Diş Teli Tedavisi Nasıl Yapılır? Diş Teli Kimlere Takılır, Ne Kadar Süre Kalır?

Diş düzensizlikleri bazen de dişten kaynaklı yüzde meydana gelen düzensizlikler ile ortodonti bölümü ilgilenmektedir. Diş düzensizlikleri tedavi edilmezse ileride çeşitli problemler meydana gelebilmektedir. Bu sebeple ortodontisin diş teli takma önerisi dikkate alınmalı ve tedaviye hızlı bir şekilde başlanmalıdır.



Diş Teli Tedavisi Nasıl Yapılır?



Diş teli tedavisinin başlaması için ilk önce dişler arasında çürük varsa bunların temizliğinin yapılması dolgu ve çürük dişlerin çekilmesi gibi işlemlerin bitirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler bittikten sonra ağız içerisine elips görünümlü bir alet takılır.



Çoğu insan bu aletten görünümü sebebi ile çok fazla korkmaktadır. Ancak korkacak bir şey yoktur. Zira bu alet acıtmaz, yalnızca ağzınızı daha rahat bir şekilde açık tutabilmeniz açısından takılmaktadır.



Sonrasında ise dişlerin bir miktar zımparalanması ve bu işlemden sonra da özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılması işlemi tamamlanıyor. Braketler de eklenerek taşan yapıştırıcılar tek tek kazınıyor. Tüm bu işlemlerden sonra diş teli takma işlemi gerçekleşmiş oluyor.



Diş Teli Kimlere Uygulanır, Ne Kadar Süre Kalır?



Diş teli tedavisi diş ve çene yapısında bozukluk olan herkesin başvurabileceği bir tedavi yöntemidir. Önceleri sadece çocuklar ya da gençler tarafından rağbet görürken günümüzde çarpık ve düzensiz diş görünümünden muzdarip olan herkes bu yöntemi kullanabilmektedir.



Diş teli taktırmak isteyen herkes istediği yaşta diş teli taktırabilir. Bunun için bir üst yaş yoktur. Ancak diş teli taktırmada bir alt yaş sınırı bulunmaktadır. Özellikle 5 yaşından küçük olan bireylerde diş teli tedavisi uygun görülmemektedir. Genelde bu tedavi 8 yaşından büyük olan çocuklarda başlanabilmektedir.



Diş teli taktırmak isteyen kişilerin merak ettiği en önemli konulardan biri de bu telin ne kadar süre ile takılacağıdır. Bu tedavi süreci dişlerdeki bozukluklar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Eğer dişlerdeki düzensizlikler çok fazla değilse o zaman işlem en fazla 5 ya da 6 ay kadar sürmektedir.



Eğer dişlerdeki düzensizlikler çok fazla ise o zaman diş teli tedavisi 2 yıla kadar uzayan bir tedavi olabilmektedir. Ağız içinde uzun süre tel bulunması fikri insanların pek hoşuna gitmez. ancak bu durum o kadar rahatsız edici değildir. Çoğu insan yaklaşık 2 hafta içinde bu tellere kolaylıkla alışmaktadır.



Diş Teli Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?



Diş teli tedavisi aşağıdaki durumlarda hastalara önerilmektedir;

Çarpık dişler

Çapraz Kapanma Durumları

Alt Çenenin İleri İtimi

Öndeki Dişlerin Çapraz Olması Durumu

Gömülü Diş Durumu

Diş Telleri Çeşitleri Nelerdir?



Farklı problemler için kullanılan farklı tipte diş telleri bulunmaktadır.

Şeffaf Diş Telleri: Bu tarz diş tellerinde braketler ile dişin rengi aynı şekildedir. Estetik görünüş bakımından metal olan braketlerden çok daha hoş bir görünüme sahiptir. Ancak metal braketlerin dayanımı daha yüksektir.

Metal Diş Telleri: Metal diş telleri piyasadaki dayanımı en yüksek olan diş telleridir. Bu sebeple en sık bu teller kullanılmaktadır.

Görünmez Diş Telleri: Bu diş tellerinin görünmez olarak adlandırılmasının sebebi bu tellerin dişin görünen kısmına değil, görünmeyen arka kısmına takılmasından kaynaklanır. Kişi ağzını aşırı derecede açmazsa bu tarz tellerin dışarıdan görünmesi olanaksızdır. Özellikle estetik bakımdan gençler daha sık bu telleri tercih etmektedir.