Diş Çıkaran Bebeklere Ne İyi Gelir? Diş Çıkan Bebekler Nasıl Rahatlatılır?

Bebekler diş çıkarırken kaşınma ile beraber minik minik ağrılar hissedebilirler. Bu sebepten dolayı rahatlamak istedikleri zaman elini ağzına götürürler ya da bazı oyuncakları ağzına sokmaya çalışırlar. Onların bu dönemini daha rahat geçirmeleri adına, ele alınacak birtakım önlemler bulunuyor.



Diş Çıkaran Bebeklere Ne İyi Gelir?



Anne ve babaların minik yavruları için en merak ettiği konulardan biri diş çıkaran bebeklere ne iyi gelir sorusunun cevabı oluyor. Bu konuda kullanılabilecek ve bebeklerin diş çıkarırken ilgili bölgeyi rahatlatacak belli başlı bazı unsurlar bulunmaktadır.



- Soğutulmuş meyve

- Soğuk el bezi

- Metal kaşık

- Özel diş eti masajı

- Soğutulmuş ve jel içermeyen diş kaşıma oyuncağı

- Bebeklere özel önlük

- Anne Kucağı



Bütün bu unsurlar sırasıyla ya da farklı zamanlarda değerlendirilebilir. Yöntemlerden bazıları cisim olarak soğutmak suretiyle bebeğin diş etlerin üzerine gezdirmek ile kullanılır. Diğerlerinde ise örneğin anne kucağı bebeği sakinleştirmek için önemli bir fırsat sunarken, önlük çeşitleri ise bebek salya akıttığı zaman onu korur.



Diş Çıkaran Bebekler Nasıl Rahatlatılır?



Diş çıkaran bebekleri rahatlatmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Tamamen doğal bir süreç olması ile beraber kaşıntı ve küçük ağrılar bebekleri rahatsız edebilir. Onları rahatlatmak için ise soğuk el bezi ya da metal kaşık ile beraber soğutulmuş meyveler seçenekleri kullanılabilir. Çünkü soğuk besinler bebeklerin diş etlerini rahatlatmakta ve bu dönemi daha kolay atlatmalarına fırsat vermektedir.



Diğer yandan anne kucağı bir bebeğin rahatlaması için her daim en önemli psikolojik etkilerinden biridir. Bu sebepten dolayı mutlaka bebeklerin diş çıkarma döneminde bu uygulamaları ele almak gerekir.



Diş Çıkaran Bebekleri Rahatlatmak İçin Ne Yapmak Gerekir?



Doğal yollardan kullanılabilecek birçok farklı yöntemi olmasının yanı sıra, aynı zamanda doktora başvurmak yine en önemli hususlardan biridir. Bebeğin diş çıkarma döneminde farklı periyotlarda belirli dönemlerde doktora başvurmak, süreci etkin şekilde takip etme imkanı verir.



Minik yavruların bu dönemi daha rahat geçirmediğini fırsat verecek birtakım takviyeler yine doktor tarafından alınabilir. Özellikle soğuk bir yapı altında uygulanacak doğal ürünler, bebeklerin diş etlerine dokundurulduğu zaman önemli bir oranda rahatlamasına fırsat vermektedir.