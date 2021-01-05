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05.01.2021 - 17:28 |

Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı çağımızın hastalıkları arasında en ön sıradadır. Dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen diyabet, şekerli idrar anlamına gelmektedir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Şeker Hastalığı Nasıl Anlaşılır?
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Diyabet, pek çok önemli hastalığın oluşumunda ilk sırada yer alır. Kaarşımıza çıkan Tip 2 diyabet hastalarının tedavi edilmesi büyük önem taşır.

 Diyabet Hastalığı Nedir?

 Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan Diyabet, kanda glukoz seviyesinin normalin üzerine seyretmesi ve bununla birlikte şeker içermeyen idrarda şekere rastlanmasıdır. Diyabet hastalığının farklı türevleri dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'ndan alınan istatistiklere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastasıdır. Ayrıca her 6 saniyede 1 kişi diyabet kaynaklı sorunlardan dolayı hayatını kaybetmektedir.

 Diyabet Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 Diyabet, kişide üç temel belirti ile kendisini gösterir. İlki normalden fazla yemek yeme ve kendini doymamış hissetmektir. İkincisi aşırı su içme isteği ve ağızda kuruluk, son olarak sık idrara çıkmaktır. Bunların haricinde ise görülebilecek diyabet belirtileri;

Yorgunluk ve halsizlik hissi,

İstemsiz ve hızlı kilo kaybı,

Bulanık görmeye başlamak,

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma,

Yaraların olması gerekenden daha yavaş iyileşmesi,

Ciltte kaşıntı ve kuruluk,

Ağızda aseton benzeri koku oluşması diyabet hastalığının genel belirtileridir.

Diyabet Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

 Diyabet hastalığının üzerinde yapılan pek çok araştırmanın neticesinde, bu hastalığın ilk olarak genetik daha sonra çevresel nedenlerden kaynaklandığı görülmüştür. Hastalık Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet olarak iki türde karşımıza çıkar. Hastalığa sebep olan etmenler türlere göre değişmektedir. Tip 1 Diyabet hastalığında yüksek oranda genetik faktörler rol oynamaktadır. Hastalığın daha yaygın bir türü olan Tip 2 Diyabet hastalığının sebepleri ise;

Aşırı kilolu olmak,

Ailede diyabet öyküsünün bulunması,

Yaşın ilerlemesi,

Hareketsiz yaşam tarzı,

Stres,

Hamileyken gestasyonel diyabet oluşumu,

Yine hamilelikte aşırı kilolu bebek dünyaya getirmek Tip 2 Diyabetin başlangıcıdır.

 

 Diyabet Hastalığının Çeşitleri Nelerdir?

 

Tip 1 Diyabet: Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar. İnsülin üretiminin yetersiz olmasından ya da olmamasından kaynaklıdır. Dışarıdan insülin takviyesi yapılmalıdır.

 Tip 2 Diyabet: Hücrelerin, insülin hormonuna karşı duyarsızlaşması sonucunda meydana gelen diyabet türüdür.

 Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA): Yaş ilerledikçe ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin bozulması ile vücut kendine zarar vermeye başlar. Tıpkı Tip 1 diyabetteki gibi dışarıdan insülin takviyesi alınmalıdır.

 Maturity Onset Diabetes (MODY): Çok erken yaşlarda görülen bir türdür. Türü bakımından Tip 2 diyabete benzer.

 Gestasyonel Diyabet: Hamilelik sırasında başlayan ve gelişen diyabet türüdür.

 

 Diyabet Hastalığının Tanısı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 Tanının koyulabilmesi için ilk olarak aç karnına kan şekeri ölçümü yapılır. Daha sonra ise eker yükleme testi diye halk arasında tabir edilen, Oral Glukoz Tolerans Testi gerçekleştirilir. Normal birinde açken kan şekerinin düzeyi 70-100 mg/Dl arasındadır. 126 mg/Dl'nin üzerinde olması ise tanının konması için yeterlidir.

 Diyabet hastalığının tedavi yöntemleri ise hastalığın türüne göre farklılık gösterir. Tip 1 ve benzer diyabet hastalıklarında insülin takviyesiyle birlikte tıbbi beslenme diyeti uygulanır. Diyet doktor tarafından tavsiye edilen diyetisyenin, insülin dozu ve planına göre yapılmaktadır.

 Tip 2 diyabet ve benzerlerinde ise tedavi ilk olarak, beslenme düzeninin sağlanmasıyla başlar. Hücrelerin insülin hormonuna duyarlılığı arttırılmalıdır. Bu yüzden antidiyabetik ilaçlar kullanılır. Yani tedavi ilaçla yapılmaktadır.

 Bir diyabet hastasının dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tedavi ilkelerine birebir uyum sağlamasıdır. Aksi halde hastanın kan şekerinin yüksek seviyelere çıkması, sinir harabiyeti, böbreklerde hasar oluşumu ve göz retinasında hasar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Diyabet hastaları düzenli olarak kontrollerini yaptırmalıdır.


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