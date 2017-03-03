Diyabetik ayak yaralarında "Hiperbarik Oksijen Tedavisi"

Diyabet hastalarının ayaklarında yaşadıkları yaralanmaların geç farkedilmesi başta uzuv kayıpları olmak üzere daha birçok büyük sağlık sorununa yol açıyor.

Bu anlamda son dönemde hiperbarik oksijen tedavisinin diyabetik ayak yaralarının tedavisinde önem kazanıyor.

Hiperbarik oksijen tedavisi yara tedavilerinde süreyi kısaltıyor

Hiperbarik oksijen tedavisinde, basınçlandırılabilinen çelik bir kabin içerisinde, hastayı deniz seviyesindeki atmosferik basınçtan 2-3 kat daha fazla bir basınca maruz bırakarak yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayanıyor. Bu sayede hedef dokularda azalmış olan oksijen miktarı kullanılan kabin basıncına bağlı olarak 20 kata kadar yükseltilebilirken, kontrolsüz diyabet sonucu meydana gelen diyabetik ayak ve spor yaralanmalarında iyileşme sürecini de büyük ölçüde kısaltıyor.

Hiperbarik oksijen tedavisi; kronikleşen yaralarda ve özellikle zor iyileşen yaralarda kullanılıyor. Hiperbarik oksijen tedavi yönteminde basınç altında solunan saf oksijen, kandaki erimiş oksijen miktarını artırıyor ve kılcal damar dolaşımını da canlandırmak suretiyle iyileşmeyen yaralarda büyük oranda etkili olabiliyor.

Diyabetik ayak yaralarının tedavisi için yara içerisine epidermal büyüme faktörü, çeşitli yara örtüleri, hiperbarik oksijen tedavisi ve vakum destekli kapama gibi değişik tedavi yöntemlerinin her hasta için ayrı ayrı değerlendirilerek kullanılıyor. Bir hiperbarik oksijen tedavisi seansı, olguya göre değişmekle birlikte, genellikle 1,5 ile 2,5 saat arası sürüyor.

Hiperbarik oksijen tedavisinin hastalar üzerinde ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır. En sık görülen yan etki basınç değişikliğinin kulak boşluğunda yaptığı etkidir. Bu durum tehlikeli olmayıp, basınç eşitleme yöntemlerinin öğrenilmesiyle önlenebilir.



Deniz Yahcı

Yara Bakım Hemşiresi / Epion Yara Bakım Koordinatörü



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