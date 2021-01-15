Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir? Yetişkinlerde ve çocuklarda hiperaktivite bozukluğu

Kısaca DEHB olarak adlandırılan hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu dürtüsel bozukluğun tedavisinde genellikle konuşma terapisi uygulanır. Son yıllarda geliştirilen alternatif terapiler de dikkat eksikliğinin giderilmesinde etkili olmaktadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Hiperaktivite bozukluğunda genetik faktörler belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte birçok kişi DEHB'ten bağımsız olarak dikkat eksikliği ve odaklanamama sorunu yaşamaktadır. Düzensiz ve yetersiz uyku beynin çok daha yavaş çalışmasına neden olur. B ve D vitamini eksikliği de dikkat eksikliğinin temel nedenleri arasında yer alır. Hormonlardaki dengesizlik de hiperaktivite bozukluğunu tetikler.

Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir?

En yaygın belirtilerden biri odaklanma sorunudur. Örneğin kişi, kitaptaki cümleleri tekrar tekrar okusa da tam olarak anlayamaz. Aynı şekilde birinin anlattığı şeyleri takip etmekte de güçlük çeker. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin dikkatleri çok çabuk dağılır. Bir konuyla uzun süre ilgilenemezler. Hesaplama yaparken zorlanırlar.

En yaygın belirtilerden biri de eşyalarını sık sık kaybetmeleridir. Konsantrasyon sorunu yaşadıkları için birçok işi yarım bırakırlar. Belirtiler çocuklarda daha yoğun bir şekilde gözlemlenir.

Hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bir yerde uzun süre duramamak ve sürekli hareket halinde olmak en sık görülen belirtiler arasında yer alır. Hiperaktivite bozukluğu teşhisi konmuş çocuklar ikili iletişimde zorluk yaşarlar. Karşı tarafı dinlerken sıkılıp sık sık sözünü keserler. Bazı çocuklar evdeki ve okuldaki kurallara uymakta zorlanır. Sürekli hareket etme ihtiyacını dizginleyemedikleri için devamlı oyun oynamak ve koşmak isterler. Gün içinde çok fazla hareket etseler de yorulma emaresi göstermezler.

Özellikle 5 -8 yaş arası çocuklarda dürtüsellik adı verilen belirtilere çok sık rastlanır. İstedikleri yapılmadığı takdirde saldırganca davranışlar sergileyebilirler.

Yetişkinlerde en sık görülen belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

- Hızlı ve çok konuşmak,

- Konuşurken konudan konuya atlamak,

- Dalgınlık ve unutkanlık.

Yetişkinlerde ve çocuklarda hiperkaktivite bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemleri uygulanır. Terapi boyunca bilişsel bozukluğa yol açan nedenlere odaklanılır. Haftada bir yapılan seanslarda ilerleme kaydedilmediği takdirde ilaçla tedaviye geçilir.