Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Dilara İsminin Anlamı Nedir? Dilara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
05.09.2020 - 04:35 |

Dilara İsminin Anlamı Nedir? Dilara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kulağa en hoş gelen ve anlamı ile en sevilen isimlerden biri olarak Dilara, son dönemlerde oldukça fazla ilgi çekiyor. Özellikle bir kız çocuğu için verilebilecek en güzel isimlerden biridir. Peki, Dilara isminin anlamı nedir? Dilara ne demek, ne anlama gelir? İşte bu güzel isim için bilinmesi gerekenler.

Dilara İsminin Anlamı Nedir? Dilara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Dilara son yılların en ilgi çeken ve kız çocuklar için kullanılan en güzel isimlerinden biridir. Bu ismi kökeni Farsçadır. Orijinal anlamı ile beraber Türkçeye geçen bu isim, en çok tercih edilen adlar içerisinde geliyor.

Dilara Ne Demek?

Dilara iki farklı anlamı üzerinden kullanılan bir isimdir. Bu anlamlar hem Farsça kökenli hem de Türkçe kökenli olarak öne çıkmaktadır.

- Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan ya da gönül dinlendiren.
- Bugün elde bir örneği bulunmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri.

Özellikle ilk anlamı ile beraber çok sevilen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Dilara Farsçada aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Ancak özellikle anlamından çok okunuş ve telaffuzu açısından, Türkçede oldukça sevilen bir isimdir. Naif ve yumuşak bir dokunuş ile beraber kız çocukları için çok güzel bir anlam ifade etmektedir.

Dilara İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Pek çok ebeveyn son dönemlerde Dilara ismini çok fazla tercih etmeye başladı. Pembe rengi ve kız çocukları için oldukça hoş bir etki yaratan Dilara, anlamı üzerinden de ayrıca beğeni topluyor. Merak edilen bir konu ise Dilara isminin Kur'an'da geçip geçmediği olarak öne çıkmaktadır. Dilara ismi Kur'an'da geçmemektedir.

Anne ve babaların çok sevdiği bir isim olarak öne çıkan Dilara, kız çocuğunuz için en önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Henüz bir karar vermemiş iseniz Dilara ismini listeye ekleyebilirsiniz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilara İsminin Anlamı Nedir? Dilara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilara İsminin Anlamı Nedir? Dilara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber