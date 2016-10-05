Tırnağınız Batıyorsa Çektirmeyin!

Tırnak batması tırnağın normalde uzaması gereken kanalın dışına çıkmasıyla oluşan bir sağlık problemidir. Tırnak batması her yaştan insanın yaşayabileceği ve küçük başlayıp devasa sağlık problemlerine dönen bir olaydır.

Günlük hayatta özellikle yürümeyi, ayakkabı giymeyi zorlaştıran batık tırnak problemlerinde halk genelde yanlış bilgilere sahiptir. Tırnak batmasına karşı tırnak çekme işlemi uygulamak çözüm değildir. Çünkü çekme işleminden sonra arkadan gelen tırnak ya deforme olarak ya da yeniden batık oluşturarak gelecektir.

TIRNAK BATMASI NEDEN OLUŞUR?

Tırnak batmasının pek çok nedeni vardır. Birçok hastada farklı nedenlerden dolayı batık oluşabilir.

1)Yanlış ayakkabı ve ayakkabı seçimi

2) Yanlış kesim

3)Yanlış pedikür

4)Tırnak Mantarı ve Tırnak Kalınlaşması

5)Kötü kontrollü diyabet

6)Tiroit bezi hastalıkları

TIRNAK BATMASI NELERE SEBEP OLABİLİR?

Özellikle dolaşım bozukluğu, damar yapısı bozuklukluları ve kötü kontrollü şeker hastalığı olanlarda enfeksiyon ilerleyerek kemik iltihabı uzuv kayıplarına sebep olabilir.

TIRNAK BATMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ayakkabı değişikliği, tırnağın uygun kesimi, tırnak mantarı, tırnak kalınlaşması ve tırnak deformelerinin tedavisi.

BATIK TIRNAK TEDAVİSİNDE 3TO

Cerrahi işlem ile tırnak çekilmesine gerek kalmadan 3TO tel sistemi ile batık tedavi edilmektedir. Batık tırnağın yatağına ve çevresine yapılan bakımdan sonra belli tekniklerle ince tel kancalar tırnak altına yerleştirilir ve üstten bir ara tel yardımıyla gerdirilerek yanlardan açılma sağlanır. Uygulanması kolay ve ağrısızdır. Tel takıldıktan sonra gündelik yaşama devam edilebilir.



Deniz Yahcı

Yara Bakım Hemşiresi / Epion Yara Bakım Koordinatörü



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