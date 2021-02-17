Dil Hastalıkları Nelerdir? Dil Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

En yaygın görülen dil hastalıklarının başında pamukçuk ve mantar geliyor. Bazı türleri enfeksiyona yol açtığı için dişlerin çürümesine ve damak kanamasına neden olabilir.



Dil Hastalıkları Nelerdir?



1- Atrobik Glossit:



Mantar enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan atrofobik glossit, en nadir görülen dil hastalıklarından biridir. Dil iltihabı olarak da bilinen hastalıkta dil, normalde olduğundan çok daha kırmızı görünür.



2- SKD:



Halk arasında siyah kıllı dil olarak bilinen hastalıkta dilin rengi değişir. En büyük belirtilerinden biri dilin kahverengi, siyah ya da sarı bir renge dönüşmesidir. Dil genellikle siyah olduğu için hastalığa bu isim verilmiştir.



3- Dil mantarı:



Oral pamukçuk adıyla da bilinen dil mantarı, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok görülen dil hastalıklarından biridir. İlerleyen safhalarda hastalığa neden olan mantar boğaza doğru ilerleyebilir. Bu da birçok farklı hastalığın ortaya çıkmasına doğrudan ya da dolaylı olarak neden olabilir.



4- Dil Kanseri



Dil kanseri, hızla yayılan en tehlikeli kanser türleri arasında yer alıyor. Hastalığın ilk evresinde dilin yüzeyi pütürlenir ve küçük yaralar. İkinci evresinde ise dil şişebilir ve hem konuşma hem de yutkunma problemlerine yol açabilir. Günümüzdeki imkanlarla hastalık erken teşhis edilebilmektedir.



Dil Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir?



1- Beslenme yetersizliği:



Dil, kendisini en hızlı yenileyen organ olmasına rağmen, aynı zamanda en hassas uzuvlarımızdan biridir. Bu nedenle beslenme yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan birçok belirti dilde görülür. Aynı şekilde demir eksikliği olan kişilerde de dil iltihabı ve pamukçuk görünme riski çok daha fazladır.



2- Enfeksiyon:



Ağız ve çevresinde ortaya çıkan enfeksiyon çok kısa bir süre içerisinde boğaza ve dile geçer. Bu da dil hastalıklarının ana nedenleri arasında yer alır.



Dil Hastalıklarının Tedavisi Nasıl Yapılır?



Birçok dil hastalığının tedavisinde ilaç kullanılmaktadır. İltihaplı dil hastalıklarında enfeksiyonun yayılmasını önlemek için antibiyotik kullanılır. Doktorun yazmadığı antibiyotikleri kullanmak ise ciddi hastalıklara yol açabilir. Sadece doktorun yazdığı ilaçlar alınmalı ve uzmanların önerdiği besinler tüketilmelidir.



Dil kanserinin tedavisinde ise kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.