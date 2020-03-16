Diş beyazlatma yöntemleri

Diş beyazlatma (bleaching), estetik diş hekimliğinde en çok uygulanan tedavilerden biridir. Diş renginin bu işleme özel ağartıcı jeller kullanılarak birkaç ton açılmasıdır.

Diş üzerinde bazı yiyecek ve içeceklerin oluşturduğu lekeler dış renklenmelerdir. Bu renklenmelerin birçoğu diş taşı temizliği sırasında giderilmektedir. Ancak kola, kahve, çay, meyve suları vb. gıdalar ve sigara kullanımı dişlerin sararmasına neden olabilmektedir. Bunların yanı sıra yaşlanma, travma, amalgam (gri) dolgular, günlük alınan flor miktarının 1 ppm’den fazla olması, hamilelik sırasında alınan bazı antibiyotikler dişlerde iç renklenmelere sebep olmaktadır. Bu renklenmelerin dışında bazı kişilerin diş rengi doğal olarak sarıdır.

Diş beyazlatma nasıl uygulanır?

İki farklı yöntem bulunmaktadır; ofis tipi ve ev tipi beyazlatma. Ofis tipi beyazlatma, klinikte hekim tarafından özel ağartıcı jellerin dişin üzerine uygulanmasıdır. Bu işlem yaklaşık olarak 20-40 dakika sürmektedir. Ev tipi beyazlatma ise kişinin kendisinin uyguladığı beyazlatma yöntemidir. Hekim tarafından özel ölçüye göre hazırlanmış plağın içerisine ağartıcı jel sürülür ve plak ağıza yerleştirilir. Günde 4-6 saat veya gece boyunca bu plak kullanılarak diş renginiz beyazlatılır.

Ofis tipi ve ev tipi arasındaki farklar bulunmaktadır. Ofis tipi beyazlatma hızlı ve daha etkili bir beyazlatma sağlar. Ev tipi beyazlatma jellerinin ağartıcı konsantrasyonu diş ve dişetlerine zarar vermesin diye düşük tutulmuştur. Bu sebeple ev tipi beyazlatma daha uzun sürede sonuç vermektedir.

Beyazlatma uygulamasından sonraki ilk 48 saat beyazlatma reaksiyonu devam etmektedir. Bu süre içerisinde kola, çay, kahve, meyve suyu, salçalı yemekler gibi renkli gıdaları tüketmekten kaçınmalı ve sigara kullanılmamalıdır. Asitli içecekler hassasiyet yapacağı için kaçınılmalıdır.

Diş beyazlatmanın etkileri nelerdir?

Diş beyazlatma, doğru yöntem ve doğru materyal kullanıldığı sürece dişlere herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Diş beyazlatma işlemi sırasında ve 24 saat süresince hassasiyet görülebilmektedir. İşlemden önce ve sonrasında doktorunuz size hassasiyet giderici gargaralar, diş macunları ve özel bazı solüsyonlar uygulayarak bu sorunu çözecektir.

Diş beyazlatma işleminin etkileri normal şartlar altında dişler rengini iki-üç yıl korumaktadır. Ancak bu süre beslenme alışkanlıklarına, sigara kullanımına ve ağız hijyenine bağlı olarak kısalabilmektedir. Yılda bir kısa süreli olarak ofiste veya evde ek bir işlem uygulanabilir. Hekiminizin size önerdiği kontrol zamanlarına uymanız önemlidir.

Nelere dikkat edilmelidir?

Diş hekiminizin tavsiye ettiği beyazlatma jelleri dışında veya karbonat vs. gibi materyalleri kullanarak dişinizi beyazlatmaya kesinlikle çalışmayınız. Dişlerinize zarar verebilirsiniz. Dişinizin beyazlatma işlemine uygun olup olmadığına, uygunsa hangi yöntemin size uyduğuna hekiminiz karar verecek ve size uygun olan yöntemi seçecektir. Her hasta için aynı reçete geçerli değildir.

Dr. Dt. Aysun Coşkun Keşoğlu