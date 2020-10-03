Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Desi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Desi Nasıl Hesaplanır?
03.10.2020 - 02:53 |

Desi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Desi Nasıl Hesaplanır?

Özellikle taşımacılık konusunda önemli olan desi hesaplama, birçok kişinin merak ettiği konular içerisinde yer alıyor. Özellikle kargo firmaları tarafından ürünün kargo bedelinin hesaplamasında kullanılmaktadır. Peki desi hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile desi nasıl hesaplanır? İşte bilinmesi gerekenler.

Desi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Desi Nasıl Hesaplanır?
ABONE OL

Birçok farklı sektörde taşımacılık açısından hesaplama için kullanılan desi, bir ölçü birimi olarak öne çıkıyor. Bu ölçü birimi diğer ölçü birimleri ile karşılaştırmak suretiyle hesaplama üzerinden ele alınır. Böylece kolayca hesaplama yapmak suretiyle herhangi bir ürün ya da bir eşyanın ağırlığı hesap edilir.

Desi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Temel olarak desi hesaplaması bir kolinin cm³ cinsinden hacminin 3 bine bölünmesi ile beraber hesaplanır. Bu doğrultuda bir kutunun hacmini bulabilmek için en, boy ve yükseklik birbirleri ile çarpılır. Desi ile hesaplaması yapılırken ise en, boy ve yükseklik cm cinsinden ele alınarak işlem gerçekleştirilir. Böylece genel olarak desi hesaplama formülünün cm cinsinden en, boy ve yükseklik çarpıldıktan sonra, ortaya çıkan sonucun 3000’e bölünmesi şeklinde ifade etmek mümkün.

En Basit Yöntem ile Desi Nasıl Hesaplanır?

En basit yöntemi ile beraber desi hesaplaması cm cinsinden ele alınır. Herhangi bir cismin hacminin en, boy ve yükseklik çarpımı ile beraber bunun 3000’e bölünmesi üzerinden gerçekleşir. Formül kapsamında şu şekilde ele alınabilir;

Desi = en x boy x yükseklik / 3000

İşte bu basit yöntem ile beraber kolayca herhangi bir eşyanın desi üzerinden hesaplamasını yapmak mümkün. Böylece hem bireysel olarak hem de ticari açıdan kolay bir şekilde işlem yapılabilir.

Desi Hesaplama

Desi hesaplama için bir örnek vermek gerekirse şu şekilde yapılabilir;

Örnek: Bir cismin boyu 20 cm, eni 30 cm ve yüksekliği ise 40 cm'dir. Şimdi bu cismin desi hesaplamasını yapalım.

Desi = 30 x 40 x 50 /3000 = 8 desi

Görüldüğü üzere yukarıdaki formülü hesaplamak sürat ile kolayca ve kısa süre içerisinde testi hesaplaması gerçekleştirmek mümkün. Formül ile beraber aynı zamanda internet üzerinden desi hesaplama araçları doğrultusunda doğrudan bir hesaplama gerçekleştirilebilir. Kişisel isteklere göre her iki yöntemi de uygulamak mümkün.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha şanslı olabilirsiniz. Ancak aceleci olmayın. Kişisel işlerinizi ilerletmek açısından uygun koşullar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Yalnız kalmak ve kendi içinize dönmek için de fırsatlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve sohbetler açısından destekleniyorsunuz. Aynı zamanda gelecek yönünde plan yapmak da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aynı anda birden fazla işle uğraşmanız gerekebilir. Parasal konularla ilgili daha dikkatli düşünmek ve sorumluluk almak söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Genel olarak akıcı ve destekleyici koşullar içindesiniz. Yeni insanlar, yolculuklar ve yabancılar hayatınıza güzel şeyler getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi olumlu tutmalı ve gereksiz endişelere yenik düşmemeye bakmalısınız. Parasal konular üzerinde durmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle daha dengeli bir ilişki kurmaya bakmalısınız. Daha iyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmakla birlikte, pek çok işle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi geliştirebilecek fırsatlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi içinizde daha uyumlu olabilir ve içinizdeki sesi daha iyi duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev ve ailevi konular sizi daha bağlayıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda evle ilgilenmeniz sorumluluklar da artıyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli geçebilir. Duygularınızı daha kolay ifade edebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız hızlı fırsatlar bulabilirsiniz. Bugün kazançlı işler yapmak için uygun görünüyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluEkim ayında dikkat çeken temalar
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
Eda Özdemir
Eda Özdemir'Cadılar' ile savaşan kadın: Anja Ringgren Lovén
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Sınır Değer Nasıl Hesaplanır?

Sınır Değer Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Sınır Değer Nasıl Hesaplanır?

Direnç Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Direnç Nasıl Hesaplanır?

Direnç Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Direnç Nasıl Hesaplanır?

Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar

Bizi baskılayan ve zorlayan koşullar

Üniversite Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Üniversite Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Üniversite Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Üniversite Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Sıradaki Haber