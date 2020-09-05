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05.09.2020 - 05:02 |

Deren İsminin Anlamı Nedir? Deren Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Deren kız çocukları için kullanılan ve çok sevilen en güzel isimler içerisinde bulunur. Hem anlamı hem de okunuşu ile beğeni toplayan bu isim, özellikle son dönemlerde oldukça fazla tercih edilmektedir. Peki, Deren isminin anlamı nedir? Deren ne demek, ne anlama gelir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Deren İsminin Anlamı Nedir? Deren Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Deren kökeni Türkçeden gelen en güzel isimler arasında yer almaktadır. Eski Türkçeye kadar uzanan bu güzel isim, zaman içerisinde çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle eski zamanlarda sözlük anlamı olarak da kullanılan bu isim, günümüzde harika bir ad şeklinde kız çocukları için değerlendirilmektedir.

Deren Ne Demek?

Deren hem isim anlamı ile hem de sözlük anlamı üzerinde en çok sevilen adlar içerisinde gelmektedir. Kız çocukları adına kullanılan bu güzel ismin öncelikle isim anlamlarına bakmak gerekir.

- Derleyen ve toplayan
- Ekini biçip toplayan

Özellikle derleyen ve toplayan anlamları ile çeki düzen veren ifadesi üzerinden dikkat çeken bir isimdir. Kadınların da derli toplu olmaları üzerinden kız çocukları adına kullanabilecek en güzel isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Bu isim aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de eski dönemlerde kullanılıyordu. Bu konuda Türkçe karşılığı olarak, ‘Tırmık ismi ile bilinen tarım aracı’ şeklinde ifade edilmektedir. Ancak günümüzde daha çok isim anlamları üzerinde en çok sevilen ve kullanılan kız isimleri içerisinde gelmektedir.

Deren İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Deren ismi Kur'an'da geçmemektedir. Kökeni Türkçeye dayanan ve oldukça hoş bir telaffuzu bulunan Deren ismi, son zamanlarda en çok tercih edilen adlar arasında gelmektedir. Eğer henüz isim tercihi yapmamış iseniz deren adını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Deren ismi tek başına kullanılması ile beraber, başka isimlerle de güzel bir uyum sağlayabilmektedir.

 

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