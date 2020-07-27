Dikkatli olalım
Haftanın ilk gününde olaylara biraz daha objektif bakmalıyız.
Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde olaylara biraz daha objektif bakmalıyız. Akrep burcundaki Ay daha yoğun, duygusal açıdan tepkisel olabileceğimizi anlatıyor. Kendimizi güvensiz hissediyor olabiliriz. Günlük işlerde sıkıntılar, aksamalar ve yanlışlıklar gündeme gelebilir. Özellikle öğle sonrasında ilişkilerimizde daha gerçekçi olmaya bakalım.
Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde aktif olan sert açılar gerekli adımları, önlemleri almadığımız takdirde sıkıntı çekebileceğimizi anlatıyor. Duygusal aşırılıklara, içerisinde şiddet ya da zarar barındırabilecek koşullara dikkat edelim. Hırsızlık, ihmalkarlık yüzünden bizi sıkıntıya sürükleyebilecek olaylar yaşayabiliriz. Aynı zamanda çekememezlik, kıskançlık tartışmalara yol açabilir.
Maya takviminde bugün
Galaktik ton 10/Kartal Bugün girişimler önemli. Maya takvimi Tzolkin’e göre Kartal günündeyiz. Bu gün burcu cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurguluyor.