Bugün ne yapılabilir? İletişim gezegeni Merkür Akrep’te iyice yavaşlıyor. Bugün detaylardan çok şey öğrenebiliriz. Araştırma içeren konularda ilerleme olabilir. Aynı zamanda yaratıcılık içeren imkanlar ve kendimizi öne koyma fırsatları da var. Motivasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Gün boyunca bize ilham verecek konulara açığız.

Nelerden kaçınmalı? Düşüncelerimizi daha kolay paylaşabiliriz. Özellikle öğle saatlerini daha iyi değerlendirmek elimizde. Bu saatlerde otoritelerden ve güçlü kişilerden destek almak mümkün. Aynı zamanda eğlenceli koşullar da olabilir. Saat 17:29’dan sonra boşluğa giren Ay, akşam saatlerinde olayları kendi akışına bırakmanın daha doğru olabileceğini gösteriyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/ Süpürge Eksikleri tamamlamak için daha sabırlı olalım. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğu gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.