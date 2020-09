Varis yaralarını önlemek için Varisten korunmanın 7 temel ilkesi

Varis oluştuğunda çoğu zaman hastalar bu problemi önemsiz gibi görmektedirler...



Türkiye’de varis hastalığından etkilenen 10 milyon kişi olduğu belirtiliyor. Peki varisten korunmak için ne yapmalıyız?



Varis oluşumunda ve tedavinin seyrinde günlük yaşantımızda aslında önemsiz gibi gözüken bazı hareket ve yaşam tarzlarımızın varis oluşumunda oldukça önemi vardır. Bu nedenle tedavinin seyrini ve hastalığın ilerlemesini önlemek için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Sebebi ise varis yaralarının daha kötü sağlık sorunlarına yol açacak olması...



Varisi önlemek için ne yapmalıyız?



1-Hareketli bir yaşam



Vücudun varis oluşturmaması anlamında her hareket yararlıdır. Varisi engelleyen sporlar arasında ise yürüme, yüzme, bisiklet gibi sürekliliği olan hareketler vardır. Varis için önermediğimiz tek spor bacaklarla ağırlık çalışmalarıdır.



2-Soğuk suyla bacaklara duş



Cilde uygulanan soğuk su ile venler büzülür ve kan daha çabuk kalbe akar. Bu amaçla banyo küvetini üçte birine kadar soğuk su ile doldurun (14-16 derece). Bu su içinde on dakika dolaşın. Her adımda ayağınızı tamamen sudan çıkartıp sonra tekrar sokun. Diğer bir yöntem de sabah ve akşam bacaklara ayaklardan başlayıp yukarı doğru soğuk su duşu uygulamaktır.



3-Rahat ve bol giysileri tercih edin



Varis oluşumunda sıkı kıyafet ve aksesuarları tercih etmeyin. Dar streçler ,streç pantolanlar, korseler, korse özellikli çoraplar, venler üzerine yaptıkları basınçlarla dolaşımı olumsuz etkiler ve varislere neden olurlar.



4-Ayakkabı topukları uzun olmamalı



Varis açısından topuklar ne kadar yüksekse bacak kaslarının pompalama işlevi o kadar zayıf olmaktadır. Giydiğiniz ayakkabıyı her gün değiştirmenizde yarar var. Değişik yükseklikteki topuklar kan pompasına uyarıcı etki yapar.



5-Doğru beslenme



Vücutta varis oluşmaması için doğru beslenme önemlidir. Örneğin bağ dokusunun dayanıklılık ve esnekliğini sağlayan kollajen ve elastin liflerinin azalması bir çok organda yetmezliğe yol açar. Bağ dokusu zayıflığı varis oluşumuna neden olur. Doğru beslenme bağ dokusunu güçlendirir ve aşırı kikoyu önler. Günde en azından iki litre sıvı tüketilmelidir.



6-Varis çorapları



Varisin aşamalarına göre doktorunuzun önerisi doğrultusundaki farklı basınçlardaki varis çorapları mutlaka giyilmelidir. Venlere uygulanan doğru basınçla kanın göllenmesine engel olan varis çorapları hastalığın ilerlememesine yapacağın katkının yanında bacak ağrılarınada olumlu etkileri vardır.



7-Sigarayı bırakın



Sigara damar duvarına zarar vererek damar hastalıklarının oluşmasını çabuklaştırır ve bunun sonucunda varis daha hızlı oluşur.



Varisten korunmak için 7 temel noktayı uygulamanıza rağmen varis oluşumu ardından varis yaraları belirdiyse yara bakım tedavi merkezlerine uğramanızı tavsiye ediyoruz.



Deniz Yahcı

Yara Bakım Hemşiresi / Epion Yara Bakım Koordinatörü



