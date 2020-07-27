MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Dikkatli olalım
27.07.2020 - 00:00 |

Dikkatli olalım

Haftanın ilk gününde olaylara biraz daha objektif bakmalıyız.

Dikkatli olalım
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde olaylara biraz daha objektif bakmalıyız. Akrep burcundaki Ay daha yoğun, duygusal açıdan tepkisel olabileceğimizi anlatıyor. Kendimizi güvensiz hissediyor olabiliriz. Günlük işlerde sıkıntılar, aksamalar ve yanlışlıklar gündeme gelebilir. Özellikle öğle sonrasında ilişkilerimizde daha gerçekçi olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde aktif olan sert açılar gerekli adımları, önlemleri almadığımız takdirde sıkıntı çekebileceğimizi anlatıyor. Duygusal aşırılıklara, içerisinde şiddet ya da zarar barındırabilecek koşullara dikkat edelim. Hırsızlık, ihmalkarlık yüzünden bizi sıkıntıya sürükleyebilecek olaylar yaşayabiliriz. Aynı zamanda çekememezlik, kıskançlık tartışmalara yol açabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Kartal   Bugün girişimler önemli. Maya takvimi Tzolkin’e göre Kartal günündeyiz. Bu gün burcu cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurguluyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Maddi konular, ortaklı işler gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal açıdan yoğun zamanlar yaşayabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular görünür olmaya başlayabilir. Yenilenme isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde hareketli olaylar yaşamanız söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumların içinde kalabilirsiniz.  Karşılıklı ilişkilerinizde ani gelişmeler yaşanabilir. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  Parasal konularınıza yönelmek isteyebilir, yatırımlarınız konusunda hassas davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma konularınızın gündeminizi etkileyebilir. Sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde yeni gelişmeler oluşabilir. İş arkadaşlarınızın hayatındaki gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Ufak tefek kazalar yaşanabilir. Tehlikeli olaylardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi rahat ifade ettiğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Risk almaktan çekinmeyeceksiniz. Keyif aldığınız konular için harcamalar yapabilirsiniz. Özgürlük konusu gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde sürprizler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yoğun duygular içinde olabilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eve ait konularda heyecan verici gelişmeler yaşanabilir.  Gün içinde geçmiş ile ilgili olayların etkileriyle ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylardan dolayı güven arayışına girebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebileceksiniz. Riskli ve tehlikeli konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz var. Sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Özgürlük içeren fikirlerinizi yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. Günün enerjisi içinde kendinizi akışa bırakacağınız zamanlar var. Zekânızı kullanmanız gereken işlere girişebilirsiniz. Kulağınıza gelecek yeni haberler sizi keyiflendirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız konulara yönlendirebilirsiniz.  Hayatınızdaki ani gelişmelere karşı farkında olmalısınız. Parasal birikimlerinizin değerlendirmesi hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Gün içinde yeni gelişmeler yaşanabilir. Özgürlük hissiyatı içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği yapmak size iyi gelebilir. Duygusal açıdan yoğun zamanlar yaşanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Ani gelişmeler yaşanabilir. Gizli kalan durumlardan dolayı kayıplar yaşanmaması için dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal açıdan şiddetli tepkiler verebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışmalısınız. Gün içinde ufak kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özgürlük isteği içerisinde, gelecek beklentilerinizle ilgili yeni atılımlar yapabilirsiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde ani gelişmeler yaşanabilir. İşte alacağınız destekler sayesinde rahatlayabileceksiniz. Tehlikeli koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Beklemediğiniz değişiklikler yaşanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla sorumluluk alma yönünde girişimler yapabilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal durumunuzu gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Gün içinde kazalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özgürlük duygusuyla yeni ufuklara açılmak isteyebilir, yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla birlikte olmak size keyif verecektir. Duygusal olarak yoğun bir gündesiniz. Hareket ve heyecan içeren olaylar yaşayacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzZina nasıl ispat edilir?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkUyurken sütyen takmak
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluTransitler nasıl çalışır?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaBurçlar ve dekanatlar
Nur Demir
Nur DemirOlmadı, olmayacak demek değil
Mine Ağır
Mine AğırÇocuklarda özgüven eksikliği
Bengü Güner
Bengü Güner2020 plaj şıklığı
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanKaygı bozukluğu şüphesi olanlara adım adım tanı rehberi
Betül Yergök
Betül YergökKadın-erkek ve insan olmak
Asuman Korugan
Asuman KoruganHayat akıp giderken ne biriktirdiniz?
En Çok İzlenen Videolar
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dikkatli olalım

Dikkatli olalım

Uzmanından uyarı: Ambalajsız peynir ve süt tüketmeyin

Uzmanından uyarı: Ambalajsız peynir ve süt tüketmeyin

Google ve Twitter gibi dünyanın en büyük başarılı şirketlerinde bunları yiyorlar!

Google ve Twitter gibi dünyanın en büyük başarılı şirketlerinde bunları yiyorlar!

Kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenme ciltte bunlara sebep oluyor!

Kontrolsüz ve uzun süreli güneşlenme ciltte bunlara sebep oluyor!

Sıradaki Haber