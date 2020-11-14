Diyabet ile sağlıklı yaşamanın olmazsa olmaz 10 altın kuralı

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BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Yeniay öncesinde kendinizi daha huzursuz ve endişeli hissedebilirsiniz. Ortaklı işlere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde karşılıklı konularda beklentileriniz artabilir. Daha sabırlı olun ve ilişkilerinizi gözden geçirin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde sizi uğraştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha planlı hareket etmeye bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde evde sizi meşgul eden konularla karşılaşabilirsiniz. Bazı şanssızlıklar ya da bitişler de gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde yakın çevrenizde sizi meşgul eden konular, görüşmeler ve konuşmalar sıklaşabilir. Daha olumlu düşünmeye gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde parasal konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Başkalarının desteğine daha fazla ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde duygusal açıdan sizi meşgul eden şahsi durumlar var. Olumlu beklentiler içine girmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde gereksiz risklere girmemelisiniz. Kimi zaman aşırı bir tutum ya da duygusal nedenlerle kendinizi zarara sokabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde arkadaşlıklar içinde ele almanız durumlar olabilir. Hedeflerinizi, ortaklı işleri gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeniay öncesinde duygusal alanda sizi zorlayan ya da takılıp kaldığınız bazı sıkıntılar olabilir. İşlerinizi yeniden ele alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku