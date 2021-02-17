Detoks Nedir, Nasıl Yapılır? En Sağlıklı Detoks Nasıl Yapılır?

Detoks; insan vücudunu radikal maddelerden ve vücudun toksinlerinden arındıran, yağ yaktıran ödem atma diyeti olarak tanımlanır. Hazırlanmış olan detoks planına uyup, sağlıklı bir şekilde hem toksinlerden arınmak hem de zayıflamak mümkündür.

Detoks Nedir?

Son senelerde en fazla uygulanan ve bilinen beslenme planlarından birisi olan detoks, zayıflamak açısından çokça tercih edilse de aslında zayıflama planı değildir. Bireyler dengeli ve yeterli beslenme programlarıyla yağların depolanmasını önlese de belli bir süre sonrasında kilo almaya eğilimlidir.

Bu durumda detoks planları metabolizmanın hızlandırılması sağlanarak hem vücudun daha zinde ve sağlıklı olması hem de kilo verilmesi mümkündür. Kısa zamanda etkili neticeler gösterdiği için tercih edilen beslenmede detoks planları genel olarak 3- 5- 7 günlük veya en çok iki haftalık programlar olarak uygulanır. Fakat genel olarak uygulanması güç ve disiplin gerektirdiğinden, programlar üç günlüktür.

Detoks Nasıl Yapılır?

Detoksların yapılma şekilleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Birkaç gün boyunca yalnızca meyve ve sebze suyu ya da bitki çayları gibi sıvıların tüketilmesi,

- Oruç tutulması,

- Antioksidan içeriği bakımından zengin diyetlerin uygulanması,

- Kalın bağırsakların müshil veya lavman ile temizlenmesi,

- Toksinlerin ter ile atılması adına hamam ya da sauna kullanmak olarak sıralanabilir.

En Sağlıklı Detoks Nasıl Yapılır?

Beslenmede detoks planları yapılırken; öğünlerin sürekli olmasına dikkat etmek gerekir. Yemeklerde tuz yerine bazı baharatlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır. Siyah çayın yerine tarçın, yeşil çay, kekik, adaçayı, nane, kuşburnu, zencefil, zerdeçal, gibi bitki çayları içilir. Et ve et ürünleri, yağsız yoğurt ve süt, kefir dışında bulunan süt ürünleri detoks diyetinde bulunmaz.

Genel olarak yeşil yapraklı sebzelerle hazırlanan detoks içecekleri içilir. Detoks planının olmazsa olmazı günde en az 2.5 litre su tüketmektir. Detoks planında bulunan içeceklerde ve çorbalarda kullanılan sebze- meyvelerin mevsiminde tüketilmesi oldukça önemli bir durumdur. Kesinlikle şeker ve şeker içeren bütün gıdalardan uzak durmak gerekir.

Detoks Neden Yapılmaktadır?

Günümüzde kötü beslenme alışkanlıkları, çoğalan çevresel kirlilik, sedanter yaşam tarzıyla beraber toksinlerden arınma düşüncesi daha önemli bir hal almaya başlamıştır. Detoksun yapılma nedenleri;

- Uyku düzensizliklerine iyi gelmesi,

- Nedensiz baş ağrıları,

- Sindirim sistemi bozuklukları,

- Solgun cilt,

- Yorgun hissetme gibi pek çok sorunu çözmek ya da hafifletmek adına yapılır. Bu yüzden vücutta biriken toksinlerin atılması adına detoks metotları tercih edilir. Bu nedenlerle vücutta biriken toksinleri atmak ve daha iyi hissetmek için çeşitli detoks yöntemleri tercih edilmektedir.

Detoks Suyu Nedir?

Detoks suyu; çeşitli meyve ve sebzelerin suyunu sıkarak elde edilir. Detoks suyu hazırlanırken, kullanılacak olan malzemelerin toksin atma özelliğine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bununla beraber detoks suyunun karaciğer gibi birçok organı temizleme özelliği bulunmalıdır.