Diş Estetiği Nedir? Diş Estetiği Tedavisi Ve Uygulaması Nasıl Yapılır?

Dişlerin rengi ve şekli diş estetiğinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Dişlerin rengi ve şekli diş estetiğinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Diş Estetiği Nedir?

Dişlerin görünümü genellikle kendine güven ve başkalarıyla ilişkiler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu göre, özellikle bir kişiden diğerine farklı olabilir. Kozmetik diş problemlerinin üstesinden gelmek için iki ana teknik vardır. Bunlar, hastaların farklı ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır ve hoş bir diş yapısına sahip olmalarını sağlar.

Beyazlatma, doğal görünümlü dişlerin geri kazanılmasına yardımcı olurken, yontulmuş dişler veya hafif hizasızlıklara sahip dişler gibi kusurları düzeltemez. Bunun için başka bir araç daha var, bu da diş kaplamadır.

Diş Estetiği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Güzel bir gülümseme genellikle kendine güven ve bu nedenle günlük olarak güvence verebilir, bu nedenle bazı insanların gülümsemelerini kendi beğenilerine göre değiştirmek istemelerinin önemi budur. Kozmetik diş hekimliği olarak da adlandırılan diş estetiği, bilimle harmanlanmış bir sanattır.

Kaplamalar, diş kronları ve diş beyazlatma gibi hastalarının gülüşünün görünümünü iyileştirmek için diş hekimlerinin kullanabileceği tüm manipülasyonları ve araçları içerir. Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için, gülümsemeyi yüzün geri kalanıyla uyumlu hale getirmek için yüz hatları dikkate alınmalıdır. Bir estetik gülüş olabildiğince az kusuru olan bir gülümsemedir. Bir kişinin gülümsemesinden duyduğu tatmin birkaç özelliğe bağlıdır.

Dişler olabildiğince düz ve beyaz olmalıdır. Boyutları ve şekilleri birbirleriyle ve ayrıca yüzün boyutu ve şekli ile uyumlu olmalıdır. Sadece bir avuç şanslı insan, estetik diş hekimliğine ihtiyaç duymadan estetik bir gülüşe sahip olmak mümkündür.

Diş Estetiği Nasıl Yapılır?

Diş beyazlatma, diş hekiminiz tarafından uygulanan ve parlak bir gülümseme bulmanızı sağlayan bir tekniktir. Seans sırasında yerinde bıraktığı oluk vasıtasıyla dişlerinize konsantre bir ürün uygular.

Ağrısızdır ve dental diskromi problemlerinin çoğunda etkilidir.

Yanlış hizalanmış dişleri düzeltmek için bazen ortodontik cihazlar gereklidir. Diş telleri yetişkinlerde bile etkilidir. Artık dişlerin arkasına, dil tarafına (lingual cihaz) takılan diş telleri veya şeffaf ve çıkarılabilir hizalayıcılar (Invasilign tipi) gibi görünmez dental aletler bulunmaktadır. Bir veya daha fazla dişin olmaması, ağız sağlığını etkilemesinin yanı sıra bir gülümsemeyi bozabilir. Bunu düzeltmek için diş implantları ve diş kronları önerilir.

Kozmetik diş hekimliği, özellikle renk değişikliklerini, dişler arasındaki boşlukları ve hatta diş aşınma izlerini düzeltmek suretiyle dişlerin görünümünü iyileştirmeyi amaçlayan diş tedavilerine adanmıştır.

Bu diş hekimliği dalının amacı, size göstermekten mutluluk duyacağınız göz kamaştırıcı bir gülüş yaşatmaktır.