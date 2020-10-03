Desi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Desi Nasıl Hesaplanır?

Birçok farklı sektörde taşımacılık açısından hesaplama için kullanılan desi, bir ölçü birimi olarak öne çıkıyor. Bu ölçü birimi diğer ölçü birimleri ile karşılaştırmak suretiyle hesaplama üzerinden ele alınır. Böylece kolayca hesaplama yapmak suretiyle herhangi bir ürün ya da bir eşyanın ağırlığı hesap edilir.



Desi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Temel olarak desi hesaplaması bir kolinin cm³ cinsinden hacminin 3 bine bölünmesi ile beraber hesaplanır. Bu doğrultuda bir kutunun hacmini bulabilmek için en, boy ve yükseklik birbirleri ile çarpılır. Desi ile hesaplaması yapılırken ise en, boy ve yükseklik cm cinsinden ele alınarak işlem gerçekleştirilir. Böylece genel olarak desi hesaplama formülünün cm cinsinden en, boy ve yükseklik çarpıldıktan sonra, ortaya çıkan sonucun 3000’e bölünmesi şeklinde ifade etmek mümkün.



En Basit Yöntem ile Desi Nasıl Hesaplanır?



En basit yöntemi ile beraber desi hesaplaması cm cinsinden ele alınır. Herhangi bir cismin hacminin en, boy ve yükseklik çarpımı ile beraber bunun 3000’e bölünmesi üzerinden gerçekleşir. Formül kapsamında şu şekilde ele alınabilir;



Desi = en x boy x yükseklik / 3000



İşte bu basit yöntem ile beraber kolayca herhangi bir eşyanın desi üzerinden hesaplamasını yapmak mümkün. Böylece hem bireysel olarak hem de ticari açıdan kolay bir şekilde işlem yapılabilir.



Desi Hesaplama



Desi hesaplama için bir örnek vermek gerekirse şu şekilde yapılabilir;



Örnek: Bir cismin boyu 20 cm, eni 30 cm ve yüksekliği ise 40 cm'dir. Şimdi bu cismin desi hesaplamasını yapalım.



Desi = 30 x 40 x 50 /3000 = 8 desi



Görüldüğü üzere yukarıdaki formülü hesaplamak sürat ile kolayca ve kısa süre içerisinde testi hesaplaması gerçekleştirmek mümkün. Formül ile beraber aynı zamanda internet üzerinden desi hesaplama araçları doğrultusunda doğrudan bir hesaplama gerçekleştirilebilir. Kişisel isteklere göre her iki yöntemi de uygulamak mümkün.