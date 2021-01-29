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29.01.2021 - 14:00 |

Diş eti kanamasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Durdur yere kanama neyin habercisi?

Diş eti kanaması bir diş eti ve diş sorunu habercisidir. Özellikle kanamaların sık sık olması bu durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Bunun engellenmesi için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler hakkında araştırma yapabilir ve önlem alabilirsiniz. Diş eti kanamasına neyin iyi geldiğini, nasıl geçtiğini sizin için derledik.

Diş eti kanamasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Durdur yere kanama neyin habercisi?
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Diş eti kanamasının genelde diş fırçalama sırasında yaşanması normaldir. Fakat önemli olan kanamaların derecesi ve sıklığıdır. Her diş fırçalamada kanama yaşanması bir problem belirtisidir. Tabi ki de diş fırçasının sertliği ve diş fırçalama sertliği de bir etmendir. Fakat buna rağmen kanama devam ederse bu ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Diş eti kanamaları nasıl geçer?

Diş eti kanamalarına bir takım iltihaplanmalar sebep olabilmektedir. Bu yüzden de bu iltihabın vücuttan atılması gereklidir. Diş eti üzerindeki plakların atılması için daha hafif bir fırça ile daha dikkatli fırçalanması gerekir.

Eğer kişi kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyor ise diş eti kanamalarının nedeni bu olabilir. Ayrıca yetersiz ağız bakımı dişte ve diş etinde bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu da iltihaba yol açtığından diş eti kanamalarını arttırır. Bu yüzden ağız bakımı düzenli olarak yapılmaktadır.

Vitamin eksiklileri de diş eti kanaması ile haber veriliyor olabilir. En önemli vitaminler C ve K vitaminidir. C ve K vitamininin vücutta az olması diş eti kanamalarına sebep oluyor. Bu vitaminlerin düzenli alınması kanamaları azaltabiliyor. Düzenli beslenmenin ve bu vitaminlerin yanı sıra spor da çok önemlidir. Düzenli yapılan spor ve dengeli beslenme vücut dengesini korur. Bu da diş etindeki kanamaların azalmasını daha sonra da yok olmasını sağlar.

Diş eti kanamasına ne iyi gelir sorusuna alternatif çözümler de bulunmaktadır. Bunun için hardal yağı, bal, tuzlu su ve zencefil karışımı kullanılabilir. Bu karışımın diş etine temas edecek şekilde kullanılması gereklidir.

Durduk yere gelen diş eti kanamaları neyin habercisidir?

Durduk yere diş eti kanamasının pek çok sebebi olabilir En yaygın görülen nedeni diş üzerinde ve diş etinin üzerinde oluşan plaktır. Bu plağın atılması gerekir. Bunun için de yukarıdaki karışım kullanılabilir. Bu karışımın işe yaramaması durumunda ise bir diş doktoruna gözükmek gerekebilir.

Genelde diş eti kanamaları bu alternatif çözümler ile azalır ya da tamamen yok olur. Gerçekleşmemesi ihtimaline karşı bir uzman diş doktorundan yardım alınmalıdır. Profesyonel yardım ile bu sorun çok da basit yöntemler ile çözüme kavuşur.

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