Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyiz?
20.12.2020 - 11:52 |

Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyiz?

Diş çekimi birçok kişi tarafından korkulan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak işlem sonrası dikkat edilecek davranışlar ile ağrı veya sızı olmadan süreci atlatmak mümkün. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar diş çekimi sonrasında dikkat etmemiz gerekenler hakkında bilgi verdi.

Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyiz?
ABONE OL

Cerrahi çekim nedir?
Cerrahi çekim ağız içinde rahatça görülemeyen, dişeti sınırında kırık olan ya da gömük dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Bazı durumlarda dişin üzerinde kaldırılması gereken kemik bulunabilir.

Çekilecek diş bölümlere ayrıldıktan sonra çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda da cerrahi çekim uygulanır. Normal çekimde olduğu gibi lokal anestezi ile işlem yapılabilir.

Diş çekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler...

• Normal çekimden sonra çoğunlukla rahatsızlık olmamaktadır ancak ağrı kesici kullanımı gerekebilir.

• Cerrahi çekimler ise daha komplike oldukları için ağrıya neden olabilirler. Çekimin zorluğuna bağlı olarak sonrasında yaşanacak rahatsızlığın belirtileri ve süresi değişir. Cerrahi çekimden birkaç gün sonra ağrı ortadan kalkar.

• Bu sürede hekiminizin vereceği ilaçları düzenli ve doğru kullanmanız önemlidir.

• Çekimden sonra, en az 30 dakika boyunca gazlı bez ile bölgeye basınç uygulanarak kanın pıhtılaşması sağlanır. Sonraki ilk 24 saat içerisinde, çekim bölgesinde sızıntı şeklinde kanama olabilir.

• Operasyon sonrası şişliğin önlenmesi için yüz üzerinden operasyon bölgesine buz kompresi uygulanmalıdır. Cerrahiden sonraki ilk birkaç gün içinde şişlik iner.

• Uyuşukluk geçene kadar yemek yemeyin, fark etmeden uyuşuk olan bölgedeki yanak-dudağı ısırabilirsiniz.

• İlk 24 saat sıcak banyo yapmayınız ve sıcak yiyecek-içecekler tüketmeyiniz.

• Çekimden sonraki ilk birkaç gün yumuşak gıdalarla beslenmelisiniz.

• Ilık tuzlu su (bir bardak suya 1/2 çay kaşığı tuz) ile gargara yapmak da bölgenin temiz tutulmasına yardımcı olacaktır. İyileşmenin tamamlanması bir-iki hafta sürer.

• Çekim sonrasında bölge dikişler ile kapatıldıysa işlemden bir hafta sonra bu dikişlerin alınması gerekebilir.

• Yara üzerinde oluşan pıhtı bozulmamalıdır. Bu nedenle su ile çalkalamamalı ve tükürmemelisiniz, pipet kullanmamalısınız ve sigara içmemelisiniz. Bunlar kanamayı arttırarak, daha önce dişin olduğu delikte operasyondan sonra oluşan kan pıhtısının bozulmasına neden olur. Böylece tüm çekimlerin %5’inde oluşma ihtimali olan alveolit denen kuru kemik iltihabı oluşabilir.

• Sigara kullanan kişilerde alveolit oluşuma riski daha yüksektir. Bu nedenle çekim sonrası 2-3 gün sigara kullanılmamalı.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken, sizi daha hayalci ve beklemede kılan koşullar olabilir. Olayları kendi akışında ele almaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken, düşüncelerinizi daha yaratıcı biçimde kullanabilirsiniz. Gelecek yönünde hayaller de var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken kendinize yeni işler, sorumluluklar yaratabilirsiniz. Akıl ve duygu arasında bocalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken bir şeyler öğrenmek, hayal kurmak ve duygularınızı anlatmak açısından daha yaratıcı olabilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz meşguliyetler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken duygusal alanda kendinizi biraz çaresiz ve endişeli hissedebilirsiniz. Duygusal açıdan daha paylaşımcı olmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken karşılıklı konular, eşinizle ilgili hassasiyetler gündeme gelebilir. Karşınızdakiler için daha hassas davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken kendinize yaratıcı bir uğraş edinmeye bakmalısınız. Evle ilgili işler, hizmetler, uğraşlar dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken kendinizi anlatmak yönünde oldukça şanslısınız. Çocuklarla ilgili uğraşlar keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken duygusal açıdan huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Evde fedakarlık ve hassasiyet içeren koşullar da olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken yakın çevrenizde ve düşüncelerinizde daha hassas ve yumuşak davranabilirsiniz. Entelektüel uğraşlar verimli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Balık burcunda ilerlerken fazla hayalperest davranabilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya koyabilecek uğraşlara yönelebilirsiniz. Maddi konularda daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kendinizi daha yaratıcı ve arayış içinde hissedebilirsiniz. Ailevi işler, çocuklarla ilgili uğraşlar da sizi oldukça meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
A.Nilgün Aktaş
A.Nilgün Aktaş Güzelliklerle bağlantıda olmak
Öykü Yıldırım
Öykü YıldırımHindistan cevizi yağı mucizevî mi?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluJüpiter ve Satürn size nasıl bir dönem getiriyor?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBacak estetiği hakkında merak ettikleriniz
Cevher Soydan
Cevher SoydanSahipkıran beklerken korona 'kıran' geldi
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan2 yaş sendrom değil, keşif ve ayrışma dönemidir
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP serisi: Farklı düşünme ve farklı davranmamızı etkileyen meta programlar
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSahipkıran
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaKendini ve niyetlerini fark et
Esra Kemer
Esra Kemerİş tekliflerini değerlendirmek
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Bebeği kundak yapmak kalça çıkığına neden olabilir'

'Bebeği kundak yapmak kalça çıkığına neden olabilir'

Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyiz?

Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyiz?

Ruh haliniz fiziksel sağlığınızı etkiliyor!

Ruh haliniz fiziksel sağlığınızı etkiliyor!

Kaş ekimi nedir? Kaş ekimi nasıl yapılır?

Kaş ekimi nedir? Kaş ekimi nasıl yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet