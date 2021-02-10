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10.02.2021 - 17:27 |

Dinamometre Yapımı Ve Malzemeleri: Basit Dinamometre Nasıl Yapılır?

Bazen çocuklarınızın ya da kendinizin performans ödevleri için, bazen de herhangi bir amaçla kullanmak adına evde dinamometre yapmanız gerekebilir. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında zor bir işlem gibi görünse de, aslında dinamometre yapımı o kadar da zor bir işlem değildir. Peki, evde dinamometre yapmak için hangi malzemeler gereklidir ve bu malzemelerle nasıl dinamometre yapılır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

Dinamometre Yapımı Ve Malzemeleri: Basit Dinamometre Nasıl Yapılır?
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Evinizde belli başlı malzemeler kullanarak, çok fazla emek harcamadan kolayca dinamometre yapabilirsiniz. Bu, dinamometrenin çalışma prensibini anlamanıza yardımcı olur.

Dinamometre Yapımı Malzemeleri

Evde dinamometre yapmanın tek bir yolu yoktur. Dinamometre yapımında kullanılan birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılanı yapmak istersek, kullanmamız gereken malzemeler şu şekildedir:

● Enjektör - 1 adet
● Ataç - 3 adet
● Küçük paket lastiği - 1 adet
● 20 ya da 30 cm uzunluğunda, 5 mm kalınlığında bakır tel
● Kıvırma ve kesme işlemleri için pense
● Delik açmak için küçük bir çivi
Dinamometre Nasıl Yapılır?

Dinamometre yapımında kullanılacak malzemelerin tamamını topladıktan sonra, dinamometreyi yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

● Enjektörü açtıktan sonra, enjektörün iğnesini daha sonra kullanmak üzere bir kenarı koyun. Enjektör içerisinde bulunan lastiği pense yardımıyla çıkarın.
● Enjektörün lastiğini çıkardığınız yerde, çivi yardımıyla paket lastiği geçecek şekilde bir delik açın.
● Enjektörün arkasına çengel asmak için küçük bir delik açın.
● Küçük paket lastiğini ince bakır teli kullanarak açtığınız bu delikten geçirin.
● Lastiğin bu delikten çıkmaması için, ataştan bir parça kesin ve bu parçayı katlayarak bu deliğe sıkıştırın.
● Lastiği yine tel yardımıyla açtığınız diğer delikten geçirin.
● Enjektörün iğnesini kapağı kapalı bir şekilde, çıkardığınız yere takın.
● Kapağını çıkarın ve iğnenin ucunu pense kullanarak çengel gibi kıvırın.
● Ataçlardan birini çengel şeklinde açın ve altta bulunan deliğe takın.
● Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra dinamometreniz hazır hale gelecek.
Yaptığınız dinamometrenin bir ucundaki çengelden tutup, diğer ucundaki çengele ise ölçüm yapacağınız nesneyi yerleştirmelisiniz. Siz de bu şekilde, evde yaptığınız basit bir dinamometre ile ölçüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

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