi birimince enfekte ve ölmüş dokular var ise bunlar cerrahi yada var olan özellikli cihazlarlarla yara bölgesinden uzaklaştırılmalı. Tüm bu tedavi süreci uygulanmasına rağmen bütün yollar denenmiş ve sonuç alınamamış ise kesilme kararı alınmalı. Günümüz şartlarında yara tedavisinin sahip olduğu modern tedavi yöntemleri ile erken teşhis edilmiş bir diyabetik ayak yarasında amtüsyonları önlemek yüksek oranda münkündür.



Ampütasyon kararlarını mümkün olduğu kadar almamalı ya da önlemeliyiz çünkü bu hastalarda ilk 5 yıl içinde ikinci kez ampütasyon yapılma olasılığı %50 ve ampütasyon yapılmış hastaların yine %50'sinde yaşam süresi ortalama 5 yıl kısalmaktadır.



Ayaklarınızın yere basması dileği ile.



Deniz Yahcı

Yara Bakım Koordinatörü



İletişim için

Websitesi: http://denizyahci.com/

Mail: deniz@denizyahci.com

Facebook: https://www.facebook.com/denizyahci/

