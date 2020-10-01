Dikkat dolunay var

Bugün ne yapılabilir? Ay bu sabah 5:46’dan itibaren Koç burcuna ilerleyerek daha hızlı ve enerjik bir atmosfer getiriyor. Ancak acele işe şeytan karışabilir. Geç saatlerde gece yarısını hemen geçe gerçekleşecek olan dolunay gün boyunca hızlı gelişmeler, tepkiler ve önemli kararlar getirmekte. Özellikle ilişkiler alanında dengeler hassas.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca hızlı gelişen olaylarla karşılaşabiliriz. Ani olaylara hızlı çözümler bulmak zor olmayacak. Şartlar gereği daha buluşçu olabiliriz. Ancak sabah saatlerinde kafa karışıklığı ya da tutarsızlıklar da gündeme gelebilir. Katı planlar yapmak yerine gelişen olaylara yönelik daha esnek davranabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Timsah Çözüm üzerinde duralım. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.