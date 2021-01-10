Dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Dil kanseri oral yollar ile karşılaşılan kanser türleri arasında bulunmaktadır. Diğer kanser türleri gibi Dil kanseri de bir süre sonra kontrolden çıkabilir. Bunun için önlemlerin alınmasında fayda vardır.

Dil kanseri nedir?

Dil insanların konuşması ve besinlerin alınması için son derece önemli bir organdır. Özellikle dil yüzeyinde bulunan epitel hücrelerinin zarar görmesi ile birlikte Dil kanseri ortaya çıkmaktadır. Bu kanser türünün yaygınlığı oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Dil kanseri rahatsızlığı yaşayan bireylerin çok büyük bir kısmında konuşma aktivitesi zayıflamaktadır.

Özellikle tedavi sonrasında Dil kanserini atlatmış bireylerin konuşma yetenekleri büyük oranda etkilenmiştir. Bu nedenle dil ve konuşma terapisti ile birlikte konuşma paternleri hakkında çalışmalarında fayda vardır. Özellikle Bireylerin Dil kanseri nedeni ile tat alma duyuları büyük oranda etkilenebilir. Bir süre boyunca özellikle hastalığın ilk evrelerinde tat kayıpları başlayacaktır.

Eğer gerekli önlemler alınmaz ise bir süre sonra dilde bulunan tat duyusunun tamamen kaybedilmesi muhtemel olmaktadır. Oldukça gizli bir hastalık olarak bilinen Dil kanseri için uzmanlar ilk zamanlarında belirtilerinin olmadığı bildirmektedir. Bu nedenle Dil kanseri için tanının net bir şekilde konulması çok zordur. Erken teşhisin yararları Dil kanseri içinde geçerlidir.

Dil kanserinin nedenleri nedir?

Dil kanserlerinde nedenler oldukça değişkenlik göstermektedir. Fakat özellikle aşırı sigara kullanımı ilk nedenleri arasında gösterilmektedir. Diğer an sık görülene nedenleri arasında bir tür virüs bulunmaktadır. Bu virüs insandan insan kolaylıkla bulaşmaktadır. Ve kırk yaş üzerinde bulunan bireyler de daha çok rastlanmaktadır.

Dil kanseri belirtileri nelerdir?

Bilinen dil kanseri belirtileri arasında en çok göze çarpan durumlar arasında uzun süre iyileşmeyen dil yaraları bulunmaktadır. Bireylerin uzun süreli dil yaralarında özellikle ilk olarak Dil kanserinden şüphelenmelerinde fayda vardır. Özellikle dil kanseri olan bireylerin büyük kısmında diş ve diş eti sorunlarının da meydana geldiği bilinmektedir.

Dişlerin sallanması ve dilin dişlere değdiği anda ağrı hissediliyor ise Dil kanseri durumunda şüphelenilebilir. Yutkunma ve çiğneme esnasında zorlamalar ile karşılaşılması son dere muhtemeldir. Diğer en belirgin özellikleri ise birden bire başlayan konuşma sorunlarıdır. Dilde pembeleşme ve kırmızı renkler alması, uzun süre iyileşmeyen boğaz ağrıları da sebepleri arasındadır.

Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Diğer kanseri türlerine göre teşhis edilmesi don dere güç olmaktadır. Bu nedenle bireyler ayrıntılı olarak doktora hastalık hikâyesini anlatmalıdır. Gerekli bilgisayarlı kesityazar işlemlerinden sonra hastalık hakkında kesin tanıya sahip olunur.

Hastalığın tedavisi eğer erken teşhis ise büyük oranda iyileşmektedir. Ayrıca bireylerin bu hastalığı atlattıktan sonra erken teşhis olduğu için iyileşme son derece hızlıdır. Fakat teşhis geç ise iyileşme oranı yarı yarıyadır.

Dil kanseri olmamak için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Özellikle sigara alkol ve diğer zararlı alışkanlıkların bırakılması gerekir. Devamında zararlı ve sağlıksız beslenilmemesi de önemlidir. Eğer ağız temizliği yeterli ve düzenli yapılmaz ise de Dil kanseri durumu kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Özellikle alkol ile birlikte tüketilen diğer zararlı maddelerde Dil kanserinin nedenleri arasında bulunmaktadır. Bireylerin bu tür kanserlere yakalanmaları için özenli olmalarında fayda vardır. Zararlı besin ve gıdalardan uzak durmak ile ağız temizliğine dikkat etmek yeterlidir.