Diş eti ve diş kökü iltihabı vücuda yayılma belirtileri nelerdir? Nasıl önlenir?

Diş eti ve diş kökü iltihabı, bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların ortaya çıkardığı ağız ve diş sağlığına dair bir hastalık olmaktadır. Yetişkin bireylerde diş kaybının nedenlerinden biri olan gingivitis, genel olarak küçük iltihaplar şeklinde gelişerek insan vücuduna yayılır.

Diş eti ve diş kökü iltihabı vücuda yayılma belirtileri nelerdir?

Diş eti ve diş kökü iltihabı hastalığı basit düzeylerde ise pek çok insan tarafından fark edilemez. Bu nedenle bir belirti olmasa dahi diş etlerinde iltihaplanma olabilir. Fakat iltihap boyutu arttıkça ya da bölge belirtilerin hissedilmesine açık olan bir yerse gingivit kendini belirtilerle gösterir.

Diş eti ve diş kökü iltihabının vücuda yayılma belirtileri arasında en sık görülen;

- Diş etlerinde hassasiyet ve şişlikler

- Diş etinin çekilmesi

- Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

- Dişlerde sallanma

- Dişlerin fırçalanması ya da diş ipi kullanımında kanama

- Konuşma ve ya çiğneme sırasında ağrı

- Ağız kokusu şeklinde yer almaktadır.

Diş eti ve diş kökü iltihabı nasıl önlenir?

Diş etleri ve diş kökü iltihaplarını önlemek için öncelikle belirtiler görüldüğü zaman derhal doktora başvurulmalıdır. Dişler yiyecek artıkları ve ya plaklar yerleşip kalabildiği için düzenli bir şekilde sürekli olarak fırçalanmalıdır. Çünkü ince bakteri tabakası olarak bilinen diş plakları, ağız bakımlarının yetersiz olmasına bağlı zaman içinde sertleşip tartar adındaki diş taşlarına dönüşebilir.

Ardından tartarların da yerleşmesi diş eti iltihabı oluşumuna yol açmaktadır. Bu durum diş eti iltihaplarının ve diş kökü iltihaplarının en yaygın oluşum nedenleri olmaktadır. Korunma yöntemi olarak günde en az 2 kere dişleri ve de dili düzenli şekilde fırçalamak ve fırçalamadan sonra da diş ipi kullanmaktır.

Diş etlerinde ve diş kökünde iltihaplanma meydana gelmesini önlemek için;

- Sigara ve ya tütün kullanılmamalı

- Diyabet (şeker) hastalığına dikkat edilmeli

- Kırık dolgulara dikkat edilmeli

- Dişlerdeki yapısal bozukluklar kontrol edilmelidir.

Diş eti ve diş kökü iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Pek çok hastalıktaki gibi diş eti iltihaplarında hastalığın erken evrelerde teşhis edilerek gerekli bazı önlemlerin alınması, bu tedavi başarısını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu sayede ciddi diş eti hastalıklarının oluşumları ve diş kökü iltihapları önlenebilir. İyi ağız bakım rutini benimsenip uyum sağlandığında, hekimlerin önereceği tedavinin başarıya ulaşması mümkündür.