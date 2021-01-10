Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?
10.01.2021 - 12:34 |

Dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Son yıllarda oldukça yaygın olarak rastlanılan hastalıklardan birisi de dil kanseridir. Dil kanseri nedeni ile besinlerin alımı ve besinlerinin tadının farkına varılması son derece güçleşmektedir. Son zamanlarda birçok bireyin aklına dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir? Gibi sorular gelmektedir. Bu ve benzeri soruların cevabını tüm detayları ile derledik.

Dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?
ABONE OL

Dil kanseri oral yollar ile karşılaşılan kanser türleri arasında bulunmaktadır. Diğer kanser türleri gibi Dil kanseri de bir süre sonra kontrolden çıkabilir. Bunun için önlemlerin alınmasında fayda vardır.

Dil kanseri nedir?

Dil insanların konuşması ve besinlerin alınması için son derece önemli bir organdır. Özellikle dil yüzeyinde bulunan epitel hücrelerinin zarar görmesi ile birlikte Dil kanseri ortaya çıkmaktadır. Bu kanser türünün yaygınlığı oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Dil kanseri rahatsızlığı yaşayan bireylerin çok büyük bir kısmında konuşma aktivitesi zayıflamaktadır.

Özellikle tedavi sonrasında Dil kanserini atlatmış bireylerin konuşma yetenekleri büyük oranda etkilenmiştir. Bu nedenle dil ve konuşma terapisti ile birlikte konuşma paternleri hakkında çalışmalarında fayda vardır. Özellikle Bireylerin Dil kanseri nedeni ile tat alma duyuları büyük oranda etkilenebilir. Bir süre boyunca özellikle hastalığın ilk evrelerinde tat kayıpları başlayacaktır.

Eğer gerekli önlemler alınmaz ise bir süre sonra dilde bulunan tat duyusunun tamamen kaybedilmesi muhtemel olmaktadır. Oldukça gizli bir hastalık olarak bilinen Dil kanseri için uzmanlar ilk zamanlarında belirtilerinin olmadığı bildirmektedir. Bu nedenle Dil kanseri için tanının net bir şekilde konulması çok zordur. Erken teşhisin yararları Dil kanseri içinde geçerlidir.  

Dil kanserinin nedenleri nedir?

Dil kanserlerinde nedenler oldukça değişkenlik göstermektedir. Fakat özellikle aşırı sigara kullanımı ilk nedenleri arasında gösterilmektedir. Diğer an sık görülene nedenleri arasında bir tür virüs bulunmaktadır. Bu virüs insandan insan kolaylıkla bulaşmaktadır. Ve kırk yaş üzerinde bulunan bireyler de daha çok rastlanmaktadır.

Dil kanseri belirtileri nelerdir? 

Bilinen dil kanseri belirtileri arasında en çok göze çarpan durumlar arasında uzun süre iyileşmeyen dil yaraları bulunmaktadır. Bireylerin uzun süreli dil yaralarında özellikle ilk olarak Dil kanserinden şüphelenmelerinde fayda vardır. Özellikle dil kanseri olan bireylerin büyük kısmında diş ve diş eti sorunlarının da meydana geldiği bilinmektedir.

Dişlerin sallanması ve dilin dişlere değdiği anda ağrı hissediliyor ise Dil kanseri durumunda şüphelenilebilir. Yutkunma ve çiğneme esnasında zorlamalar ile karşılaşılması son dere muhtemeldir. Diğer en belirgin özellikleri ise birden bire başlayan konuşma sorunlarıdır. Dilde pembeleşme ve kırmızı renkler alması, uzun süre iyileşmeyen boğaz ağrıları da sebepleri arasındadır.

Dil kanseri teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Diğer kanseri türlerine göre teşhis edilmesi don dere güç olmaktadır. Bu nedenle bireyler ayrıntılı olarak doktora hastalık hikâyesini anlatmalıdır. Gerekli bilgisayarlı kesityazar işlemlerinden sonra hastalık hakkında kesin tanıya sahip olunur.

Hastalığın tedavisi eğer erken teşhis ise büyük oranda iyileşmektedir. Ayrıca bireylerin bu hastalığı atlattıktan sonra erken teşhis olduğu için iyileşme son derece hızlıdır. Fakat teşhis geç ise iyileşme oranı yarı yarıyadır.

Dil kanseri olmamak için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Özellikle sigara alkol ve diğer zararlı alışkanlıkların bırakılması gerekir. Devamında zararlı ve sağlıksız beslenilmemesi de önemlidir. Eğer ağız temizliği yeterli ve düzenli yapılmaz ise de Dil kanseri durumu kaçınılmaz olarak görülmektedir.

Özellikle alkol ile birlikte tüketilen diğer zararlı maddelerde Dil kanserinin nedenleri arasında bulunmaktadır. Bireylerin bu tür kanserlere yakalanmaları için özenli olmalarında fayda vardır. Zararlı besin ve gıdalardan uzak durmak ile ağız temizliğine dikkat etmek yeterlidir.

 

 

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer, tedavisi nasıldır?

İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer, tedavisi nasıldır?

İlik kanseri belirtileri nelerdir? Kemik iliği kanseri neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

İlik kanseri belirtileri nelerdir? Kemik iliği kanseri neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir? Kulak İltihabı Çeşitleri, Evreleri Ve Tedavi Yöntemleri

Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir? Kulak İltihabı Çeşitleri, Evreleri Ve Tedavi Yöntemleri

İlerlemiş mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanserinde 3. ve 4. evre nasıl anlaşılır?

İlerlemiş mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanserinde 3. ve 4. evre nasıl anlaşılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet