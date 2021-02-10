Dil Kanseri Nedir? Dil Kanserinin En Erken Belirtileri Nelerdir?
Ağız içinde konumlanan ve kaslardan oluşan dil, sindirimin başlatılması, yutma, çiğneme, tat alma ve konuşma ve gibi işlevlere sahip bir organdır. Kontrolsüz olarak hücrelerin çoğalması ile vücuttaki bazı yapıları kaplayan ve yayılan tümör ise kanser olarak tanımlanır. Birçok dokuda gerçekleşebildiği gibi dil ve ağız kanserlerine de dilde, dudakta ya da diş etinde rastlanır. Dil kanseri nedir, erken belirtileri ve tanı yöntemleri nelerdir tüm detaylarıyla derledik.
Genellikle 45 yaş üstü erkeklerde görülen dil kanseri, açık bir bölgede ve ön tarafta olduğundan dolayı daha kolay teşhis edilebilir. Kanser hastalıklarında erken teşhis çok önemlidir ve belirtilerin fark edilmesiyle birlikte zaman kaybedilmeden bir doktora başvurulmalıdır.
Dil Kanseri Nedir?
Ağızla ilgili kanser grubunun içinde dil kanseri de yer almaktadır. Diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi kontrolden çıkan hücrelerin hızla çoğalmasıyla oluşur. Dil kanseri, açık bir bölgede oluştuğundan dolayı teşhisi daha kolay olan bir kanserdir. Hastanın şikayetleriyle erken bir dönemde doktora başvurması üzerine enspeksiyon olarak adlandırılan gözle muayene yapılır. Hastalığın yayılma durumu, bu bölgede oluşan kanserden şüphelenilmesi halinde araştırılır.
Genellikle dilin yüzeyini kaplayan düz ve ince hücreler olan skuamöz hücrelerde dil kanseri gelişir. Dil kanseri, dilde yaralar, pamukçuklar veya beyaz lekeler şeklinde kendini gösterir. İlk bakışta basit bir yara gibi görünse de uzun süren iyileşmeme durumunda kansere dönüşebilir.
Dil Kanseri Belirtileri
Dilde oluşan iyileşmeyen yaralar, dil kanserinin en belirgin özelliğidir. İki haftayı aşan i yaralar, aft ya da aniden çıkan beneklenmeler dilde oluşmuş ise mutlaka bu bölge kanser açısından incelenmelidir.
Dil kanseri görülen vakaların pek çoğunda diş problemleri de bulunmaktadır. Bu nedenle dil kanserine yakalan bir kişinin diş hekimini de gözükmesi gerekmektedir. Dil kanserinde en sık oluşan belirtiler şu şekildedir;
Dişlerin sallanması
Diş eti problemleri
Diş protezinin vurması ya da dar gelmesi
Kanlı tükürük
Çiğneme ve yutkunmada
Dilin kırmızı ya da pembe bir renk alması
Dilde ağrı oluşması
Boyun bölgesinde oluşan şişlikler
Konuşma problemleri
Geçmeyen boğaz ağrısı
Sesin kısılması
Yemek yeme esnasında kulağa vuran ağrı
Dil Kanseri Tanı Yöntemleri
Doktor tarafından ilk olarak hastanın aile geçmişi sorgulanarak, hastanın kendisinde ya da ailesinde daha önce geçirilmiş bir kanser vakası var mı araştırılır. Daha sonra doktor tarafından ağız ve dil bölgesi fiziksel muayene ile incelenir. Her kanserde yapıldığı gibi hastalığın önce yayılma durumunu incelemek için ultrason, MR ve tomografi gibi radyolojik tetkikler uygulanır. Aynı zamanda hastaya biyopsi işlemi uygulanarak kesin tanı için alınan parça patolojide incelenir.