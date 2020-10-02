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02.10.2020 - 14:02 |

Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?

Diş sağlığı hepimiz için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımlarının mutlaka yapılması ve düzenli bir şekilde fırçalanması gerekir. Diş bakımından bakıldığında diş taşı temizliği de diş sağlığı için çok önemlidir. Birçok kişinin yaptırdığı diş taşı temizliği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Sizlere diş taşı temizliği hakkında merak edilenleri detaylıca inceledik.

Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları Nelerdir?
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Diş taşı temizliği diş sağlığı bakımından çok önemli olmaktadır. Bu nedenle 6 ay veya senede bir diş doktorlarında temizlenmesi gerekir. Temizlenmemesi durumunda ağız kokusu veya dişlerde sallanma gibi problemler yaşanabilir.

Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır?

Diş taşı temizliği mutlaka ağız ve diş sağlığı için yaptırılması gereken bir durumdur. Bu temizliğin yapılmaması durumunda diş kaybı yaşanabilir. Diş taşı temizliği yaptıran kişiler de ilk zamanlar kanamalar görülebilir. Bunun sebebi diş etlerin hassas hale gelmesidir.

Diş yüzeylerinin iyi temizlenmediği taktirde mikrobiyaldenplak oluşur. Bu mikrobiyaldenplak tükürük ile beraber tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları ile beraber diş taşı oluşturur. Diş taşları belirli bir süre sonra diş etlerinin çekilmesine neden olur. Bu durumu engellemenin tek yolu ise diş taşı temizliğidir. Bunun için yapılması gereken şey 6 ay veya 1 sene aralıklar ile diş hekimlerine gidip diş taşı temizliğini yaptırmaktır.

Diş Taşı Temizliğinden Sonra nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş taşı temizliğinden sonra kişilerin dişlerinde hassasiyetler oluşmaktadır. Diş eti çekilmesi olup, kök yüzeyine diş taşı yapışan hastaların dişleri oldukça hassas olur. Bu nedenle diş taşı temizliği yaptıran kişilerin çok sıcak veya çok soğuk yiyeceklerin yenmemesi gerekir. Lekelenmelere karşı hassa olunması gerekildiği için ilk günlerde sigara ve renkli gıdalar da tüketilmemelidir.

Ayrıca diş taşı temizliği yaptıran kişilere hekimler tarafından bilgi verilmesi gerekir. Bu bölgelerin günlük hijyen alışkanlıklarını değiştirerek buradaki birikimleri azaltmaktadır.

Diş Taşı Temizliğinin Faydaları

Ağız ve diş sağlığı şüphesiz herkes için çok önemlidir. Bunun için günlük ağız ve diş temizliğinin yapılması gerekir. Kişilerin günlük yaptıkları diş temizliğinin yanında diş hekimleri tarafından diş taşı temizliği de yapılmalıdır. 6 ayda bir veya en geç senede bir kez mutlaka uzman bir diş hekimi tarafından yapılmalıdır. Bu temizlik Diş temizliği yaptırmanın ağız ve diş sağlığı açısından faydaları şunlardır:

- Diş taşı ile diş etleri sağlıklı bir görünüm kazanır.
- Gevşek olmayan ve sağlam dişlere sahip olunur.
- Dişlerin sallanmaları veya yer değiştirmelerini önler.
- Dişler daha beyaz ve sağlıklı bir hal alır.
- Diş iltihaplanmaları ve diş kayıpları önlenir.

 

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