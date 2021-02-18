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18.02.2021 - 18:13 |

Diş Gıcırdatma Nedenleri Nelerdir? Gece Uyurken Diş Gıcırdatma Rahatsızlığı Nasıl Tedavi Edilir?

Diş gıcırdatma nedenleri nelerdir? Gece uyurken diş gıcırdatma rahatsızlığı nasıl tedavi edilir? Diş gıcırdatma şikayetleri tedavi edilebilir mi? Diş gıcırdatma problemlerinin sebepleri arasında neler vardır? Sizin için diş gıcırdatma sorunları hakkında detaylı bilgileri derledik.

Diş Gıcırdatma Nedenleri Nelerdir? Gece Uyurken Diş Gıcırdatma Rahatsızlığı Nasıl Tedavi Edilir?
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Uyku ile ilişkili bruksizm, dişlerin gıcırdatılması veya uyku sırasında çenenin istenmeyen kenetlenmesi ile karakterizedir.

 Diş Gıcırdatma Nedenleri Nelerdir?

 Bilinen bir faydası olmayan bu diş gıcırdatma ise talihsiz sonuçlar doğurabilir. Dişlerin anormal aşınması, çenede ağrı veya uyanırken baş ağrısı, sabah çenelerde tıkanma veya kontraktür ve nihayetinde bozulma ortaya çıkar.

 Gece diş gıcırdatma yoğunluğu ve süresi değişiklik gösterir. Ancak aynı gece birkaç yüz diş gıcırdatma vakası olabilir. Bu (gündüz) bruksizm, gün içinde belirli uyaranlara yanıt olarak, genellikle gıcırdatmadan dişlerin istemsiz kenetlenmesi ile karakterizedir. Gündüz vakti yaşanan bu bruksizm, kötü bir alışkanlık veya tik ile ilişkilidir.

 Gece Uyurken Diş Gıcırdatma Rahatsızlığı Nasıl Tedavi Edilir?

 Günümüzde bazı uzmanlar, uyku ile ilişkili bruksizmin çocuklarda süt dişlerini parçalamaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Bu teori, etkilenenlerin yaşıyla tutarlıdır. Nitekim, bruksizm erken çocukluk döneminde çok yaygındır ve daha sonra yaşla birlikte giderek azalır.

 1 yaşından itibaren ilk dişlerin gelmesiyle diş gıcırdatma ortaya çıkabilir.

 Son araştırmalar, 2 buçuk yaşındaki çocukların% 10'unda bruksizm olduğunu tahmin ediyor. Bu oran kademeli olarak 6 yaşındaki çocukların% 33'üne yükseliyor. Şu anda özellikle bruksizmi tedavi etmek için pazarlanan hiçbir ilaç bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çeşitli deneysel çalışmalarda bazı ilaçlar diş gıcırdatma karşısında faydalarını göstermiştir.

 Dişler temas ettiğinde veya hasar gördüğünde, hastalar doğal olarak diş hekimine başvurur ve bu diş hekimine oklüzal bir plaka sunar. Hastanın önce bruksizmi olduğuna ikna olması gerekebilir. Dişlerini gıcırdatmanın farkında olmayan pek çok kişi, dişleri hasarlı olsa bile, şaşkınlıkla duyacaktır.

 Çocuklarda Diş Gıcırdatma Olur mu?

 Bruksizmin ana nedeni fiziksel veya duygusal strestir. Fiziksel faktörler genellikle fitness, diyet, genel sağlık ve uyku düzenini içerir. Dış duygusal stres faktörleri arasında para, iş ve ilişki zorlukları olabilir. Çocuklar ayrıca geceleri diş gıcırdatma ve sıkma yaşayabilirler. Genç olmaları, strese karşı bağışık oldukları anlamına gelmez. Çocuğunuzun gece dişlerini gıcırdattığını duyuyorsanız veya baş ağrısı, diş ağrısı veya yüz ağrısından şikayet ediyorsa, ilk kez bir ağız koruyucu takmak için çocuk diş hekimine danışın. 

 Dikkatsizce, diş gıcırdatmak ve sıkmak dişlere ve çenelere ciddi zararlar verebilir. Hasta bitkin ve acı içinde kalır. Diş gıcırdatma veya sıkma olduğundan şüpheleniyorsanız, bugün diş hekiminize başvurun.

 

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