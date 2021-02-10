Dil Kanseri Nedir? Dil Kanserinin En Erken Belirtileri Nelerdir?

Genellikle 45 yaş üstü erkeklerde görülen dil kanseri, açık bir bölgede ve ön tarafta olduğundan dolayı daha kolay teşhis edilebilir. Kanser hastalıklarında erken teşhis çok önemlidir ve belirtilerin fark edilmesiyle birlikte zaman kaybedilmeden bir doktora başvurulmalıdır.

Dil Kanseri Nedir?

Ağızla ilgili kanser grubunun içinde dil kanseri de yer almaktadır. Diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi kontrolden çıkan hücrelerin hızla çoğalmasıyla oluşur. Dil kanseri, açık bir bölgede oluştuğundan dolayı teşhisi daha kolay olan bir kanserdir. Hastanın şikayetleriyle erken bir dönemde doktora başvurması üzerine enspeksiyon olarak adlandırılan gözle muayene yapılır. Hastalığın yayılma durumu, bu bölgede oluşan kanserden şüphelenilmesi halinde araştırılır.

Genellikle dilin yüzeyini kaplayan düz ve ince hücreler olan skuamöz hücrelerde dil kanseri gelişir. Dil kanseri, dilde yaralar, pamukçuklar veya beyaz lekeler şeklinde kendini gösterir. İlk bakışta basit bir yara gibi görünse de uzun süren iyileşmeme durumunda kansere dönüşebilir.

Dil Kanseri Belirtileri

Dilde oluşan iyileşmeyen yaralar, dil kanserinin en belirgin özelliğidir. İki haftayı aşan i yaralar, aft ya da aniden çıkan beneklenmeler dilde oluşmuş ise mutlaka bu bölge kanser açısından incelenmelidir.

Dil kanseri görülen vakaların pek çoğunda diş problemleri de bulunmaktadır. Bu nedenle dil kanserine yakalan bir kişinin diş hekimini de gözükmesi gerekmektedir. Dil kanserinde en sık oluşan belirtiler şu şekildedir;

Dişlerin sallanması

Diş eti problemleri

Diş protezinin vurması ya da dar gelmesi

Kanlı tükürük

Çiğneme ve yutkunmada

Dilin kırmızı ya da pembe bir renk alması

Dilde ağrı oluşması

Boyun bölgesinde oluşan şişlikler

Konuşma problemleri

Geçmeyen boğaz ağrısı

Sesin kısılması

Yemek yeme esnasında kulağa vuran ağrı

Dil Kanseri Tanı Yöntemleri

Doktor tarafından ilk olarak hastanın aile geçmişi sorgulanarak, hastanın kendisinde ya da ailesinde daha önce geçirilmiş bir kanser vakası var mı araştırılır. Daha sonra doktor tarafından ağız ve dil bölgesi fiziksel muayene ile incelenir. Her kanserde yapıldığı gibi hastalığın önce yayılma durumunu incelemek için ultrason, MR ve tomografi gibi radyolojik tetkikler uygulanır. Aynı zamanda hastaya biyopsi işlemi uygulanarak kesin tanı için alınan parça patolojide incelenir.