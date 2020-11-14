Diyabet ile sağlıklı yaşamanın olmazsa olmaz 10 altın kuralı
Diyabet yani şeker hastalığı, kan şekerindeki bozuklukla kendini gösteren bir hastalık olup yüksek kan şekeri düzeyleri ile seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 422 milyon diyabet hastası bulunurken her yıl diyabet nedeniyle gelişen böbrek yetmezliği, kalp hastalığı ve felç nedeniyle 1.6 milyon insan hayatını kaybediyor. Oysa diyabet uygun beslenme, ilaçlar ve egzersiz ile tedavi edilebiliyor hatta düzenli takip ile oluşturacağı hasarlar da önlenip geciktirilebiliyor! Diyabete karşı farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya milliyet.com.tr Pembenar'a özel açıklamalarda bulundu ve diyabetle yaşamın 10 altın kuralını tek tek açıkladı... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL