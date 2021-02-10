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10.02.2021 - 17:03 |

Dirsek Ağrısı Neden Olur? Dirsek Ağrısı Nasıl Geçer, Hangi Egzersizler İyi Gelir?

Dirsekler; ön kolların hareketlerini belirleyen ve ön kolların hareketleri açısından sorumlu eklemlerdir. Kolun oluşmasına imkan sağlayan kemiklerin bağlantı yerinde bulunan pek çok kas, eklem ve tendon bulunur. Peki dirsek ağrısı nedir? Dirsek ağrısı neden olur? Dirsek ağrısı nasıl geçer, hangi egzersizler iyi gelir? İşte ayrıntılar.

Dirsek Ağrısı Neden Olur? Dirsek Ağrısı Nasıl Geçer, Hangi Egzersizler İyi Gelir?
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Dirsek ağrıları; bireyin yaşam kalitesini düşürerek, gün içerisindeki basit işleri yapmasını dahi engeller. Genel şekilde elle herhangi bir eşyanın kaldırılmasını önleyen, dirseklerin dış yan bölümünde meydana gelen ağrılar biçiminde kendini belli etmektedir. Oldukça yaygın bir şikayet olarak tanımlanabilecek olan dirsek ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Dirsek ağrıları adına doğru tedavilerin yapılması için rahatsızlığın oluşumunun asıl sebebinin bulunması oldukça önemlidir. 

 Dirsek Ağrısı Neden Olur? 

Dirsek ağrıları, pek çok sebebe bağlı şekilde gelişmektedir. Masa başında oldukça uzun süre aynı şekilde çalışan kişiler, elini çokça kullanan ev hanımları, ağır işlerde çalışan işçilerde dirsek ağrılarına çok sık rastlanır. Bunun yanı sıra tendon kaynaklı dirseğin dış tarafında ağrıyla meydana gelen tenisçi dirseği adlı hastalık ortaya çıkabilir. 

 Temizlik işi yapanlar, paketleme işi ile uğraşan bireyler, marangoz gibi mesleklerde kolların çok fazla kullanıldığı durumlarda, dirseğin iç bölümündeki ağrıyla meydana gelen golfçü dirseği hastalığı görülebilir. Golfçü ve tenisçi dirseğinin, sporcularda zedelenmeler ya da travmalara bağlı kırıklıklara bağlı şekilde geliştiği söylenebilir. 

 Dirsek Ağrısı Nasıl Geçer?

Dirsek ağrısının tedavi edilmesi açısından evde uygulanabilecek en iyi yol, ağrının hafiflemesine yardımcı olacak soğuk kompres yapmaktır. Ağrıyan dirseğe, ince havlu sararak, içi buz dolu torbanın yerleştirilmesi yeterli olacaktır. Buz torbasının, yaklaşık olarak 10 ile 20 dakika arasında dirseğin üzerinde tutulması gerektiği bilinmelidir.

 Dirsek ağrısı adına en önemli ikinci yöntem; ağrının bulunduğu dirseğin minimum 5 gün boyunca dinlendirilmesidir. Bu süre içerisinde ağrıyan dirseğin olabildiğince az kullanılması, ağır iş yapılmaması gibi unsurlara dikkat etmek önemlidir. Hasar gören kas ve tendonların iyileşmesi adına dinlenmek faydalı olacaktır. Dirsek ağrısının geçmemesi durumunda, alanında uzman bir doktora görünmek gerekir.

 Dirsek Ağrısına Hangi Egzersizler İyi Gelir? 

 Dirsek ağrısına iyi gelebilecek egzersizler;

 - İzometrik egzersizler: Bu tür egzersizlerde, kaslar hareket etmeyerek, gerilir ve kasılır.

 - Eksantrik egzersizler: Eksantrik egzersizler yapılırken kaslar gerilimle uzar.

 - Statik germe egzersizleri: Statik germe egzersizlerinin eksantrik egzersizlerle beraber yapılması, dirsek ağrısına iyi gelir. 

 Bu tür egzersizler yapılmadan önce dirsek ağrısının neyden kaynaklandığını ve hekim önerisiyle egzersizlerin yapılması, bireyin sağlığı açısından önemlidir. 

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