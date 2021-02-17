Detoks Diyeti Nasıl Yapılır? Örnek Detoks Diyet Listesi Ve Menüleri...

Detoks diyeti, vücudu toksinlerden arındırarak hızlı bir şekilde yağ yakılmasını sağlayan diyetlerden bir tanesidir. Detoks diyeti programına uyulduğunda hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilebilir.

Detoks Diyeti Nasıl Yapılır?

- Vücudu toksinlerden arındıran detoks diyeti sayesinde hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra detoks diyeti ile birlikte egzersiz de yapılmalıdır.

- Ödem atmak adına günde 2, 5 litre su içilmelidir.

- Diyet boyunca vücutta ödem oluşmaması için kafeinli içecekler tüketilmemelidir.

- Vücutta tuz çok fazla su tuttuğu için tuz tüketimini sınırlandırmak gerekir.

- Detoks diyeti ile birlikte günde 3 ana ve 3 ara öğün tüketilmelidir.

- Yemek aralarında mutlaka bir porsiyon meyve tüketilmelidir. Meyve günlük şeker ihtiyacını karşılar.

- Mutlaka günde 45 dakika yürünmelidir.

- B vitamini stresi azalttığı için süt ve süt ürünleri ile yeşil sebzeler çok fazla tüketilmelidir.

- Günde 2 bardak süt, yoğurt ve ya kefir tüketilmeli.

- Her gün bol miktarda C vitamini tüketilmelidir.

Örnek Detoks Diyet Listesi ve Menüleri...

Sabah Uyanınca: 1 bardak limonlu su, 3 tane orta boy kuru kayısı

Sabah Kahvaltısı: 2 ince dilim az yağlı beyaz peynir, 2 ince dilim esmer ekmek, domates, salatalık, maydanoz ve ya dereotu

Ara Öğün: Taze meyve

Öğle Yemeği: Izgara balık ve ya kırmızı et, yağsız yeşil salata

Akşam Yemeğinden Önce: 1 bardak ılık su ve ya nane çayı

Akşam Yemeği: Izgara tavuk ve ya kırmızı et, 1 kase yoğurt, yağsız yeşil salata

Detoks Diyetinin Yararlı Olması İçin Neler Yapılmalıdır?

- Tüketilen yiyecekler iyice çiğnenmeli.

- Yemek öncesinde ve sonrasında su içerek midenin rahatlaması sağlanır.

- Mutlaka rahat bir pozisyonda oturarak yemek yenilmesi gerekir.

- Taze sebzeler mutlaka buharda kaynatılmalı ve ya iyice pişirilerek tüketilmeli.

- Her akşam yemeğinden sonra mutlaka bitki çayı ve özellikle yeşil çay tüketilmeli.

- Her sabah uyanınca mutlaka bir bardak ılık limonlu su içilmeli. Bu şekilde vücut da arındırılır.

- Akşam yemeklerinde ağır besinler tüketilmemeli.

- Detoks diyeti boyunca bol bol su tüketilmeli.

- Detoks diyeti yapan kişiler aynı zamanda bol bol egzersiz de yapmalılar. Bu genel olarak kilo verme sürecini hızlandırır.

- Günlük meyve tüketimine de dikkat edilmesi gerekir.

Detoks Diyeti Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Detoks diyeti yaparken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle şekerli gıdalardan, süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalıdır. Yumurta, mısır ve kafein içeren tüm gıdalar tüketilmemelidir. Özellikle alkol, çikolata ve katı yağların da sınırlandırılması gerekir. Detoks diyeti yapılırken buğday ve glüten içeren yiyecekler de tüketilmemeli. Detoks diyeti yapan kişiler hazır ve işlenmiş gıdalardan da mutlaka uzak durmalılar. Bu sayede detoks diyeti etkisini daha net gösterir.