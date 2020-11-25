Diyabet ve mental sağlık

Diyabet teşhisi ile yaşam tarzımızda hazır olmadığımız değişiklikler ile karşılaşıyoruz. Yeni bir rutin oluştururken, kan şekeri seviyemizi olması gereken yerde tutmak için insülin aldığımız gibi, zihinsel ve duygusal olarak nasıl hissettiğimizi çok iyi takip etmemiz gerekir. Çoğu zaman bunu kendimiz o çemberin içinde anlamlandıramayabiliriz.

Kan şekeri dalgalanmaları, hipoglisemi ve hiperglisemi korkusu, duygu durum ani değişikliklerine yorgunluk ve strese neden olabilir. Bizler gibi diyabetli kişilerin depresyon ve anksiyete geliştirme olasılığı genel popülasyonun iki katıdır. Günlük yaşamda uğraştığımız şeyler, ve "mükemmelliyetçilik" bir süre sonra "diyabet sıkıntısı" olarak ortaya çıkabilir. Her bunaltı depresyon değildir ancak fark edilmediği takdirde yol açabilir. Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık el ele gider, ancak maalesef biz diyabetlilere çoğu zaman bu imkan tanınmadı. Duygusal olarak neler yaşıyoruz? Sağlık davranışını geliştirmek için neye ihtiyacımız var? Bu süreç gözlemlenemedi. Tüm diyabet bakımının, insana bütünsel yaklaşması , desteklemesi ve onlar için en önemli olanı keşfetmesi gerekir.

Diyabetle yaşam koçluğunun bir amacı da kişiye özel dokunmak, bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve yol haritası oluşturmaktır.