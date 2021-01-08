Diş tedavilerinden korkanlara 'derin uyku' önerisi

Sedasyon, diş tedavileri esnasında ortaya çıkabilecek olan ağrı, endişe, korku ve mide bulantısını ortadan kaldırmak amacıyla derin uyku olarak da adlandırılan işlemin adıdır. Özellikle çocuklarda uyutularak yapılan tedaviler ile dişçi koltuğu korkusu son bulabilir.

Diş tedavisi olması gereken ancak diş hekimi korkusu olan, fiziksel veya zihinsel engeli nedeniyle diş tedavisi yapılmakta zorluk çekilen, öğürme refleksi fazla olan kişilerde sedasyon uygulanabilmektedir. Çocuk hastalarda kısa işlemlerde kullanılmaktadır. Genel anestezi ise ameliyathane ortamında hastanın, verilen ilaçlar etkisiyle uyutulması durumudur. Özellikle çocuklarda uyuyarak yapılan tedaviler ile dişçi koltuğu korkusu son bulabilir.

Genel anestezi öncesinde çocuk hastalar sıklıkla rahatlatıcı bir ilaç içirildikten sonra operasyon odasına alınır. Böylece çocukların korkmaları, huzursuz olmaları önlenmiş olur ve sonrasında damar yolundan anestezi ilacı verilerek anestezi başlatılır. Anestezi uzmanı çocukların işlem sırasında rahat ve ağrısız bir deneyim yaşamasını sağlar. Hastaların kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı ve derinliği, vücudun oksijen düzeyi gibi gerekli bütün yaşamsal fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ederek hasta güvenliğini sağlar. İşlemden sonraki dönemde de hastanın ağrı duymasını önlemek için gerekli olan ilaç tedavilerini planlanmaktadır.

Korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu hastalar veya yeterli kooperasyonun sağlanamadığı çocuklar, zihinsel engelliler, veya hareket yetersizliği olan hastalarda dental tedavilerin yapılabilmesi için sedasyon veya genel anestezi uygulanabilir.

Çocuk hastanın tüm diş tedavileri planlandıktan sonra sedasyon veya genel anestezi uygulanması için karar verilir. Anestezi öncesi muayeneleri yapılır. Öncelikle hastanın detaylı özgeçmişi, öncesinde geçirdiği ameliyat ve hastalıklar sürekli kullandığı ilaçlar gibi bilgiler edinilip fizik muayenesi gerçekleşir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat hazırlıklarının başlatılır.

Çocuk hasta için planlanan işlemler tamamlandıktan sonra hasta diş hekimi ve anestezi uzmanı tarafından uyandırılır ve bir süre gözetim altında tutulur ve daha sonra taburcu edilir.