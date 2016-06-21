Tırnak Mantarından Korunmanız İçin 8 Yöntem

Kalınlaşmış Mantarlı Tırnak yani bir diğer tabiri ile "Onikomikoz" halk arasında çok fazla görünen bir tırnak rahatsızlığıdır.



Tırnak hastalıklarının özellikle yaz aylarında artar.



Tırnak mantarı yalnızca bir kozmetik sorunu değil!



Tırnak mantarının yalnızca bir kozmetik sorunu değildir. Tırnak mantarı travma sonucunda tırnağa geçer. Tırnağa geçen dermatofit organizması tırnak yatağını ve plağını tutan bir enfeksiyondur. Mantar, sporlar halinde üremektedir ve korunmaya alınması gerekmektedir.



Temizlik önemli



Tırnak mantarının oluşma sebepleri çeşitlilik gösterirken en büyük nedeni ise bu konuda tırnak mantarının oluştuğu bölgenin havasız kalması ve temiz bakım yapılmaması şeklinde sıralama yapmak mümkündür. Havasız kalan bir bölgede tırnak mantarının oluşma ihtimali oldukça fazladır. Tırnak mantarları, belirli bir tedavi yöntemi ile yaklaşık 6 ay gibi bir süreçte iyileştirilebilir.



Tırnak mantarı ne gibi rahatsızlıklara yol açar?



Tırnakta bir mantar enfeksiyonu varsa bu görülebilir, kokusu veya ağrısı hissedilebilir. Hastalığın, tırnaklarda sarı, yeşil veya kahverengi renklenme, tırnaklarda pul pul kalkma, tırnak altında kir birikmesi, ayaklarda kötü koku ve ayak tırnaklarında otaya çıkardığı acı bu rahatsızlığın belirtileridir. bunların yanısıra, farklı belirtiler ile ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye belirtiler farklılık gösterse de herkeste aynı anda çıkabilecek belirtiler de vardır bu belirtiler sırasıyla şöyledir.



1– Tırnaklarda kırılganlık

2– Tırnaklarda kalınlaşma

3– Renk ve şekil bozuklukları

4– Tırnakların parlaklığını kaybetmesi sonucu matlık oluşması

5– Enfeksiyon nedeni ile hasara uğramış tırnakların tamamen çıkması



Tırnak mantarı hastalığından korunmak için 8 yöntem



1– El ve ayaklarınızı olabildiğince temiz ve kuru tutun.

2– Halka açık yüzme havuzu ve duş alanlarında terlik kullanın.

3– Ayak tırnaklarınızı, parmağın ucunu geçmeyecek şekilde düz olarak kesin.

4– Manikür ve pedikür için sterilize aletler veya en iyisi kendi aletlerinizi kullandırın.

5– Ayağınıza uyan, sivri burunlu olmayan rahat ayakkabılar giyin.

6– Ev içinde kullanılan havluların kişiye özel olmasına dikkat edin.

7– Ayaklarınız çok fazla terliyor veya nemli kalıyor ise gün içinde çoraplarınızı değiştirin.

8– Kendi ayak bilek ölçülerimize göre tasarlanıp üretilmemiş ayakkabıları tercih edin.



Deniz Yahcı

Yara Bakım Koordinatörü



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