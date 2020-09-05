Dilara İsminin Anlamı Nedir? Dilara Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilara son yılların en ilgi çeken ve kız çocuklar için kullanılan en güzel isimlerinden biridir. Bu ismi kökeni Farsçadır. Orijinal anlamı ile beraber Türkçeye geçen bu isim, en çok tercih edilen adlar içerisinde geliyor.



Dilara Ne Demek?



Dilara iki farklı anlamı üzerinden kullanılan bir isimdir. Bu anlamlar hem Farsça kökenli hem de Türkçe kökenli olarak öne çıkmaktadır.



- Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan ya da gönül dinlendiren.

- Bugün elde bir örneği bulunmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri.



Özellikle ilk anlamı ile beraber çok sevilen bir isim olduğunu söylemek mümkün. Dilara Farsçada aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Ancak özellikle anlamından çok okunuş ve telaffuzu açısından, Türkçede oldukça sevilen bir isimdir. Naif ve yumuşak bir dokunuş ile beraber kız çocukları için çok güzel bir anlam ifade etmektedir.



Dilara İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Pek çok ebeveyn son dönemlerde Dilara ismini çok fazla tercih etmeye başladı. Pembe rengi ve kız çocukları için oldukça hoş bir etki yaratan Dilara, anlamı üzerinden de ayrıca beğeni topluyor. Merak edilen bir konu ise Dilara isminin Kur'an'da geçip geçmediği olarak öne çıkmaktadır. Dilara ismi Kur'an'da geçmemektedir.



Anne ve babaların çok sevdiği bir isim olarak öne çıkan Dilara, kız çocuğunuz için en önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Henüz bir karar vermemiş iseniz Dilara ismini listeye ekleyebilirsiniz.