Dikiş izi nasıl geçer? Ameliyat izlerini geçirmenin yolları nelerdir?

Dikiş izi, görünüm bozukluğu oluşturduğu için hastalar tarafından tedavi edilmek istenen sorunlar arasında yer alıyor. Dikiş izi, günümüzde çeşitli yöntemler kullanılarak tedavi edilebilir.

Dikiş izi nasıl geçer?

Dikiş izleri, genellikle yapılan estetik ameliyatlar ile düzeltilebilir. Çok derin ve çok ağır olmayan yara izlerinde cilt soyma işlemi yapılarak cildin görünümündeki bozukluk giderilir ve cildin yenilenmesi sağlanır. Doktor kontrolü dışında bölgeye kremler, yağlar vb. sürülmemelidir. Çünkü bu süreceğiniz şeylerin ters etkileri olabilir ve ters etki yaratabilir. Skar cilt yaralanmalarından sonra ya da ameliyat sırasında cildin kesilmesinden sonra oluşan fibröz dokudur. Cildin iyileşmesi tamamen fizyolojik bir durumdur. Bunun için kişiye özel tedavi yöntemi uygulanması gerekir.

Ameliyat izlerini geçirmenin yolları nelerdir?

Dikiş izi, göz önündeyse genellikle insanlar bu izlerden kurtulmak ister. Bunun için de yaptırabileceğiniz çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor. Bazen az fark edilse de bazı dikişler çok dikkat çekebiliyor. Dikiş izi oluşumunda pek çok etken vardır. Bunlardan birisi de genetik özelliklerdir. Aynı cerrah tarafından farklı kişiler üzerinde yapılan aynı tür kesilere aynı dikiş atılmış olsa bile farklı boyutlarda yara izi oluşabilir.

Skar dokusu, sadece cilt değil vücuttaki diğer dokularda da oluşan iyileşme sürecindeki biyolojik değişimdir. Doğru yara bakımı yaparak yaranın iltihaplanmasını, daha da büyümesini ve kötü bir görünüme gelmesini önleyebilirsiniz. Bu nedenle yaraya antibiyotikler ve çeşitli merhemlerle sürekli olarak bakım yapılması çok önemlidir.

Dikiş, cerrahi yöntemle yapılan ameliyatların ya da ayrılmış derinin birleştirilmesi için yapılan bir tedavi yöntemidir. Dikişten kolayı ciltte kalan kabarıklık ve kırmızı izi kapatmak için lazerle tedavi yöntemi kullanılır.

Yara izlerine topikal ürün tedavisi

Yara izlerini tedavi etmek ve rahatsızlık verici görüntüden kurtulmak için cildinize düzenli olarak bakım uygulamanız gerekir. Nemlendirici içerikli merhemler sayesinde ciltteki suyu bağlayabilir ve yara dokusunu nemlendirebilirsiniz.

Silikon bazlı modern yara tedavisinden de yararlanarak yara olan bölgenin esnekliğini sağlayabilir, dokunun daha yumuşak ve düz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde yara izleri kısa bir sürede kapanabilir. Yara oranını göz önünde tutmalı ve yaranın büyüdüğünü fark ettiğiniz durumlarda ise doktorunuza danışmanız gerekir.