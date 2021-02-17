Diş Apsesi Yüz Şişmesi Nasıl Geçer? Diş Şişliği Nasıl İner, Kaç Günde Geçer?

Diş etlerinde kanama ya da sarı renkte iltihaplanma yaşayan kişilerde yüksek oranda diş apsesi tanısı konulmaktadır. Genellikle diş çürüklerinden meydana gelen diş apsesini geçirebilecek antibiyotik ve doğal yöntemler bulunmaktadır. Diş apsesi ve yüzünde şişlik yaşayan kişilerin acilen doktora görünmesi önerilmektedir.

Diş Apsesi Yüz Şişmesi Nasıl Geçer?

Diş apsesi ve ağrısı yaşayan kişilerin diş etlerinde bakteri kaynaklı iltihaplanma meydana gelmektedir. Bu durum ileri aşamalarda kanamaya ve yüzün ciddi oranda şişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kişiler yüz şişmesi ve diş apsesi sıkıntıları için mutlaka uzmana başvurmalıdır. Ağrıyı ve yüzün şişliğini azaltmak isteyen kişiler belirli aralıklarla tuzlu su ile gargara yapmalıdır. Bunun yanı sıra hem yüze hem de apsesinin bulunduğu bölgeye soğuk kompleks yapmak da ağrıyı ve şişkinliği azaltacaktır.

Diş Şişliği Nasıl İner?

Bakımsız ya da dişlerin fırçalanmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan diş sorunlarından biri diş apsesidir. Dişin çevresinin iltihaplanması ile kişiler yüzünde şişlik ve ağrı hissetmektedir. Boğazdan kulağa kadar uzanan bu ağrıyı azaltmak ve şişliği indirmek isteyen kişiler soğuk su veya buz ile bu bölgelere kompleks yapmalıdır.

Diş etinde oluşan bu apsenin azalması ve şişkinliğin inmesi için gün içerisinde sık sık soğuk kompleks yapılması önerilmektedir. Aynı zamanda tuzlu su ve sirkeli su ile ağzı çalkalamak ve gargara yapmakta bu bölgede oluşan apsesinin azalmasını sağlayacaktır. Sıcak içecek ve besinlerin bu dönemde tüketilmesi apsenin ve ağrının artmasına neden olacaktır. Bu nedenle daha soğuk besin tüketimi gerçekleştirilmelidir. Ağrı kesicilerin antibiyotik etkisinin bulunması ile aspirin ve çeşitli ağrı kesiciler de düzenli olarak alınmalıdır.

Diş Apsesi ve Yüz Şişkinliği Kaç Günde İner?

Diş apsesi ve yüz şişkinliği yaşayan kişiler çeşitli tedavi yöntemlerine yönelmektedir. İlk olarak tuzlu su ile gargara yapma ve soğuk buz ile bu bölgeye kompleks yapma kısa süreli iltihabın azalmasını ve kişinin rahatlamasını sağlamaktadır. Fakat kesin çözüm ve tedavi için kişiler uzmana başvurmalıdır. Apse olan bölgenin temizlenmesi ve düzenli antibiyotik kullanımı sonrasında diş etinde oluşan apse yaklaşık 6 ila 7 gün içerisinde tamamen ortadan kaybolacaktır.