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26.11.2020 - 12:41 |

Diş çıkarma ne zaman başlar, bu süreçte neler yaşanır?

Bebeklerde diş çıkarma, gelişim için önemli ve aynı zamanda zorlu bir adım. Pekİ, diş çıkarma süreci her bebekte aynı şekilde mi olur? Diş çıkarma belirtileri nelerdir? Sağlıklı bebeklerde yaklaşık olarak 6 ve 7’nci aylarda ilk dişlerin çıktığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Özdemir, "Dişlerin çıkış zamanı bebekten bebeğe değişebilir. Bazı bebeklerde 3’üncü ayda çıkan ilk diş, bazı bebeklerde 12'nci aya kadar gecikebilir" dedi. İşte diş çıkarma süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Diş çıkarma ne zaman başlar, bu süreçte neler yaşanır?
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Özdemir, bebeklerin diş çıkarma dönemine ilişkin açıklamalar yaptı. Dr. Özdemir, "Genellikle elleri ağza götürme, ağızdan salya akıtma veya nesneleri ağza sokma gibi davranışlar diş çıkarma ile ilişkilendirilir ve 3'üncü ayla birlikte artan bu davranışlar ebeveynlerde erken diş çıkarma endişesi uyandırır. 3 ila 2’nci aylar arasında herhangi bir zamanda dişler çıkmaya başlayabilir. Bebeklerde görülen bu tip davranışların gelişimin ve keşfetmenin doğal bir parçasıdır" diye konuştu.

Hafif ateş, salya akıtma, diş kaşımaya çalışma ve huysuzluk görülebilir

Diş çıkarma sürecinin bebek için ağrılı ve rahatsızlık verici bir dönem olduğunu aktaran Dr. Özdemir, “Ortalama 6. ve 7. aylarda başlayan bu sürecin sonunda bebeğiniz 3 yaşına gelene dek toplamda 20 adet olan süt dişleri tamamlanır. İlk çıkan dişler ise genellikle alt orta dişlerdir. Bunu üst orta dişler izler ve ardından yan kesici dişler çıkar. Köpek dişlerini ise azı dişleri takip eder. İlk dişin patlama zamanı yaklaştığında bebeğinizde bazı huzursuzluk belirtileri ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir, görülen en yaygın diş çıkarma belirtilerini şöyle sıraladı:

-Hafif ateş (38 dereceden düşük)
-Salya miktarında artış
-İştahta azalma
-Burun akıntısı
-Diş etinde şişlik, kızarıklık ve beyazlaşma
-Isırma, çiğneme gibi hareketlerle diş kaşıma isteği
-Elleri kulağa götürme
-Yüzde döküntüler
-Daha sık emme isteği
-Huysuzluk ve uyku sorunları
-İshal ve kusma

Söz konusu belirtilerin tamamının her bebekte görülmeyeceğini söyleyen Dr. Özdemir, hafif ateş, salya akıtma, diş kaşımaya çalışma ve huysuzluk gibi belirtiler oldukça yaygın olduğunu dile getirdi.

Diş çıkarma ne zaman başlar, bu süreçte neler yaşanır

Diş çıkarma döneminde ne zaman doktora başvurulabilir?

Diş çıkarma döneminin genellikle bebekte bazı sorunlara neden olsa da hafif şekilde, herhangi bir müdahale gerekmeksizin bir süre sonra atlatılacağını vurgulayan Dr. Tuba Özdemir, “Belirtilerin çok şiddetli olması, ateşin 38 derecenin üzerine çıkması, kusma ve uzun süren ishal gibi durumların görülmesi halinde mutlaka hekime başvurulması gerekir. Bu dönemde ebeveynler, ellerini çok iyi bir şekilde yıkadıktan ve duruladıktan sonra parmakları yardımıyla bebeğin diş etlerine masaj yapabilir. Ayrıca diş kaşıyıcılardan da faydalanılabilir. Fakat diş kaşıyıcıların içi sıvı dolu olanları, patlama riski nedeniyle tercih edilmemelidir. Zararlı boya ve kimyasallar içermeyen diş kaşıma halkaları, dondurucudan çıkarılmış bir gazlı bez veya ıslatılmış temiz bir bez bebeğin diş kaşıması için kullanılabilir. Diş çıkarma döneminde bebeğin ateşi ara ara ölçülmelidir. Ateş durumunda gerekirse çocuk doktoruna danışılarak bebeğe hekim tarafından reçetelendirilmiş olan ağrı kesici ve ateş düşürücüler verilebilir" dedi.

Bebeklerin dişleri ne zaman ve nasıl fırçalanmalı?

Bebeklerde ilk dişlerin çıkışı diş fırçalamaya başlamak gerektiğini söyleyen Dr. Özdemir, “Bebeğin dişleri sabah ve akşam son öğünün ardından günde iki kez bebeklere özel olarak üretilen yumuşak kıllı diş fırçaları ile fırçalanmalı. Pirinç tanesi büyüklüğünde ve bebeklere özel üretilen bir diş macunu kullanılmalı. Bebeğin ağzı, fırçalamadan sonra temiz parmaklarla iyice durulanmalı. Diş macunu miktarı çocuğun 3. yaşında bezelye büyüklüğüne çıkarılabilir. Bunun yanı sıra florür alımı da bebeğinizin sağlıklı diş gelişimi için oldukça önemli. Florürün en önemli kaynağı içme sularıdır. Bu nedenle bebeğin içtiği sudaki florür içeriği mutlaka kontrol edilmeli. Bebeğin florür takviyesine ihtiyaç duyup duymadığı konusunda ise pedodonti uzmanı diş hekimlerine danışılmalı. Ayrıca bebeğin 1 yaşına gelmeden diş hekimi muayenesinden geçmesi lazım” diye konuştu.

 

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