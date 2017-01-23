Yanlış Adım Ayakta Nasırlaşmaya Yol Açıyor

Nasır, derinin katmanlaşıp, sertleşmesi neticesinde ortaya çıkan ve özellikle kadınların sıkça şikayetçi olduğu bir hastalık. Çorapsız ayakkabı giymek, çok fazla yürümek veya el emeği gerektiren ağır işler nasıra yol açarken, özellikle "ayak nasırları konusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Basma bozukluklarına dikkat!

Ayakkabıların uygunsuzluğu ayaklarda fazladan sürtünmeye yol açacaktır ve buna bağlı olarak deride sertleşme ardından nasırlaşma gözlenecektir. Bir diğer nedeni olarak ayaklardaki basma bozukluklarını söyleyebiliriz. Ayak tabanlarında vücudun ağırlığının eşit dağılmaması nedeniyle fazla basınç alan yerde nasırlaşma olacaktır.

Kış aylarında nasır oluşumları artarken nasırların oluşmasını engellemek için nasırı oluşturan problemi ortadan kaldırmak gerekiyor.

Ayak tabanında basınç dağılımındaki bozukluğa bağlı olan nasırlaşma var ise bu problemi tedavi etmeden nasırdan kurtulmak mümkün değildir. Nasırları engellemek için nasırı oluşturan nedene odaklanmak gerekmektedir. Nasırın oluştuğu bölgeler oluşturan nedene göre farklılık gösterecektir. Yanlış ayakkabının yaptığı nasırlar farklı bölgelerde, basma bozukluğunun yaptığı nasırlar farklı bölgelerde lokalize olmaktadır. Ayaktaki şekil bozuklukları nasırlaşmaları arttıran bir diğer etkendir ve özellikle kadın ya da erkek fark etmeksizin sivri burun ayakkabı tercih eden bireylerde gözlenmektedir.

Düz ve çukur tabanlı ayaklar nasıra davetiye çıkarıyor

Ayak tabanındaki deri veya kas yapısında değişiklik olması vücudun farklı tepkiler vermesine buna bağlı olarak da nasırlaşmaların kolaylaşmasına neden olur. Kalıtsal olarak başka bir deformasyona sahip olan ayaklar (düz taban, çukur taban vs.) nasıra yatkın ayaklardır. Nasırın oluşma nedeni kişiden kişiye değişmektedir ve mutlaka bir podolog kontrolü gerektirmektedir.

Nasır bir deri deformasyonudur ve hafife alınmaması gerekmektedir. Nasırlar türleri açısından farklılık gösterse de yeni oluşan bir nasır öncelikle deride sertlikle başlayacaktır. Her hastalıkta olduğu gibi nasır için de erken müdahale çok önemlidir. Ne kadar erken müdahale edilirse iyileşme süreci o kadar hızlı ve başarılı gidecektir. Öncelikle yapılması gereken şey, nasırı oluşturan problemi ortadan kaldırmaktır. Daha sonrasında derideki nasırlı doku bölgeden uzaklaştırılmalı ve altta kalan sağlıklı derinin ortaya çıkması sağlanmalıdır. Uzun süreli nasırlarda derinleşme riski vardır ve diyabet gibi, böbrek yetmezliği ya da kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlarda bu derinleşen nasırların tek başlarına yara oluşturma potansiyeli vardır. Sağlıklı bireylerde ise nasır derinleşmesi, basma anında acı duyulmasına, yürümede zorlanmaya, iş gücü kaybına ve sonucunda ağrılı cerrahi operasyonlara varan bir sürece gitmektedir. Nasır tedavi süreleri nasır derinliğine, boyutuna, bölgesine ve oluşturan nedene göre farklılık göstermektedir. Tedaviye başlanan ilk andan itibaren rahatlama hisseden hastada, neden ortadan kaybolduktan sonra nasırda tekrarlama görülmez.



Deniz Yahcı

Yara Bakım Hemşiresi / Epion Yara Bakım Koordinatörü



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